Berlin zählt seine Krabbeltiere

Christine Eichelmann

Artenvielfalt: Der Nabu bittet die Berliner, Insekten zu zählen. Jeder kann mitmachen. Der neue Teil der Morgenpost-Serie.

Berlin. Unter den Blättern der Stockrose krabbelt nichts. Nicht einmal eine Feuerwanze ist zu sehen, die doch sonst im Pulk auftritt. „In der Glockenblume ist normalerweise auch einiges drin“, sagt Xenia Rabe-Lehmann, „jetzt fliegt eine Hummel, aber was das für eine ist ...?“ Sie beugt sich über die violetten Blüten, die in der Kolonie Oeynhausen vor ihrer Laube wachsen, und zückt das Smartphone. Mehrere Versuche braucht es, bis das Flattertier so fotografiert ist, dass die Erkennungs-App ihren Dienst tut. „Also, eine dunkle Erdhummel“, verkündet Rabe-Lehmann. „Ein bisschen mühsam ist es ja, aber dann steht in der App eine Menge Interessantes über die Art, die man fotografiert hat.“

Zur Erdhummel geführt hat die Kleingärtnerin aus Wilmersdorf die App „Insektenwelt“ (Google Play Store, Apple Store) des Naturschutzbundes Nabu, mit der die häufigsten heimischen Insekten bestimmt – und gemeldet – werden können. Zweimal in diesem Jahr können sich Bürger an der ersten bundesweiten Insektenzählung beteiligen. Start war in der ersten Juniwoche. Vom 3. bis 12. August sollen sich Freiwillige erneut auf die Spur der kleinen Krabbler begeben. Mit der Aktion „Insektensommer“ will der Nabu auf die Bedeutung von Insekten aufmerksam machen und mehr zur Artenvielfalt erfahren. Denn seit Jahren warnen Biologen vor dem Sterben von Motte, Käfer und Co.

Innenstädter zählen fleißiger als Stadtrandbewohner

8000 Insektenarten wurden bereits in die Rote Liste bedrohter Arten in Deutschland aufgenommen. 42 Prozent dieser heimischen Gliedertiere sind demnach bestandsgefährdet, extrem selten, ausgestorben oder verschollen. Als Gründe gelten unter anderem Insektizide und agrarische Monokultur. „Mittlerweile sind Insekten im Umfeld selbst von größeren Städten zahlreicher als auf dem Land, da mehr Blütenpflanzen angeboten werden“, sagt Burkhard Bauer vom Fachbereich Veterinärmedizin der FU Berlin. Auch die Bundesregierung erkannte bereits dringenden Handlungsbedarf, um die für Ökosystem und Landwirtschaft so wichtigen Sechsbeiner zu schützen.

Ganz so leicht zu begeistern wie etwa bei der Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ waren die Berliner beim ersten Durchlauf der Insektenzählung nicht. Rund 100 Meldungen gingen aus der Hauptstadt beim Nabu ein, die exakte Zahl ist nicht bekannt, weil Berlin und Brandenburg in der Auswertung zusammengefasst werden. „Auf jeden Fall ist da noch Luft nach oben“, hofft die Berliner Nabu-Sprecherin Christine Szyska auf den zweiten Durchlauf im August. Die Insektenzähler im Juni verteilten sich über die ganze Stadt. Allerdings: Die meisten Meldungen kamen aus den Innenstadtbezirken. In Stadtrandlagen, die an sich reicher an Gärten und Wäldern sind, nahm die Meldedichte hingegen ab.

„Ich habe alle Kleingärtner gefragt, die ich kenne, aber niemand wollte sich beteiligen“, sagt Wolfgang Schulz aus der Kolonie Johannisberg in Wilmersdorf bedauernd. Bei vielen Menschen lösten Sechsbeiner spontan keine positiven Emotionen aus, bestätigt Michael Ohl, Wissenschaftler am Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung und Leiter der Sektion Entomologie – also Insektenforschung – am Berliner Naturkundemuseum. „Insekten sind fremd, vielleicht beunruhigend“, so der Biologie. „Manche stechen, beißen oder machen andere unangenehme Dinge. Manche richten Schaden in unseren Vorräten und Häusern an, viele andere leben in unangenehmen Lebensräumen wie Aas und Müll. Manche Menschen fühlen sich auch durch die unvorhersehbare Art der Fortbewegung unangenehm berührt und verschreckt.“

Bürger zählen Insekten: Wolfgang Schulz in seinem Schrebergarten in Schmargendorf. Der Hobby-Entomologe berät auch seine Gartenfreunde in Sachen Insekten

Foto: Daniel Schaler

Dass Schulz bei der Insektenzählung mitmachen würde, war dagegen keine Frage. Der Hobby-Entomologe hat seine ganze Wohnung mit Insektenkästen dekoriert. Wer immer unter den Gartenfreunden Fragen zu einem krabbelnden Besucher im Beet hat, wendet sich an Schulz. „Jetzt zeige ich Ihnen mal was, das keiner sieht, der es nicht kennt“, sagt Schulz und dreht ein Blatt am Kirschbaum um. Auf der Unterseite sitzt ein eher hässliches Tier: Borstig behaarte Warzen auf einem schwarz-rot gemusterten Rücken, die Beine wirken zu kurz für den plumpen Körper. „Eine Marienkäferlarve“, sagt Schulz und zeigt unter einem anderen Blatt das Eigelege. „Eigentlich kommen die Marienkäfer zu spät. Nicht alle Insekten passen sich gleich an, wenn es klimatische Veränderungen gibt wie in diesem Jahr, wo es so früh schon so warm war. Deshalb gibt es jetzt Massen von Blattläusen, die Pflanzen sitzen voll.“

Zapfenwanze, Löcherbienen und Gallische Feldwespen

Den Schwund der Insekten beobachtet Wolfgang Schulz in seinem Schmargendorfer Garten schon länger. „Da fliegt mal eine Biene“, sagt er und weist auf die Thaibeeren-Ranken. „Und wenn ich sage ,eine Biene‘, ist das ja traurig. Eigentlich müsste es voll sein von ihnen.“ Im Hochbeet mit den Gemüsepflanzen zeugen Löcher in den Blättern immerhin vom Besuch des Rüsselkäfers. Schmetterlinge dagegen machen sich rar, lediglich ein Kohlweißling flattert im Verlauf einer Stunde durch den Garten. So lange nämlich sollten die freiwilligen Insektenzähler auf ihrem Posten sein.

Gezählt werden darf nicht nur im Garten. Auch in Parks, am Saum der Berliner Forsten, auf öffentlichen Wiesen kreucht und fleucht es ja. Eine Lederwanze, ein Tagpfauenauge und zwei Hainschwebfliegen beobachtete im Juni ein Insektenzähler in einer Grünanlage am Märkischen Ufer. Deutlich reicher war die Vielfalt auf einem Balkon an der Pintschallee in Britz: Eine Schlupfwespe, ein kleiner Kohlweißling, eine Amerikanische Zapfenwanze, zwei Löcherbienen, zwei Gallische Feldwespen und ein Taubenschwänzchen wurden hier gesichtet. Spitzenreiter war, wie auch bundesweit, die Steinhummel (123 Sichtungen) – vielleicht auch, weil sie bekannt und leicht erkennbar ist, vermutet man beim Nabu. Auf dem zweiten Platz landete die Hainschwebfliege (101). Dass der Asiatische Marienkäfer auf dem Vormarsch ist, scheint die Zählung in Berlin zu bestätigen. Dieser fernöstliche Artgenosse der heimischen Marienkäfer teilte sich den dritten Platz der Zählung mit dem Kleinen Kohlweißling (beide 58).

Fragen nach insektenfreundlichen Pflanzen

Zahl und Art der Insekten hänge stark vom Standort ab, sagte Schulz. „Ob der in der Stadt ist oder am Stadtrand, ob Wald oder Wasser in der Nähe ist, spielt eine große Rolle.“ Xenia Rabe-Lehmann hat in ihren Garten viele Pflanzen gesetzt, die Nektar liefern. Für ihren preisgekrönten Blog berlingarten.de ist sie oft mit Menschen in Kontakt, die den grünen Daumen und Fachwissen haben. „In Gärtnereien höre ich, dass immer mehr Kunden nach insektenfreundlichen Pflanzen fragen“, sagt sie. Schönaster, Spornblume, Eisenkraut – viele Insektenweiden sind robuste Blüher, Kräuter liefern noch Würze fürs Essen: „Da kann ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden“, so Rabe-Lehmann. Bei der zweiten Runde der Insektenzählung will sie wieder mitmachen. Manche Ideen müssten sich erst festsetzen, so ihre Hoffnung. „Es geht auch um Sensibilisierung. Je mehr man über etwas weiß, desto eher achtet man darauf.“

Start Die zweite Insektenzählung des Nabu findet vom 3. bis zum 12. August statt. Jeder darf mitmachen. Geeignet für die Zählung sind sonnige, windstille und trockene Tage. In einem Umkreis von bis zu zehn Metern sollten eine Stunde lang Sechsbeiner registriert werden, egal ob sie fliegen oder krabbeln. Hilfreich kann es sein, unter Blätter und Steine zu schauen, zwischen Grashalme und auf den Boden. Bei Insektengruppen darf die Zahl geschätzt werden.

Insektensommer: Jeder kann mitzählen

Mitmachen: Alle Infos stehen auf der Website des Nabu: www.nabu.de. Dort gibt es auch eine App zur Insektenbestimmung und ein Quiz.

Kernarten: Auf diese Arten sollten Sie beim Zählen besonders achten: Schwalbenschwanz, Kleiner Fuchs, Ackerhummel, Blaue Holzbiene, Siebenpunkt-Marienkäfer, Streifenwanze, Blaugrüne Mosaiklibelle und Grünes Heupferd.

Alle Teile der Stadtnatur-Serie