Start der Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“

Berlin. „Vielen herzlichen Dank, wir freuen uns riesig und ich bin erleichtert und glücklich“, bedankt sich eine chronisch kranke Mutter zweier Töchter für eine Geldspende von Berliner helfen e.V. Sie ist aufgrund ihrer Krankheit nicht arbeitsfähig und erhält Grundsicherung vom Sozialamt.

Elfjährige wünscht sich Schlittschuhe

An den Verein Berliner helfen hat sich sich gewandt, weil ihre elfjährige Tochter sich neue Schlittschuhe wünscht. „Sie träumt auch davon, Gitarre zu lernen und einen Ausflug auf den Fernsehturm und zum Weihnachtsmarkt zu machen. Das können wir uns nicht leisten“, schildert die Mutter.

Damit diese und andere Weihnachtswünsche in Erfüllung gehen, startet die Berliner Morgenpost zum 17. Mal die Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“. Berliner helfen e. V. sammelt Spenden für Kinder und Jugendliche in Berlin, die in finanziell schwachen Familien leben, unter der Vormundschaft des Jugendamtes in Heimen und bei Pflegefamilien aufwachsen und die staatlichen Pflegesätze oft nicht für das ersehnte Fahrrad oder eine Ferienfahrt im Sommer reichen.

16-jährige Vollwaise kann Ausbildung nicht bezahlen

Auch eine Sozialarbeiterin bittet um Hilfe: „Ich betreue eine 16-jährige Vollwaise. Ihr Vater ist vor neun Jahren gestorben, die Mama in 2015, seitdem lebt sie im Heim. Sie möchte Grafikdesignerin werden, weil sie gern malt. Aber die Ausbildungskosten kann sie von den 60 Euro Taschengeld, die sie erhält, nicht bezahlen“, schreibt Renate Stark von der Caritas. „Sie hat sonst niemanden auf der Welt. Wir suchen Unterstützer für dieses Waisenkind.“

In diesem Fall wollen wir mit Spendengeld aus der „Schönen Bescherung“ zur Deckung der Ausbildungskosten beitragen.

Mit der Spendenaktion werden aber vor allem auch gemeinnützige Einrichtungen, Kinderhäuser, Vereine und Initiativen unterstützt, die sich um Kinder- und Jugendliche kümmern, die in ihrem Umfeld nicht die Förderung und Unterstützung erhalten, die sie brauchen. Einrichtungen wie das Schutzengelhaus in Steglitz, das Kinderhaus Bolle in Marzahn oder das Haus Jona in Staaken sind in privater Initiative entstanden und auf Spenden angewiesen, um weitermachen zu können.

Anlauforte mit Zuwendung und Aufmerksamkeit

Es sind Anlauforte für Kinder nach der Schule, bieten unter anderem Hilfe bei den Hausaufgaben, Spaß beim gemeinsamen Spielen und oft auch eine warme Mahlzeit. Vor allem aber schenken die Betreuer den Kindern Zuwendung und Aufmerksamkeit, die Zuhause oft fehlen.

Der Jugendclub Wildwuchs in Spandau bittet um einen Zuschuss zur Skireise zum Ochsenkopf, damit alle 50 Kinder mitfahren können. Das Evangelische Johannesstift hofft auf einen Zuschuss für die heilpädagogische Reittherapie. „Auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen wirkt beflügelnd für psychisch belastete und traumatisierte Kinder“, schreibt Frank Beier-Rosen vom Förderkreis des Johannesstift.

Auch Vereine, die sich um die Bedürfnisse schwer und chronisch kranker Kinder kümmern hoffen auf die „Schöne Bescherung“. Wie im vergangenen Jahr wollen wir wieder ein Sommercamp für Kinder und Jugendliche ermöglichen, die unter der unheilbaren Krankheit Neurofibromatose leiden – Nerventumore, die zu Entstellungen und Behinderungen führen. Unterstützen wollen wir auch den von Jacqueline Boy gegründeten Verein Kinderschutzengel, der mit speziell ausgebildeten Hunden für Freude und Abwechslung bei chronisch Kranken und schwerbehinderten Kindern im Krankenhaus sorgt. Auch der Verein Rote Nasen bittet um Spenden für die Clownsvisiten in der Kinderklinik des Deutschen Herzzentrums.

Helfen Sie mit ihrer Spende, dass die Weihnachtszeit für alle diese Kinder zu einer Zeit der Freude wird.

