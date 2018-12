Willkommensklassen backen Plätzchen auf der Spree

Aufstellen für den Fotografen: die Kinder aus der Grundschule am Birkenhain an Bord der „Spree Diamant“.

Berlin. Traditionen wie ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt oder das Schmücken der Wohnung gehören zur Adventszeit einfach dazu – und steigern die Vorfreude auf das Fest. Zur „Schönen Bescherung“, der Weihnachtsaktion der Berliner Morgenpost, gehört seit vielen Jahren die Fahrt mit dem Weihnachtsschiff.

Die Reederei Riedel stellt dafür die „Spree Diamant“ und ihre Crew zur Verfügung, Vereinsmitglied Martina Freise und ihre vier „Weihnachtsengel“ Irene, Renate, Christine und Brigitte bereiten alles vor für die Plätzchenbackfahrt auf der Spree. In diesem Jahr waren zwei Willkommenklassen der Grundschule am Birkenhain in Spandau eingeladen.

„Das ist ja wunderschön“, ruft Klassenlehrerin Koku Wasserthal, als sie an der Anlegestelle Märkisches Museum mit ihren Schützlingen an Bord geht. Die Kinder staunen über den festlich gedeckten Frühstückstisch, dekoriert mit Teddybärchen, Schokoherzen, Nikoläusen und einem Rucksack von Berliner helfen, um die Plätzchen-Ausbeute nach Hause zu tragen.

Viele Kinder wohnen in Flüchtlingsunterkünften

Nach anfänglicher Scheu greifen die Sechs- bis Achtjährigen beherzt zu frischen Brötchen, klein geschnittenen Gurken und Tomaten, verschiedenen Wurstsorten und natürlich dem beliebten Schokocreme-Aufstrich. „Allein für das tolle Frühstück sind die Kinder sehr dankbar. Viele wohnen mit ihren Eltern in einer Flüchtlingsunterkunft. Dort kommt das Essen vom Caterer“, meint Lehrerin Koku Wasserthal.

Erinnerungsfoto unterm Mistelzweig im Christmas Garden.

Foto: Sergej Glanze

Ihre kleinen Schüler kommen aus Serbien, dem Irak, Ghana, der Ukraine, Moldawien, Russland, Turkmenistan und Syrien. Einige sprechen schon sehr gut deutsch, andere eher wenig. „Wir achten sehr auf das Einhalten von Regeln und Disziplin. Soziales Verhalten muss trainiert werden“, erklärt Helen Asmuß, Lehrerin der zweiten Willkommensklasse.

Bei ihren Schützlingen klappt das sehr gut. Nach dem Frühstück setzen sich die Kinder in Dreier- und Vierergruppen an die Tische im Bug des Schiffes, die „Weihnachtsengel“ in ihren roten Schürzen helfen beim Ausrollen des vorbereiteten Teigs, die Plätzchenformen werden untereinander getauscht. Und über die mit Mehl bestäubten Gesichter wird gemeinsam herzlich gelacht.

Leise gleitet das Weihnachtsschiff über die Spree, während die Kinder darauf warten, dass die Bleche mit den fertig gebackenen Plätzchen aus dem großen Gastronomie-Ofen kommen. Martina Freise hat wieder Berge von süß-buntem Back-Dekor gekauft, um die Plätzchen zu verzieren. Der Hit in diesem Jahr: rosa Smarties! „Das macht solchen Spaß!“, strahlt die achtjährige Elvira.

Ein besonderes Erlebnis im Christmas Garden

Ein weiteres Highlight der diesjährigen Weihnachtsaktion war ein Besuch im Christmas Garden. Der Veranstalter hatte Berliner helfen e. V. 30 Freikarten zur Verfügung gestellt. So kamen Kreuzberger und Schöneberger Grundschüler, die an verschiedenen Programmen in dem Kunst- und Kulturzentrum Gelbe Villa teilnehmen, in den Genuss eines Adventsausflugs in den festlich illuminierten Garten.

„Das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis für die Kinder“, meinte Andreas Koepcke von der Gelben Villa. Eine Gruppe überredete ihren Betreuer zum Schlittschuhlaufen, eine andere wetteiferte mit dem Fotografen um die tollsten Motive und alle staunten über die Laser- und Lichteffekte, die Wasserfontänen, Bäume und Gewächshäuser verzauberten. Zur Stärkung gab es eine Rostbratwurst und sogar der Weihnachtsmann wurde unterwegs gesichtet – wenn auch nur aus Plastik. Auf dem Weg zum Ausgang stellte ein Junge fest: „Weihnachten ist doch das schönste Fest, besser als Geburtstag.“