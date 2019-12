Weihnachtsaktion: 71.000 Euro für Kinder und Jugendliche

Heiligabend und die Weihnachtstage sind vorbei, die Geschenke ausgepackt, das Festtagsessen verspeist. Das dieses Weihnachtsfest auch für viele Kinder und Jugendliche aus sozial und finanziell schwachen Verhältnissen ein Grund zur Freude war, dafür haben die vielen Spender gesorgt, die sich an der „Schönen Bescherung“ beteiligt haben.

Bilanz der Spendenaktion: 71.000 Euro

71.000 Euro sind in diesem Jahr zusammengekommen, das ist noch etwas mehr als bei der Weihnachtsaktion im vergangenen Jahr. „Wir sind Ihnen so dankbar für Ihre Unterstützung. So können wir den Kindern weiter helfen, zu wachsen und mit allen Schwierigkeiten im Leben fertigzuwerden“, schreibt Angelika Bier, ehemalige Charité-Professorin und Gründerin des Hauses Jona in Staaken.

Das umgebaute alte Schulhaus ist Anlaufstelle und sicherer Hafen für Kinder und Jugendliche aus dem sozialen Brennpunkt Heerstraße Nord. Sie erhalten dort ein warmes Mittagessen nach der Schule, Wertschätzung und Aufmerksamkeit für ihre Talente und Bedürfnisse.

Viele solcher in privater Initiative gegründeten Betreuungseinrichtungen für Kinder sind auf Spenden angewiesen und werden mit der „Schönen Bescherung“ unterstützt. Aber auch Reittherapien, Feriencamps für chronisch kranke Kinder, Besuche von Clowns und speziell ausgebildeten Hunden auf Kinderkrankenstationen erhalten Spenden aus der Weihnachtsaktion. Auch an den Förderverein für Frühgeborene an der Charité geht eine Spende, um den Eltern der Frühchen in ihrem oft nicht leichten Alltag zu helfen.

Kinder-Wünsche erfüllt

Grund zum Jubeln gibt es im Spandauer Jugendclub Wildwuchs: 50 Jungen und Mädchen können dank der „Schönen Bescherung“ in den Winterferien zum Skilaufen oder Snowboarden zum Ochsenkopf fahren.

Und manchmal sind es eher bescheidene Geschenke, die Kinder an das Wunder von Weihnachten glauben lassen: Ein Paar Schlittschuhe seien der sehnlichste Wunsch ihrer Tochter, schrieb eine alleinerziehende arbeitslose Mutter an Berliner helfen e.V., dem Verein der Morgenpost. Der Wunsch konnte mit einer Spende erfüllt werden. „Von ganzem Herzen danke!“, schreibt die Mutter. Diesen Dank und die damit verbundene Freude möchten wir gern an alle Spender weitergeben.

Vielen Dank an Spender und Unterstützer

Sehr herzlich bedanken wir uns bei den Lesern der Berliner Morgenpost und der Berliner Woche, die sich in diesem Jahr erneut zahlreich und großzügig an der „Schönen Bescherung“ beteiligt haben, um sozial benachteiligten und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen eine Freude zu bereiten. Die Berliner Morgenpost hatte mit ihrem Verein Berliner helfen zum 17. Mal zu Spenden für die Weihnachtsaktion aufgerufen.

Jugendeinrichtungen, Vereine und Initiativen, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren, haben um Unterstützung für ihre Arbeit gebeten. Aber auch Einzelfälle wie das Schicksal der 16 Jahre alten Vollwaisen, die ihre Ausbildung nicht finanzieren kann, bewegten die Spender. „Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe, das freut uns sehr“, bedankt sich die Sozialhelferin der Caritas, Renate Stark. Das Mädchen kann nun seine Ausbildung zur Grafik-Designerin fortsetzen.

Ein besonderer Dank gilt auch Berliner Firmen wie der Trigomed GmbH aus dem Bereich Homecare und der Neuköllner PohlCon Vertriebs GmbH, die 2000 Euro und 10.000 Euro für die Weihnachtsaktion gespendet haben, anstatt Werbegeschenke an ihre Kunden zu verschicken. Die Würth GmbH mit 23 Filialen in Berlin und Brandenburg hat den Tombola-Erlös ihrer Handwerkertage für die „Schöne Bescherung“ gespendet: 10.000 Euro.

Die Klasse 3c der Pankower Trelleborg Grundschule freute sich über den Ausflug mit Plätzchen backen auf einem von der Reederei Riedel zur Verfügung gestellten Schiff. Herzlichen Dank!