Schultüten und Beutel für bedürftige Kinder

Beutel füllen für den Schulstart: Marielies Trusheim und Martina Freise (r.) im ehrenamtlichen Einsatz an der Packstation

Bald fängt die Schule an. Berliner helfen e. V. unterstützt die Spendenaktion des Lions Clubs mit der Berliner Tafel.

Berlin. Wo sonst die Paletten mit Obst und Gemüse abgeholt werden, rollten am Sonntag 2800 bunte Schulbeutel aus der Halle 30 auf dem Großmarkt in der Beussel­straße. Zum sechsten Mal hatten sich Mitglieder aus zwölf Berliner Lions Clubs und drei Leo Clubs bei der Berliner Tafel getroffen, um bunte Beutel und Schultüten für Kinder aus Harz-IV-Haushalten zu packen. „Von der Zahlung für Bücher kann man sich befreien lassen, aber auch Hefte, Stifte und Lineale kosten Geld – und das jedes Schuljahr“, sagt Carolin Bink.

Die 30-jährige hat vor sechs Jahren angefangen, Spenden für Erstklässler in Frauenhäusern zu sammeln. Für Schulanfänger werden in diesem Jahr auch wieder 120 Schultüten bestückt – mit Heften, Malstiften, Büchern und Kuscheltieren vom Cornelsen-Verlag, der die Aktion ebenso unterstützt wie die Firma Office Depot. Berliner helfen e. V., der Verein der Berliner Morgenpost, sorgt mit einer Spende für die 2800 Schulbeutel, die je nach Altersstufe gefüllt werden.

„Vom Jugendamt gibt es nur einmal Geld für die Erstausstattung, aber dann nichts mehr“, meint Carolin Bink. Bedürftige Familien mit schulpflichtigen Kindern müssen sich vorher mit einem entsprechenden Nachweis bei der Berliner Tafel als Empfänger anmelden.

Das Packen ist perfekt organisiert: 30 Stationen mit Büchern, Schreibheften, Filzstiften, Süßigkeiten, Radiergummis und sogar kleinen bunten Taschenschirmen sind im langen Gang der Großmarkt-Halle aufgebaut. „Es braucht viele Hände“, meint Hans-Peter Eger vom Lions Club Benefit, er ist seit Gründung der Aktion dabei – einer von insgesamt 100 Freiwilligen an diesem Wochenende.

Mit den Beuteln laufen sie die Stationen ab: Blaue für Oberschüler, rote für Kinder von der zweiten bis fünften Klasse und hellgrüne für Erstklässler. Martina Freise vom Verein Berliner helfen ist schon seit Sonnabend am Sortieren und Packen – und hat Zuhause noch 106 Tütchen mit Weingummi gefüllt – für die Schultüten. „Ich bin sehr glücklich, dass alles so gut geklappt hat“, sagt Carolin Bink. Verteilt werden die Schulbeutel ab heute an 29 Ausgabestellen von „Laib und Seele“.