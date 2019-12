Berliner helfen e.V.: Endspurt für die „Schöne Bescherung“

Noch drei Tage bis Heiligabend und viele Vereine, ehrenamtliche Initiativen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe hoffen auf die „Schöne Bescherung“, die Weihnachtsaktion der Berliner Morgenpost. „Können wir auch in diesem Jahr wieder mit Ihrer Hilfe rechnen?“, fragt Sarah Krocker, die von ihrer Mutter die Organisation eines Sommercamps für Kinder und Jugendliche mit Neurofibromatose übernommen hat.

Kranke Kinder wünschen sich Ferienfahrt

Sie ist selbst auch von der unheilbaren Krankheit betroffen, bei der sich Tumore an Nervenbahnen bilden, die zu körperlichen Einschränkungen wie Blindheit und Rückgrat-Verkrümmungen führen können. „Diese Unterstützung würde uns wieder sehr helfen, um wieder ein abwechslungsreiches und erfolgreiches Camp zu gestalten und den Betroffenen Hilfe und Unterstützung zu geben“, schreibt die junge Frau.

Auch der Spandauer Jugendclub „Wildwuchs“ hofft auf eine Spende aus der „Schönen Bescherung“. „Damit wirklich alle 50 Kinder bei der Skifahrt auf den Ochsenkopf dabei sein können, hoffen wir auf Ihre Mithilfe, denn von einer Regelfinanzierung durch den Bezirk sind wir weit entfernt“, schreibt Brigitte Fuchs von „Wildwuchs“.

Zirkuscamp für Kinder mit Down-Syndrom

Der Circus Sonnenstich bittet um eine Spende, um im kommenden Jahr wieder ein Zirkuscamp in Bernau für junge Menschen mit Down-Syndrom durchführen und ihre Talente fördern zu können. „Unserer Sonnenstich-Gruppe geht es übrigens sehr gut - und wir haben auch mehrere Artistinnen sehr gut auf dem Weg in das Arbeitsleben begleiten können“, schreibt Projektleiter Michael Pigl-Andrees.

Im Haus Jona in Staaken wird während der Weihnachtszeit eifrig gebacken, gebastelt und gelesen. In diesem Jahr wurde dort mit einem Anbau ein Wohnhaus eröffnet, das Kindern unter Obhut des Jugendamtes ein neues Zuhause gibt „Dies ist für uns alle nochmal eine ganz neue Dimension von Fragestellungen und Herausforderungen mit Kindern aus einfach unvorstellbaren, schwierigen Verhältnissen, die zum ersten Mal staunend ein festliches Essen zur Adventsfeier in der Wohngruppe erleben - einfach so für sie - wofür sie so sehr dankbar sind.“, schreibt Angelika Bier.

Die ehemalige Professorin der Charité hat das Kinder- und Jugendhaus gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann gegründet und wird seit vielen Jahren von Berliner helfen unterstützt.

Plätzchen backen bei einer Spreefahrt

Die Reederei Riedel hat wie in den vergangenen Jahren ein Schiff für die Plätzchenbackfahrt auf der Spree zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr dabei: eine dritte Klasse der Trelleborg Grundschule in Pankow. „Die Kinder waren begeistert und dankbar, von der Rektorin als Schulklasse ausgewählt worden zu sein“, berichtet Martina Freise von Berliner helfen e. V., die mit ihren ehrenamtlichen „Engeln“ die Fahrt organisiert und begleitet hat.

Dank vieler großzügiger Leser der Berliner Morgenpost und der Berliner Woche und Firmen wie der Trigomed GmbH und der Neuköllner Pohlcon Vertriebs GmbH, die in diesem Jahr auf die üblichen Kundengeschenke zur Weihnachtszeit verzichten und sich stattdessen mit Spenden an der „Schönen Bescherung“ beteiligen, können viele kleine Vereine und Einrichtungen im Kiez sich weiter um Kinder und Jugendliche kümmern und sie in einem schwierigen sozialen Umfeld „auffangen“.

Mitmachen bei der „Schönen Bescherung“

Um sozial benachteiligten und chronisch kranken Kindern und Jugendlichen eine Freude zu machen, hat die Berliner Morgenpost zum 17. Mal die Aktion „Schöne Bescherung“ ausgerufen. Wir stellen Kinderschicksale, Jugendeinrichtungen, Vereine und Projekte vor, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren. Machen Sie mit! Jeder gespendete Euro wird ohne Abzüge eingesetzt.



Spenden Sie bitte an:

Berliner helfen e.V.

Stichwort: „Bescherung“

IBAN: DE69 1002 0500 0003 3071 00

BIC: BFSWDE33BER

Für eine Spendenbescheinigung geben Sie bitte Namen und Anschrift bei der Überweisung mit an.

Weitere Informationen telefonisch unter (030)8872–77844

oder per E-Mail an: kontakt@berliner-helfen.de