Wie ein Jäger die Landwirte vor den Wildschweinen schützt

Auf Wildschweinjagd in Berlin – wir waren mit einem Spandauer Jäger unterwegs. Morgenpost-Serie, Teil 21

Berlin. Hans-Jürgen Zschuppe steht in voller Jagd-Montur vor mir: schwere, tannengrüne Gummistiefel, grob gestrickte Wollstrümpfe, Knickerbocker aus Leder, dazu ein grünes Flanellhemd nebst passender Weste darüber. Auf dem Kopf trägt er eine Schirmmütze mit kleinen Lämpchen am Schild. Sein Gewehr hängt, eingeschlagen in einer selbst genähten Stofftasche, über seiner linken Schulter. Um seinen Hals baumelt ein Fernglas. Breitbeinig und selbstbewusst steht der Jäger, der sein Revier in Gatow und Kladow (Spandau) hat, vor mir. Aus seiner Brusttasche holt er ein handgroßes Fläschchen, schüttelt es zuerst und zieht schließlich ein kleines Röhrchen heraus. „So kann ich testen, wie der Wind weht“, sagt Zschuppe und pustet Seifenblasen aus dem Röhrchen. Sie wiegen sich sanft durch die Luft.

Wir haben uns zur blauen Stunde auf einem weitläufigen Privatgrundstück direkt am Wannsee verabredet, gegenüber der kleinen Insel Imchen. Hier hat Zschuppe einen Hochsitz stehen. Die Erlaubnis, hier jagen zu dürfen, hat er sich vom Besitzer geholt. Eigentlich jagt Zschuppe vor allem auf den Feldern vom Vierfelderhof, die ein Stück weiter Richtung Gatow liegen, und die er auf Jahre gepachtet hat.

Immer häufiger drängen Wildtiere in die Stadt

Seine Aufgabe ist es, die Landwirte vor den gefräßigen Wildschweinen zu schützen. Die fallen nämlich in Rudeln über die Felder her, verputzen im Nu die Ernte und lassen nicht selten ein Bild der Verwüstung zurück. „Wir leben in einer Kulturlandschaft und nicht in der Wildnis“, sagt Zschuppe. „Alles ist vom Menschen erschaffen, sogar der Wald. Und da kann man die Natur und das Wild nicht einfach sich selbst überlassen.“

Mit Seifenblasen testet Zschuppe, woher der Wind weht, denn Wildtiere haben feine Spürnasen.

Immer häufiger drängen Wildtiere auch in die Stadt. Wildschweine, Füchse, Kaninchen, Waschbären und Co. finden in Parks, auf der Straße oder in Mülltonnen leichter Futter als in der freien Natur. Zum Vergleich: In Berlin werden durchschnittlich im Jahr 15 bis 20 Wildschweine auf 100 Hektar Fläche geschossen. In Brandenburg sind es gerade einmal zwei oder drei, erzählt Zschuppe. Die Folge: Mensch und Tier kommen sich gefährlich nah. Zschuppe wird dann von Anwohnern oder der Polizei gerufen, wenn mal wieder Wildschweine durch Gatow rasen, den Golfclub umgraben oder vor ein Auto laufen.

Wildschweine können sich das ganze Jahr über paaren

Um bis zu 300 Prozent vermehren sich Wildschweine im Jahr, denn sie können sich das ganze Jahr über paaren. Mehrfach. Schwarzwild darf deshalb auch ganzjährig geschossen werden, Rehwild hingegen hat Schonzeiten. „Aber eine Geschichte wie bei Bambi gibt’s bei uns nicht. Es ist rechtlich und ethisch nicht vertretbar, ein Muttertier vor dem Kitz oder Frischling zu schießen“, versichert Zschuppe.

Deshalb werden vor allem die Frischlinge und Überläufer – Jungtiere bis zu zwei Jahren – gejagt. Jagd auf wildbiologischer Grundlage also. „Wir Jäger sind ja auch dafür da, um die Wildbestände zu sichern“, erklärt der 64 Jahre alte Jäger.

Gibt es zu viel Wild im Revier, kommt es sich gegenseitig in die Quere. Das bedeutet für die Tiere Stress. „Rehe sind in der Regel mit zwei Kitzen trächtig, aber die ersten drei Lebensmonate überleben nur zu 60 Prozent beide Tiere“, erklärt Zschuppe. Er schätzt, dass er jedes Jahr fünf bis sechs Rehe und 25 bis 30 Wildschweine erlegt.

In ganz Berlin wurden im vergangenen Jahr laut dem Deutschen Jagdverband 1863 Stück Schwarzwild erlegt. Außerdem gab es 300 Wildunfälle in der Stadt. Insgesamt gibt es in Berlin rund 3100 Jäger. Nicht alle aber jagen in Berlin, sondern hauptsächlich im Umland.

Noch in der DDR hat Zschuppe seine Jagdeignungsprüfung – das „grüne Abitur“, wie er sie nennt – abgelegt. Hauptberuflich arbeitet er als Bauleiter und Immobilienhändler. Trotzdem geht er in mehreren Nächten pro Woche auf die Pirsch. Je nach Wetterlage. „Heute ist aber eigentlich ganz schlechtes Wetter für die Jagd“, sagt er. Ich blicke zum Himmel: tiefblau, wolkenlos. Obwohl es schon relativ spät ist am Abend, sind die Temperaturen noch sommerlich warm. Trotzdem: „Es ist für Schweine einfach zu warm und zu trocken“, sagt Zschuppe.

Eine Pirsch in der Nacht ist auch eine neue Erfahrung im Wald. Vom Ufer gegenüber blöken die Kormorane.

Auf dem Feld sei nicht viel zu holen für die Tiere, erklärt er, denn in diesem Jahr ist die „Milchreife“ ausgefallen. Dann steht das Korn eigentlich im Saft, ist besonders feucht und fast reif. Für die Bauern hier in Spandau bedeutet das: 30 bis 50 Prozent Ernteausfall. Für die Wildtiere geht es ums nackte Überleben.

„Ich habe neulich Nacht eine Rotte mit Frischlingen gesehen. Die sahen aus wie das Leiden Christi“, erzählt Zschuppe. Der Boden nämlich ist zu ausgetrocknet, zu hart. Die Schweine können nicht mehr nach Würmern buddeln. Und auch das Korn fällt dieses Jahr zu weiten Teilen eben aus. Die Tiere können deshalb schon keine weiten Strecken mehr zurücklegen, bleiben eher in ihren Wohlfühlgebieten. Und in Wassernähe, Schweine lieben es ja bekanntlich feucht-schlammig.

Die Insel Imchen nennt Zschuppe deshalb auch „Schweineinsel“. Er erklärt mir, dass Wildschweine von dort durch die Havel ans Festland schwimmen. Wir besteigen seinen Hochsitz und suchen mit Ferngläsern das Gelände ab. In der Hoffnung, gleich eine Sau zu schießen, lädt Zschuppe schon jetzt sein Gewehr mit einer Kugel und Schrot – mit ruhiger Hand und völlig lautlos.

Langsam legt sich die Dunkelheit über Berlin, schon bald wird der Wannsee nur noch ein glatter, schwarzer Teich sein. Über das Wasser weht vom gegenüberliegenden Ufer leise, orientalische Musik zu uns herüber, am Ufer blöken die hier nistenden Kormorane ein Konzert, das in den Ohren schmerzt. Und eine Gruppe grölender Jugendlicher hat sich unweit von unserem Hochstand zu einem oder mehreren Feierabendbieren niedergelassen. Mensch und Natur kommen sich hier schon ganz schön nah.

„Ich schließe die Augen, damit ich mich besser auf die Geräusche konzentrieren kann, die die Wildschweine machen“, flüstert Zschuppe mir zu. Gut, denke ich, das versuche ich auch. Es ist mittlerweile kurz vor Mitternacht, ich höre die Grillen zirpen, der Wannsee platscht sanft ans Ufer. Meine Gedanken schweifen langsam ab, ich denke an die vergangene Woche, an die Arbeit, an Freunde und Familie. Müdigkeit steigt in mir auf. Doch dann durchbricht plötzlich ein Scheppern die Stille, erst leise, dann wird es immer lauter. N-zz, n-zz, n-zz. „Das Technoboot“, raunt Zschuppe wissend. „Das mögen die Wildschweine gar nicht.“ Ein bunt glitzerndes Schiff schippert am Ufer entlang, ich höre die feiernden Menschen grölen und wünsche mir die Stille zurück.

Ein leises Geräusch erregt Zschuppes Aufmerksamkeit

Damit sich weder die Partygänger noch Anwohner über Schüsse in der Nacht wundern müssen, verständigt Zschuppe jedes Mal die Polizei, meldet sich an und ab von der Jagd und sagt genau, wo er jagen gehen wird. Wenn er ein Tier erlegt, muss er es direkt in der Nacht noch aufbrechen und eine Fleischbeschau vornehmen.

Von jedem Wildtier muss er eine Trichinenprobe an einen Veterinär schicken, der testet, ob das Tier befallen ist. Erst wenn die negativ ist, darf er das Fleisch an einen Wildbetrieb verkaufen, der es dann wiederum weiterverkauft. In Gedanken wünsche ich uns Waidmannsheil, denn ich bekomme Lust auf ein Stück Wildbraten.

Das Partyschiff ist längst vorbeigeschippert, als ein leises Geräusch Zschuppes Aufmerksamkeit erregt. Es hört sich an, als sei etwas Schweres auf ein trockenes Blatt getreten. Er berührt mich sachte am Arm und nickt mit dem Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Wir legen beide unsere Köpfe schief, um mögliche weitere Geräusche besser hören zu können.

Meine Müdigkeit ist wie weggeblasen. Hoch konzentriert lausche ich angestrengt in die stille Nacht. Ich wage es kaum noch zu atmen, mein Körper ist wie eingefroren. Rast etwa gleich ein Wildschwein aus dem Gebüsch? Mein Puls geht hoch, mein Herz schlägt schneller. Plötzlich kommt mir meine Umgebung viel lauter vor als noch vor wenigen Sekunden. Das Zirpen der Grillen erscheint mir intensiver, der Wind, der sanft durch die Bäume weht, stürmischer, und selbst der Wannsee peitscht jetzt seine Wellen an das Ufer.

Doch nichts passiert. Kein Wildschwein kommt aus dem Busch gesprungen, kein Hase hoppelt über die Wiese, kein Reh springt über den Nachbarzaun. Fehlalarm. Das war es dann wohl mit meinem Braten. Aber dafür hat das Wildschwein wenigstens Schwein gehabt.

Jagd und Jäger in Berlin

Jäger In Berlin gab es 2017 laut dem Deutschen Jagdverband 3100 Jagdscheininhaber (2017). Der Landesjagdverband (LJV) Berlin hat 932 Mitglieder. Das bedeutet: Nur etwa 30 Prozent der Berliner Jäger sind im LJV organisiert.

Jagd Ein Jahresjagdschein kostet 75,50 Euro, ein Tagesjagdschein 20,00 Euro. Diese Wildtiere dürfen in Berlin gejagt werden: Dam-, Muffel-, Schwarz- und Rehwild, Feldhase, Wildkaninchen, Fuchs, Dachs, Stein- und Baummarder, Iltis, Hermelin, Waschbär, Mink, Nutria, Marderhund, Fasan, Rebhuhn, Wildtauben, Wildgänse, Wildenten, Höckerschwan, Blässhuhn, Möwen, Greife und Falken.

Ausbildung Um Jäger werden zu dürfen, muss man zunächst eine Jagdschule besuchen und eine Abschlussprüfung absolvieren. Der LJV beispielsweise bietet eine solche Ausbildung an. Innerhalb eines halben Jahres werden die angehenden Jäger ausgebildet in Fächern wie Wildbiologie, Reviergänge, Landbau, Waldbau und Naturschutz. Sie bekommen auch eine fundierte Schießausbildung. Im vergangenen Jahr haben 26 Berliner ihre Jägerprüfung abgelegt, 18 haben bestanden.

Weitere Informationen unter www.ljv-berlin.de

