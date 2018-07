Raus in die Stadtnatur Wie Berlin das Tauben-Problem in den Griff kriegen will

Antje Hildebrandt

Füttern? Verscheuchen? Vergrämen? Warum Berlins Tauben mehr Mitgefühl verdienen – der neue Teil der Stadtnatur-Serie.

Berlin. Es kommt vor, dass sie gefragt wird, ob sie einen Vogel habe. Es ist noch eine der harmloseren Beleidigungen. Doreen Rothe kennt das schon. Sie erlebt das fast jeden Tag, wenn sie Tauben füttert. Sie wird auch regelmäßig angerempelt oder geschubst. Und einmal landete sie wegen der Fütterei der Tauben sogar schon vor Gericht. Das Verfahren wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt.

Doreen Rothe (47) erzählt das in einem Nebensatz. Sie neigt nicht zu Temperamentsausbrüchen. Sie ist überhaupt nicht der Typ, der Streit sucht. Sie fällt auch kaum auf, wenn sie jetzt über den Alexanderplatz in Mitte flaniert. Ungeschminkt, blass-blaue Augen hinter einer randlosen Brille, die blonden Haare zum Zopf gebunden.

Wenn da nicht die Tauben wären. Sie kann nicht an ihnen vorbeigehen, ohne ihnen eine Handvoll Körner hinzuwerfen. Auf dem Alexanderplatz trifft man sie fast täglich. Tauben sind überall da, wo Menschen sind. Denn wo Menschen sind, da wird auch gegessen. Döner, Pommes, belegte Baguettes, Currywürste, Sushi, Burritos oder Puddingschnecken. Tauben mögen eigentlich lieber Mais, Weizen, Erbsen, Sonnenblumenkerne oder Sesamsamen. Aber in der Großstadt können sie nicht wählerisch sein. Sie müssen fressen, was vom Tisch der Stadt herunterfällt.

Seit einem Jahr hat Berlin eine Taubenbeauftragte

Das könnte den Berlinern eigentlich egal sein. Wenn, ja wenn da nicht die Sache mit dem Kot wäre. Auch Tauben müssen mal. Zehn Kilogramm Kot, das hat der Bundesverband der Tierversuchsgegner ausgerechnet, hinterlässt ein Tier pro Jahr. Aber wohin damit? Berlin ist zwar die Hauptstadt der schrägen Vögel. Aber ein WC für Tauben, das ist auch hier Zukunftsmusik.

Und das stellt die Stadt vor ein Pro­blem. Denn Tauben hinterlassen ihren Kot überall. Auf dem Trottoir, auf Bänken oder auf den Windschutzscheiben geparkter Autos. Und wenn man Pech hat, machen sie einem auch auf den Kopf. Was vielleicht erklärt, warum die meisten Berliner nicht gut auf Tauben zu sprechen sind. Es gibt kaum ein Tier, das so unbeliebt ist. Man kann sagen: Tauben sind die Ratten der Lüfte.

10.000 leben in Berlin, vielleicht auch 15.000. So genau kann das nicht mal Diana Plange sagen. Dabei trägt sie seit einem Jahr die Verantwortung auch dafür, dass das Zusammenleben zwischen Mensch und Taube so reibungslos funktioniert, wie das in einer Großstadt eben möglich ist. Plange ist Berlins Taubenbeauftragte.

Auf dem Alexanderplatz gehören Tauben dazu. Wer sie füttert, sollte Körner mitbringen und darauf achten, dass nichts übrig bleibt

Es ist ein Wort, das sie nicht gern hört. Schließlich sei sie ja nicht nur für Tauben zuständig, sondern auch für alle anderen Tiere in der Stadt. Für Hunde und Katzen, für Esel und Pferde, für Eichhörnchen und Igel, für Wildschweine und Ratten, ja sogar für Reptilien oder Zirkustiere. Es gibt inzwischen kaum ein Tier, das nicht eine eigene Gruppe von Tierschützern auf den Plan gerufen hat. Fünfzig sind es insgesamt, sagt sie. In ihrem Büro in der dritten Etage der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung hängen Schwarz-Weiß-Fotos von Affen, Elefanten, Löwen und Nilpferden. Man darf sich die Landestierschutzbeauftragte als eine Frau vorstellen, die Ehrfurcht vor Tieren hat – nicht nur vor den großen.

Es ist eine wichtige, wenn nicht gar unverzichtbare Voraussetzung für ihren Job. Berlin ist eines von sieben Bundesländern, die sich einen Tierschutzbeauftragten leisten – neben dem Saarland, Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen. Und das sogar hauptamtlich, das ist neu. Vor einem Jahr hat Diana Plange ihr Büro bezogen. Die Veterinärin ist das Bindeglied zwischen den Tierschutzinitiativen und der Politik.

Hat Berlin keine dringenderen Probleme, fragen einige hinter vorgehaltener Hand. Verkehrschaos, explodierende Mieten, zu wenig Kitaplätze. Sogar im eigenen Haus wird die Frau, die dienstliche E-Mails „mit tierfreundlichen Grüßen“ verschickt, nicht von allen ernst genommen. „Wo wollen Sie denn hin?“, fragt ein Mitarbeiter, als man sich in der Senatsverwaltung nach ihrem Büro durchfragt. „Ach, zur Abteilung für Tierschutz und Gedöns. Die sitzt hinten links.“

Wenn Plange (63) die Kritik ärgert, lässt sie es sich nicht anmerken. Sie kommt aus dem hohen Norden. Rotblond, konsequent, klare Kante. Als Amtstierärztin in Spandau hatte sie sich zuvor den Ruf erworben, sie sei Berlins streitbarste Veterinärin. Sie kämpfte für ein Verbot der Zucht von Nacktkatzen und gegen den Einsatz von Wildtieren im Zirkus. Sogar streitbare Tierschutzorganisationen wie Peta lobten sie für ihr Engagement. Dass sie in ihrem neuen Amt als Beraterin des Senats an den Stellschrauben der Politik drehen kann, erfüllt sie mit Freude, wenn nicht gar mit Genugtuung. Sie habe sich einiges vorgenommen. Besonders für die Tauben. „Die“, sagt Plange, „sind ja nicht vom Himmel gefallen.“ Es seien verwilderte Brief- oder Hochzeitstauben.

Diana Plange ist Fachtierärztin für Tierschutz und erste hauptamtliche Tierschutzbeauftragte Berlins

Von der Politik seien die Tauben bislang aber vernachlässigt worden. Keiner habe sich für sie zuständig gefühlt. Schlimmer noch: Tauben seien als Freiwild betrachtet worden. Viele Berliner hätten versucht, die Tiere auf eigene Faust zu vergrämen – mit Methoden, die mitunter an Tierquälerei grenzten. Mit Taubenspikes zum Beispiel. Die sollen verhindern, dass Tauben an Häuserfassaden landen, um ihre Nester zu bauen. Oft ermöglichten sie es den Tauben aber erst, dort zu nisten – mit tödlichen Konsequenzen. Die Jungvögel werden regelrecht aufgespießt.

Doreen Rothe kennt solche Bilder. Wie oft hat sie verletzte Vögel schon zum Tierarzt gebracht oder verwaiste Jungtiere in ihrer Wohnung in Prenzlauer Berg aufgepäppelt. Ein paar Hundert Euro im Monat, schätzt die Mitarbeiterin einer Tierschutzorganisation, lässt sie sich das kosten. Dabei, versichert Rothe glaubwürdig, habe sie keinen Vogel.

Alles habe damit begonnen, dass ihr vor ein paar Jahren im S-Bahnhof eine Taube über den Weg gehumpelt sei. Rothe sah sich den Vogel genauer an und erschrak. Die Füße waren abgeschnürt und entzündet. Fäden und Verpackungsmaterial hatten sich um die Zehen gewickelt. Ein Problem, unter dem viele Stadttauben leiden. Rothe sagt: „Ich habe schon Vögel gesehen, deren Füße abgestorben oder abgefallen waren.“

Tierbeauftragte arbeitet am Taubenmanagement

Zusammen mit anderen hat Rothe die AG Berliner Stadttauben gegründet. Auf einer Facebook-Seite haben sie den Kreislauf des Leidens der Tiere in einem Diagramm dokumentiert. Vorschläge, wie die Stadt diesen Kreislauf unterbrechen könnte, findet man dort auch. In betreuten Taubenschlägen sollen die Vögel nicht nur artgerechtes Futter und frisches Wasser finden. Sie sollen dort auch nisten. Die Stadt schlage damit zwei Fliegen mit einer Klappe, heißt es. Sie werde dadurch nicht nur sauberer. Auch das Wachstum der Taubenpopulation werde kontrolliert. Die Eier müssten nur durch Gips-Exemplare ausgetauscht werden.

So steht es jetzt auch in dem Plan für ein Taubenmanagement, den Diana Plange dem Abgeordnetenhaus bis Ende des Jahres vorlegen will. „Masterplan Taube“, so wird das Papier hinter hervorgehaltener Hand genannt. Plange rollt mit den Augen, wenn man sie darauf anspricht. Sie sagt, nur mit ein bis zwei betreuten Taubenschlägen pro Bezirk und einem hauptamtlichen Taubenwart könne die Stadt das Problem in den Griff bekommen. Alles andere wären Notlösungen.

In der Politik kann sie auf Unterstützung hoffen. Der rot-rot-grüne Senat will den Tierschutz stärken, so steht es im Koalitionsvertrag. Dass dazu auch Tauben gehören sollen, wird auch von der stärksten Oppositionspartei unterstützt. „Es kommt immer wieder vor, dass sich Bürger darüber beschweren“, sagt die tierpolitische Sprecherin der CDU. Sie heißt Vogel, Kathrin Vogel.

Bleibt nur noch die Frage: Was kostet die Umsetzung des „Masterplans Taube“ – und wer soll das bezahlen? Plange setzt ein Mona-Lisa-Lächeln auf. Sie sagt, als Erstes müssten Juristen klären, wer überhaupt zuständig sei. Der Senat? Die Bezirke? Oder Bürger, die die Tauben irgendwann mal ausgesetzt hätten? Vermutlich laufe es auf einen Topf hinaus, in den mehrere Stellen einzahlen, vielleicht auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) als Betreiberin der S- und U-Bahnhöfe. Aber wer soll die Taubenschläge reinigen?

Anruf bei Frank Herzog. Er ist Betriebsleiter der C.U.B.A. Nord, eines gemeinnützigen Unternehmens, das Arbeitslose mit Behinderung für den ersten Arbeitsmarkt qualifiziert. Er betreut sieben Taubenschläge in Tempelhof-Schöneberg, Reinickendorf, Mitte und in Wedding. Es sind Bauwagen mit je 80 Nistplätzen. Herzog sagt, im Sommer heizten sie sich bis auf 30 Grad Celsius auf. Es rieche, nein, es stinke. „Meine Mitarbeiter schreien nicht Hurra, wenn sie ihre Schutzanzüge anziehen müssen, um die Folien mit dem Taubenkot zu entfernen.“

Man muss Tauben schon sehr lieben, um diesen Job gern zu machen. Und selbst dann kann er gefährlich sein. Als erste deutsche Stadt hat Augsburg ein Taubenmanagement installiert. Seither seien die Tauben in der Stadt weniger geworden, heißt es. Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen die Vögel in zwei Taubenschlägen. Reden wollen sie jedoch nicht über ihre Arbeit. Es heißt, sie hätten Angst vor Racheakten von Taubengegnern.

Füttern: Verboten oder nicht? Tipps für Taubenfreunde

Augenmaß: Anders als in anderen Städten ist das Taubenfüttern in Berlin nicht verboten – im Gegensatz zu Wasservögeln. Man sollte aber mit Augenmaß füttern, damit nichts liegen bleibt. Sonst kann das Füttern als Ordnungswidrigkeit ausgelegt und mit einer Geldbuße von 20 bis 35 Euro geahndet werden.

Futter: Verfüttert werden sollen ausschließlich Getreide wie Mais, Weizen oder Sonnenblumenkerne, auf gar keinen Fall aber Brot, Pizzareste oder Pommes. „Davon bekommen die Tiere Durchfall“, sagt Doreen Rothe von der Berliner AG Stadttaube. Nach dem Bundesseuchengesetz von 1989 gelten Tauben nicht als Schädlinge.

AG Stadttauben: Mehr Infos zum Engagement für Tauben in Berlin finden sich auf der Facebook-Seite der AG Berliner Stadttauben.

Nabu: Seit Jahrtausenden kennt und nutzt man das Heimfindevermögen der Tauben. Schon 2600 vor Christus wurden Botentauben an Wachtürmen stationiert. Als Brieftauben sind sie von Hobbyzüchtern bis heute geschätzt. Wie es kam, dass heute schätzungsweise 500 Millionen Tauben weltweit in Städten leben, wie man Taubenarten unterscheidet und weitere Informationen findet man auf der Internetseite des Naturschutzbund Deutschland (Nabu): www.nabu.de

