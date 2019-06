Sommercamp für chronisch kranke Kinder

„Es hat so viel Spaß gemacht, die Kids strahlen zu sehen“, erzählt Ronja Stiebig am Telefon. Die 22-jährige Studentin der Sozialwissenschaften ist eine von sieben Betreuerinnen und Betreuern beim diesjährigen Sommercamp für Neurofibromatose-kranke Kinder dabei.

Die Krankheit ist erblich und unheilbar

Tumore an den Nervenbahnen können zu Entstellungen, Beeinträchtigungen der Sehkraft und anderen körperlichen Einschränkungen führen. Berliner helfen e. V. unterstützt das Camp seit zehn Jahren mit einer Spende aus der Weihnachtsaktion „Schöne Bescherung“.

Ängste und Erfahrungen austauschen

In diesem Jahr ging es über Himmelfahrt mit 47 Kindern ab neuen Jahren, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach Bad Harzburg in eine Jugendherberge. Ronja Stiebig war zum ersten Mal als Betreuerin dabei. Die 22-jährige ist ebenfalls an Neurofibromatose erkrankt und hat vor zwei Jahren selbst schon an einem Camp teilgenommen. „Es ist eine tolle Sache. Die Großen sind für die Kleinen da und umgekehrt. Alle fühlen sich geborgen und stark, können ihre Ängste und Erfahrungen austauschen“, sagt sie. Denn nicht alle Kinder haben ein stabiles soziale Umfeld, das ihre Krankheit akzeptiert.

Ruderboot fahren und Theaterworkshop

Auf dem Programm standen wie jedes Jahr viele gemeinsame Unternehmungen, vom Ruderbootfahren, bis zum Theaterworkshop und Wettspielen, bei denen feierlich die Gewinner gekürt wurden. Absolutes Highlight im diesjährigen Sommercamp: der Verein „Menschenzauber“ verwandelte die Kinder mit fantasievollen Kostümen in Superhelden oder Prinzessinnen - und machte professionelle Fotos davon: Die Botschaft: Du kannst alles sein, was Du willst. „Eine tolle Idee, als Erinnerung für die Kinder, wenn sie ins Krankenhaus müssen oder sich schlecht fühlen“, erklärt Ronja Stiebig.

Nach vier unbeschwerten Tagen gab es zum Abschied am Sonntag viele Tränen. Einziger Trost: die Vorfreude auf das 14. NF Camp im nächsten Jahr.