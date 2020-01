Konzertkarten als Dankeschön fürs Vorlesen

Berlin. Ideen entwickeln und Menschen zusammenbringen, die sie umsetzen: die Reinickendorferin Birgit Schmidt-Möller ist immer auf der Suche nach Freiwilligen, die sich genau so leidenschaftlich gern für die Entwicklung von Kindern einsetzen wie sie selbst. Die pensionierte Grundschullehrerin hat im Frühjahr 2017 in Hermsdorf die Initiative „Lesekiste“ gegründet. Die Idee: ehrenamtliche Vorleser besuchen einmal in der Woche Kitas – möglichst in Wohnortnähe – und können aus zehn Kinderbüchern der „Lesekiste“ vorlesen. Sind die Bücher ausgelesen, wandert sie weiter in die nächste Kita. Berliner helfen e. V. unterstützt die Initiative und bezahlt die Kinderbücher, die unter fachlicher Beratung durch zwei Erzieherinnen in der Buchhandlung „Leselust“ ausgewählt werden.

Inzwischen hat Birgit-Schmidt Möller 25 Vorleser gewonnen, die in zwölf Kitas in Reinickendorf im Einsatz sind. „Jetzt kommen noch zwei Schulen dazu, das Vorlesen kommt einfach gut an“, meint Birgit Schmidt-Möller. Auch eine Wohngruppe in Weißensee für Kinder unter Obhut des Jugendamtes hat Interesse angemeldet. Birgit Schmidt-Möller will die Vorleser für die Gruppe durch Lesungen im benachbarten Pankower Atelier eines Freundes gewinnen, regelmäßig organisiert sie auch Treffen der Lesepaten. „Sie ist eben eine Netzwerkerin“, meint ihr Mann Thomas Schmidt, der seine Frau tatkräftig unterstützt.

Aus der Lesekiste ist ganz schnell ein praktischer Lese-Rucksack geworden, der von einem Vorleser zum nächsten wandert. Als Dank für ihren Einsatz spendiert die Berliner Morgenpost den ehrenamtlichen Vorlesern 50 Freikarten für das Wiener Neujahrskonzert, Schwanensee, Phantom der Oper, My Fair Lady und Ennio Morricone.