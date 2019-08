Bei der Herzfahrt zählt jede Runde

Berlin. Zum sechsten Mal findet in diesem Jahr die Spendenfahrt zur Unterstützung der Behandlung herzkranker Kinder auf dem Tempelhofer Feld statt. Die Veranstalter, die PSD-Bank Berlin-Brandenburg, der Fahrradclub ADFC und Berliner helfen e. V. laden herzlich ein, am 18. August dabei zu sein und mitzufahren. Wer kein eigenes Rad mitbringen will, kann vor Ort eines leihen. Der Startschuss fällt um 15 Uhr.

Hilfe für Kinder mit einem Herzfehler

Mit dabei sein wird, wie jedes Jahr, Professor Felix Berger, Direktor der Klinik für Angeborene Herzfehler am Deutsches Herzzentrum Berlin und Charité.

„Wir entwickeln gerade eine Gesundheit-APP, die für unsere frisch operierten Neugeborenen und Kleinst-Säuglinge mit dem schweren Herzfehler eine frühere Entlassung nach Hause ermöglicht und trotzdem die medizinische Überwachung gewährleistet. Dafür benötigen wir noch dringend Geld“, sagt Felix Berger.

Drei Euro für jede gefahrene Runde

Jede absolvierte 4-Kilometer-Runde belohnt die PSD-Bank mit einer Spende über drei Euro. In den vergangenen fünf Herzfahrten sind so insgesamt 165.000 Euro zusammengekommen, um die Behandlung herzkranker Kinder zu unterstützen. „Rund 7.000 Kinder werden pro Jahr mit einem Herzfehler geboren. Viele Geräte und Behandlungsmethoden sind so speziell, dass sie erst entwickelt werden müssen“, so Felix Berger.

Auch viele seiner ehemaligen Patienten werden mitfahren, denn es geht nicht um Schnelligkeit und gewinnen: jede Runde zählt für das Gesamtergebnis und am Ende gibt es für jeden Teilnehmer eine Medaille. Auch die Vorstandssprecherin der PSD-Bank, Grit Westermann wird mitfahren. „Ich freue mich sehr, dass unser Spendenradeln dieses Jahr bereits in die sechste Runde geht! 2014 sind wir mit 300 Teilnehmern gestartet. Mittlerweile sind wir bei rund 2.000 Radfahrerinnen und Radfahrern, die selbst bei Wind und Wetter ihre Runden für herzkranke Kinder drehen. Mein persönlicher Tipp: Regenjacke einpacken. Dann scheint die Sonne auf jeden Fall!“

Anmelden für das Abschlussfoto

Bei der Herzfahrt am 18. August 2019 auf dem Tempelhofer Feld kann jeder auch unangemeldet mitfahren. Ab 14 Uhr können Startnummern an den Ständen abgeholt werden. Gestartet wird um 15 Uhr in verschiedenen Gruppen - sportliche und langsamere Radfahrer. Eine Runde ist vier Kilometer lang, jede Runde wird von Ordner gezählt, gefahren wird bis ca. 17.30 Uhr. Pro Runde spendet die PSD-Bank drei Euro für die Behandlung herzkranker Kinder . Auch Lastenräder oder Liegeräder können mitfahren, vor Ort gibt es die Möglichkeit, Fahrräder zu leihen. Zur Erinnerung erhält jeder Teilnehmer eine Medaille. Zum Abschluss stellen sich alle Teilnehmer zum großen Luftbild auf. Wer das Foto per E-Mail erhalten möchte, kann sich anmelden unter www.psd-herzfahrt.de. Dort gibt es auch alle Infos.