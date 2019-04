Berliner Schüler sollen mehr zum Thema Gesundheit lernen

Mittwochmorgen vor den Osterferien in der Schule Campus Efeuweg in Britz: Klassenlehrer Moritz Zeeck ruft seine Schüler der Klasse 1 a zur Ordnung. Als alle 20 Kinder ruhig und aufmerksam auf ihren Plätzen sitzen, kündigt er den besonderen Besuch an diesem morgen an. Gesundheitsförderin Jutta Bock ist gekommen, um in der 1 a das Projekt Klasse 2000 zu starten. Mitgebracht hat sie Klaro, das Maskottchen des Programms, „das aufpasst, das wir alles richtig machen“, wie die Heilpraktikerin aus Kleinmachnow den Kindern erklärt.

Ehrenamtliche Gesundheitsberaterin

Seit 16 Jahren ist sie ehrenamtlich in Berliner Schulen als Gesundheitsförderin unterwegs, nachdem ein Lions-Freund sie auf das Projekt aufmerksam gemacht hatte.

Klasse 2000 ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung im Grundschulalter. Mit dem Maskottchen Klaro und der Gesundheitsförderin lernen die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse, was sie selbst tun können, damit es ihnen gut geht und wie sie gesund bleiben.

Bewegung zur Musik

Zum Auftakt beginnt Jutta Bock gleich mit einer praktischen Übung: Bewegung zur Musik, die sie gleich mitgebracht hat. Alle Kinder stehen auf, laufen auf der Stelle, springen wie „Hampelmänner“ oder machen Schlenkerschritte: „Und was passiert dabei mit Eurer Atmung?“, fragt Jutta Bock, als alle wieder zur Ruhe kommen. „Sie wird schneller“, erklärt sie den Kindern, „weil wir bei Bewegung mehr Sauerstoff brauchen“.

Spaß mit Maskottchen Klaro

Das haben einige Kinder schon gehört. An einem großen Schaubild zeigt die Gesundheitsförderin, wie die Luft in die Lungenflügel geht, warum die so heißen und warum es besser ist, durch die Nase zu atmen. „Kleine Härchen filtern den Staub aus der Luft.“

Um die Lungenfunktion zu demonstrieren, verteilt sie gelbe Röhrchen, auf denen beim Ausatmen ein kleiner gelber Ball tanzt. Paarweise üben die Kinder, den Ball durch langes Ausatmen von einem Röhrchen auf das andere wandern zu lassen. Das klappt nach kurzer Zeit ganz gut, Klassenlehrer Moritz Zeeck passt auf, dass die Bälle nicht durchs ganze Klassenzimmer fliegen. „Klaro ist stolz auf Euch, damit haben wir das Geheimnis der Atmung erforscht“, meint Jutta Bock.

Anschließend zeigt sie den Kindern, wie man sich mit der eigenen Atmung auch beruhigen kann.

„Das hat richtig Spaß gemacht“, sind sich Yangmur und Latitia einig. Ganz nebenbei haben die Kinder in dieser Schulstunde gelernt, wie ihr Körper funktioniert und wichtig Bewegung an der frischen Luft ist.

Kinder als Gesundheitsforscher

Gesundheitsförderin Jutta Bock hat alle Schüler der Klasse zu kleinen Forschern erklärt. „Wir erforschen aber nicht das Weltall sondern unserer eigenen Körper und unsere Gesundheit“. Noch dreimal wird sie in diesem Schuljahr in die Klasse zurückkehren. Jedesmal mit einem anderen Thema, dem entsprechenden Unterrichtsmaterial und und natürlich mit Klaro, dem kleinen gelben Maskottchen. Das können die Kinder auch selbst basteln, das Material dazu hat Jutta Bock auch gleich mitgebracht. Dann gibt es auch noch ein Arbeitsheft, in das die kleinen Gesundheitsforscher, alles eintragen können, was sie herausgefunden haben.

Jutta Bock ist überzeugt von der Klasse 2000 und hat Spaß an ihren Schulbesuchen: „Und wenn dann ein Kind auf dem Schulhof auf mich zukommt, und mir stolz seine Brotdose zeigt, dann freu ich mich, wenn da statt Weißbrot Graubrot drin ist und ein Stückschen Obst statt eines Schokoriegels.“

Programm wirkt

Über 480.000 Kinder aus allen Bundesländern nehmen pro Schuljahr an dem Programm Klasse 2000 teil. Die Besuche der geschulten Klasse 2000-Gesundheitsförderer und die anschaulichen Übungen helfen den Kindern, das kleine Einmaleins des guten und gesunden Lebens zu lernen, von Ernährung und Bewegung, über den Umgang mit Problemen und Konflikten, bis hin zum Nein sagen zum Rauchen und zu Alkohol.

Weniger Alkohol und Zigaretten

Eine Studie des Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT Nord) verglich Klasse 2000-Kinder von 2005-2008 mit einer Kontrollgruppe, die nicht an dem Programm teilnahm. 2009 und 2011, zu Beginn der 6. und am Ende der 7. Klasse, wurden beide Gruppen nochmals befragt. Die Ergebnisse belegen die langfristige positive Wirkung: In der Klasse 2000-Gruppe hatte in der 6. und 7. Klassen ein deutlich geringerer Anteil der Schüler schon einmal geraucht. In der 6. Klasse hatte ein geringerer Anteil in der Klasse 2000-Gruppe schon einmal Alkohol getrunken. Unter den Jugendlichen, die schon einmal heimlich Alkohol konsumiert hatten (7. Klasse), war der Anteil derjenigen, die Erfahrungen mit Rauschtrinken haben, in der Klasse 2000-Gruppe deutlich geringer.

Finanziert durch Spenden

Finanziert wird das Programm über Spenden und Fördergelder, meist in Form von Patenschaften für einzelne Schulklassen. Eine Patenschaft kostet 220 Euro pro Klasse und Schuljahr. Wichtigste Spendenpartner sind die Lions Clubs in Deutschland.

Benefizkonzert am 28. April 2019

Der Lions Club Berlin-Wannsee lädt am 28. April 2019 um 20 Uhr ins Konzerthaus am Gendarmenmarkt zur 24. Benefizgala zugunsten des Gesundheitsförderprogramms Klasse 2000 und weiter Projekte für Kinder ein. Beschwingt geht es mit dem Landesjugendorchester von „Wien nach New York“. Die Musikalische Leitung hat Evan Christ. Tickets erhältlich ab 25 Euro unter www.lions-benefizgala.de