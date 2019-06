Von der Schulbank zur EM: Diese Mädchen aus Adlershof sind Roboter-Experten

Die Berlin Eagles sind eine Gruppe von fünf Schülern, vier davon Mädchen, die schon viele Titel gewonnen haben. Sie waren mehrmals Deutsche Meister, Europameister, sogar Weltmeister. Und nun wollen sie nochmal einen Titel holen, kurz bevor das Abitur richtig losgeht.

Ihre Leidenschaft sind Roboter

Marie, Sophie, Saskia und Noah – die fünfte im Bunde, Jelena, macht gerade einen Schüleraustausch in Japan – gehen inzwischen in die 11. Klasse der Anna-Seghers-Gemeinschaftsschule in Adlershof. Und ihre Leidenschaft sind Roboter. Und das schon seit der zweiten Klasse. Damals begannen sie an der AG teilzunehmen. „Mit ganz einfachen Lego-Robotern“, sagt die 16-jährige Marie lachend.

Der konnte sich lediglich im Kreis drehen, aber das tat er ganz wunderbar. Die Leidenschaft war entfacht. Die fünf blieben hängen, bis heute bauen sie gemeinsam Roboter. Und die können inzwischen viel mehr, als sich nur drehen.

Aber wieso Meister? Weil es in der Roboterwelt zugeht wie im Sport: Es gibt große Turniere, in denen man gegeneinander antritt. Wie der Robocup. Und innerhalb des Robocups gibt es verschiedene Disziplinen – Roboter, die Fußball spielen. Roboter, die Hindernisse überwinden. Und Roboter, die auf einer Bühne stehen und dort ein kleines Bühnenprogramm absolvieren: Es singt, tanzt und rollt für Sie R2-D2. So etwa.

Qualifikation für die WM

In dieser letzten Kategorie treten Berlin Eagles an. Im Mai haben sie in Leipzig in ihrer Kategorie die Deutsche Meisterschaft gewonnen - genau wie im Jahr davor. Eigentlich haben sie sich damit für die WM qualifiziert. Doch die findet im Juli in Australien statt. Zu teuer.

Also fahren sie zur EM, die Ende Juni stattfindet. In Hannover. Aber auch das kostet Geld. Denn allein um die zwei Roboter, die auftreten, unbeschadet nach Niedersachsen schaffen zu können, muss man einen Transporter anmieten. Und dann noch die vielen Elektro-Bauteile, die für einen Roboter gebraucht werden.

Die Teilnahmegebühr für die AG reicht da längst nicht aus, die Schule hat auch nichts und die beiden Lehrer, die die AG leiten - Sabine Krause und Frank Splitt – sind deshalb schon Profis bei der Sponsorensuche. „Wir freuen uns über Sponsoring für die junge Robo-Crew“ hieß es schon, als die Truppe in der vierten Klasse war. Das war 2012. Damals wurden sie auch Deutscher Meister und fuhren danach zur WM nach Mexiko. Hat damals irgendwie geklappt.

Berufswunsch: Forschung und Ingenieurwissenschaft

Mädchen, die Roboter bauen, ist das nicht ganz oben auf der Projekt-Förderliste? Schließlich wird immer wieder betont, wie wichtig es sei, dass mehr Frauen ihren Weg in die technischen Berufe fänden. Und hier läuft es doch ideal. Marie will später etwas mit „Robotik“ studieren, Saskia will in die Medizin, aber in den Forschungsbereich, wo man mit Künstlicher Intelligenz arbeitet. Sophia kann sich die Ingenieurwissenschaften vorstellen.

Wir stehen unten im Keller der Anna-Seghers-Gemeinschaftsschule, einem prächtigen Gründerzeit-Backsteinbau. Eine Werkbank mit Lötkolben und Kabelscheren an der Seite, Kabel in allen Farben. Rot steht für 12 Volt, Lila für 5 Volt, Orange ist die Signalleitung, Schwarz erdet. Das ist hier eine richtige Werkstatt, wie man sie von Elektroschraubern kennt. Meist allerdings von Kerlen.

Keine Fördermittel vom Senat

Ja, erzählte die Lehrerin Sabine Krause, die Schulsenatorin Sandra Scheeres würde sich schon jedes Jahr beim Qualifikationsturnier des Robocup in der Urania zeigen oder zumindest ein Grußwort schicken. 89 Teams waren dieses Jahr dabei. Auf jedes Mädchen dort ist man besonders stolz. Denn Ziel der Berliner Schulpolitik sei auch „Mädchen und junge Frauen in technischen Disziplinen“ zu fördern, dann das stelle „einen wichtigen Beitrag zum Gender Mainstreaming dar“. Aber Fördermittel, einen Zuschuss, nein, den kriegen sie trotzdem nicht. All den Jubelarien zum Trotz. „Da kriege ich so einen Hals“, sagt Lehrerin Sabine Krause offen. Ihre Mädels grinsen.

Unten auf dem Boden, zwischen uns, steht Nessie auf dem Boden. Das ist der neuste selbstgebaute Roboter. Nessie kann einen sehr langen Hals ausfahren und hat Sensoren eingebaut, die auf bestimmte Farben reagieren. Noah schnappt sich einen grünen Ball, Marie einen pinken und Nessie erwacht zum Leben.

Tanzende Roboter

Dank des Sensors folgt er dem Ball, es ist fast rührend. Auf der Bühne haben sie ein kleines Programm für die EM einstudiert - eine Fahrt ins schottische Hochland, und dort, aus den blauen Fluten aus Pappmaché, taucht urplötzlich Nessie auf. Es beginnt eine Kür zwischen den Schülern und dem Roboter, die Jury schaut genau auf die Schwierigkeiten. Jede Bewegung des Roboters ist selbst programmiert, jedes Kabel selbst verlötet. Und am Ende taucht sogar ein Mini-Roboter, ein Baby-Nessie auf.

Bei diesen Wettbewerben, Saskia, merke man sofort, wer seine Roboter wirklich selber baue. Denn meist gehe bei der Generalprobe vor dem Auftritt irgendwas kaputt. „Der Klassiker ist ein Kabelbruch.“ Einmal ist ihnen aber auch gleich der ganze Akku in Flammen aufgegangen, da war der Schaden groß. Das war bei der WM in Kanada. Trotzdem standen sie am nächsten Tag mit einem funktionierenden Roboter wieder auf der Bühne - sie hatten die ganze Nacht lang repariert und gebaut. „Zuhause können wir jetzt auch den Toaster reparieren“, sagt Saskia lachend.

Und bei dieser EM, haben sie Chancen? Wie stark sind die Gegner? Die Mädchen überlegen (Noah ist inzwischen schon los, weil er gerade seinen Führerschein macht). Österreich sei stark. Italien auch. Aber ganz starke Teams wie Japan, Korea, China oder Mexiko seien natürlich diesmal nicht dabei. „Ich weiß nicht, ob wir Chancen haben“, meint Marie zögerlich. Da geht dann doch der Lehrer, der früher selbst Mechatroniker bei Siemens war, dazwischen. „Klar habt ihr Chancen“, sagt Frank, Splitt, „ihr spielt bei den Top Drei mit.“ Das fehlende Geld für die Fahrt nach Hannover hat Berliner helfen e. V. gespendet.