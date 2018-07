Trimm dich: Eine Idee kehrt zurück nach Berlin

Charlene Rautenberg

Joggen langweilig? Fitnessstudio stickig? Zu Besuch auf dem Fitness-Pfad im Grunewald. Morgenpost-Serie, Teil 20.

Berlin. Von Trimm-dich-Pfaden habe ich bis vor Kurzem nichts gewusst. Auch wenn ich mich selbst als sportlich bezeichnen würde und als Jugendliche vom meinem Leichtathletik-Trainer mehrmals durch den Wald gescheucht worden bin, rief der Begriff zunächst Unbehagen in mir hervor. Ich google erst mal. Ein kostenloser Sport-Parcours, bei dem man Ausdauer, Kraft und Kondition trainieren kann, lese ich bei „trimm-dich-pfad.com“. Die in der Schweiz geborene Idee, die man dort als „Vitaparcours“ kennt, wird auf der Internetseite auch als „geniale Kombination aus Dauerlauf, Gymnastik, Turnen und Kraftsport“ gepriesen. Na super, denke ich, ich wollte doch schon lange mal wieder zum Sport.

Scheinbar kann ich alles auf einmal nachholen. Auf der besagten Website finde ich eine Karte mit allen Standorten in ganz Deutschland. „Klassischer Trimm-dich-Pfad der alten Schule“, „Idyllisch im Wald gelegen“, lese ich dort über die Anlage im Grunewald. Also stehe ich an einem Mittwochmorgen mit Sportklamotten in der Ringbahn. Mir gegenüber Menschen mit Kaffee im Pappbecher und dem Blick auf den Handybildschirm. Auf dem Weg zum Bus begegne ich einer anderen Frau in Trainingskleidung, wir gähnen gleichzeitig. Doch trimmen will sie sich scheinbar nicht – ich setze meinen Weg alleine fort. Er führt ans andere Ende der Stadt – vorbei an Villen und glänzenden Geländewagen vor der Einfahrt.

Ich hüpfe wie ein Frosch und überhole eine Wespe

Nach etwa einer Stunde stehe ich im Wald. Auf dem Parkplatz kommen mir Familien und Paare mit Hunden entgegen. Sie sehen aus, als läge der letzte Urlaub nicht lange zurück. Oder als bräuchten sie keinen. Nur wenige Meter und irgendwie fühlt es sich an, als falle auch von mir etwas ab. Während ich den Hüttenweg zu meinem Ziel entlangjogge, überfällt mich eine merkwürdige Euphorie, die Müdigkeit vom Morgen ist weg. Irgendwann ist alles gedämpft, der Straßenlärm nur noch ein leises Hintergrundrauschen. Er wird von Vogelgezwitscher und dem Rascheln der Blätter im Wind übertönt. Sonnenstrahlen fallen durch die Äste und Blätter auf den Waldweg.

Nach etwa einer Viertelstunde habe ich es geschafft: „Wir freuen uns, dass Sie auf unserem Trimm-Pfad etwas für Ihre Gesundheit tun möchten“, begrüßt mich das Forstamt Grunewald auf einem verwaschenen Holzpfahl am Waldesrand auf Höhe des Forsthauses Paulsborn. Etwas weiter unten der freundliche Zusatz: „Benutzung auf eigene Gefahr!“

Ein paar Schritte weiter stehe ich vor meiner ersten Station. Der brasilianische Holzkünstler Luis González Toussaint hat in die Robinienholzstämme, die alle 200 Meter entlang des etwa drei Kilometer langen Trimm-dich-Pfades stehen, Übungsanleitungen gefräst. Das war im Jahr 2006, als der in die Jahre gekommene Fitness-Pfad erneuert wurde. Praktischerweise ist auch jeweils eine Zeichnung dabei, die genau zeigt, was zu tun ist. Als Erstes geht es an die Dehnung der Oberschenkel-Rückseite. Dazu lehne ich mich mit der Fußspitze an einen Baum und beuge den Oberkörper etwas vor. Einfach. Den Weg zur nächsten Station weist mir ein kleiner roter Pfeil am Wegesrand.

Dann kommt auch schon die erste Kraftübung. Aus der Kniebeuge springe ich zwölf Mal in die Luft und schwinge dabei meine Arme nach vorne. Klingt simpel, bringt mich aber ganz schön ins Schwitzen. Ich komme mir vor wie ein Frosch und bin mit dem Eindruck scheinbar nicht alleine, denn auf den Stamm mit der Übungsanleitung hat jemand „Quak“ geschrieben. Der Versuch, mit den Beinen eine Acht zu zeichnen und gleichzeitig die Arme nach vorne und nach hinten zu kreisen, geht daneben. Ich verliere das Gleichgewicht. Dann macht mir eine Wespe zu schaffen, die um mich herumfliegt und auch beim Laufen verfolgt. Aber ich bin schneller und kann sie nach ein paar Metern hinter mir lassen.

Auf dem etwa drei Kilometer langen Pfad kann man sich mit Kraft-, Dehn- und Beweglichkeitsübungen ertüchtigen

Foto: Anikka Bauer

Wie sich herausstellt, bin ich nicht die Einzige, die aus Mitte angereist ist. An der Bauchmuskel-Station treffe ich nach längerer Zeit endlich wieder einen Menschen. Selina sitzt auf einer Holzbank, neben ihr wartet ihr Hund Gordon. Die beiden spazieren fast jeden Tag durch den Grunewald – seitdem es draußen warm ist, hat sich Selina vorgenommen, mindestens zwei Mal pro Woche mit Gordon den Pfad zu laufen. „Fitnessstudios mag ich nicht, weil ich da viel zu eingeengt bin und hier ist es einfach cool, weil ich Hund und Sport kombinieren kann“, sagt sie.

Anders, als ich es mir vorgenommen habe, macht sie aber nicht alle Übungen. „Ich suche mir das heraus, was ich brauche und was ich am besten kann“, sagt sie. Nachdem ich die beiden verabschiedet habe, kommen mir zwei ältere Herren mit Nordic-Walking-Stöcken entgegen. Ich höre nur die Wortfetzen „EU“ und „Merkel“, dann sind sie auch schon wieder weg. Nach ein paar Metern dann wieder nur Rascheln und Vogelgezwitscher.

Nachdem ich 20 Mal ein schweres Stück Baumstamm in die Luft gestemmt habe und in der Hocke über einen langen Holzbalken hin und her gesprungen bin, soll ich mich an einem Holzgestell entlanghangeln. Mir ist das nicht geheuer, denn es schwankt mit jedem Griff. Aber ich habe Verständnis für die Alterserscheinungen, schließlich wurde der Pfad angelegt, als an mich noch gar nicht zu denken war.

Das war in den 70er-Jahren, als die Trimm-dich-Bewegung groß wurde. Damals entstanden deutschlandweit überall Trimm-dich-Pfade in Wäldern und Parks, die rund um die Uhr kostenlos nutzbar waren. Ziel der 1970 vom Deutschen Sportbund gestarteten Aktion war es vor allem, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen den Kampf anzusagen – beides hatte während der Wirtschaftswunderjahre stark zugenommen. Das Maskottchen „Trimmy“ sollte die Deutschen vom Sofa holen. Es wurde vom weißem Turnhemd, schwarzer Sporthose, hochgestrecktem Daumen und Sprüchen wie „Ein Schlauer trimmt die Ausdauer“ zum Gesicht der Trimm-dich-Bewegung.

Heute heißen sie „Street Workout“ oder „Aktivplätze“

Einige der Pfade sind über die Jahre in Vergessenheit geraten, andere werden von Sportvereinen, Förstern oder Firmen instand gehalten. Auch wenn die Sportmedizin heute weiter ist als vor 50 Jahren, sei das Benutzen der Geräte unbedenklich, erfahre ich nach meiner Trimm-Runde von Andreas Klages vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

In den zwölf Jahren, in denen er sich mit den Trimm-dich-Pfaden beschäftigt, seien ihm keine Verletzungen durch die Übungen bekannt. Die Trimm-dich-Pfade der neuen Generation nennen sich „Aktivplätze“, „Bewegungsparcours“, oder „Street Workout“ und sind wie eine Art Spielplatz gestaltet. Anders als die früheren Trimm-dich-Pfade sind sie meist kreisförmig angeordnet. „Sie sind auch etwas weniger auf Leistung ausgelegt als die Trimm-dich-Pfade“, sagt etwa Professor Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln (DSHS). Die Plätze brauchen nicht viel Raum und sind auch in kleinen Grünanlagen zu finden.

Ich balanciere über einen Baumstamm, springe über vier Hürden, die mir teilweise bis zum Becken reichen, hüpfe noch einmal mit Anlauf in eine Weitsprunggrube – und dann stehe ich nach etwa zwei Stunden wieder ganz am Anfang des Pfades. Geschafft! „Trimmy“ wäre bestimmt stolz auf mich. Auf dem Rückweg komme ich am Forsthaus Paulsborn vorbei. Dort genehmigen sich manche ein Bier, an anderen Tischen gibt es Aprikosen-Streusel- und Himbeer-Sahne-Kuchen. Für einen Moment vergesse ich, dass ich mein Geld zu Hause gelassen habe. Schade eigentlich. Für mich gibt es dafür am nächsten Tag eine andere Belohnung: Muskelkater an den Schultern, im Rücken und in den Oberschenkeln.

Der Trimm-dich-Pfad im Grunewald befindet sich in der Nähe des Forsthauses Paulsborn. Dort kann man sich nach dem Lauf mit Streuselkuchen und Eiskaffee belohnen

Foto: Anikka Bauer

Sport im Freien

Anzahl: Wie viele Trimm-dich-Pfade es noch in Berlin gibt, ist nicht bekannt. Schätzungen zufolge sind es sechs, daneben gibt es mittlerweile mehr als 16 Fitnessplätze. Eine Übersicht gibt es im Internet unter www.trimm-dich-pfad.com

Volkspark Friedrichshain: Neben einer 800-Meter-Laufbahn gibt es unter anderem einen Kletterfelsen, Klimmzugstangen, Ringe und eine Sit-up-Bank. Danziger Straße 217, 10407 Berlin

Sportpark Berlin-Moabit: Der Trimm-dich-Pfad im Fritz-Schloß-Park bietet entlang der Laufstrecke viele verschiedene Trainingsgeräte. Rathenower Straße 16, 10559 Berlin

Rummelsburger Bucht: Im Street Work-out an der Rummelsburger Bucht gibt es Parallelbarren und viele andere Stangen auf verschiedenen Höhen, an den man sich entlanghangeln kann oder sonstige Übungen machen, um seine Fitness zu trainieren. Fischzug 22, 10245 Berlin

Neukölln; Einen kleinen Trainingspark mit Hangelparcours und Klimmzugmöglichkeiten gibt es nahe dem Tempelhofer Feld, Warthestraße 19, 12051 Berlin

Mitte: Der Calisthenics Park im Monbijoupark liegt direkt am Spree-Ufer mit Blick auf die Museumsinsel. Obwohl er sehr klein ist, gibt es dort alles für ein intensives Training wie Klimmzugstangen, Parallelbarren und eine Sprossenwand. Monbijoustraße 3, 10117 Berlin

Tipp: Wer lange nicht mehr oder noch nie regelmäßig Sport gemacht hat und nicht weiß, ob Fitness-Pfade das Richtige sind, sollte sich vor Trainingsbeginn gründlich untersuchen lassen. Empfohlen werden in jedem Fall wettergerechte Kleidung sowie gute Schuhe.

