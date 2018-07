Raus in die Stadtnatur Warum Imkerkurse in Berlin immer noch ausgebucht sind

Anette Nayhauss

Raus in die Stadtnatur: Wer heute Bienen hält, will damit auch ein bisschen die Welt retten. Der zwölfte Teil der Morgenpost-Serie.

Berlin. Der erste Imker, den ich kannte, hieß Herr Blumenbach. Er war Lehrer an meiner Grundschule und manchmal erzählte er im Unterricht von seinen Bienen. Wir fanden Insekten mit Stachel gefährlich, Herrn Blumenbach ziemlich mutig und mehr wollten wir gar nicht wissen. Honig kauften unsere Eltern im Supermarkt.

Dass Herr Blumenbach seiner Zeit weit voraus war, ahnten wir damals nicht. Bis in die Nullerjahre hinein sankt die Zahl der Imker in Deutschland, seitdem wächst sie wieder. 2013 habe es einen regelrechten „Hype“ gegeben, sagt Marc-Wilhelm Kohfink vom Köpenicker Imkerverein und im Berliner Imkerverband zuständig für das Thema Schulungen. Dahinter steckte vor allem die Dokumentation „More than Honey“ des Schweizer Regisseurs Markus Imhoof, die 2012 in die Kinos kam. Ein Film, der sich mit dem Bienensterben beschäftigt und mit einem Zitat auf sich aufmerksam machte, das Albert Einstein zugeschriebenen wird: „Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre später auch die Menschen aus.“

Ohne Bienen sinken die Erträge der Nutzpflanzen

Fast 90 Prozent der Pflanzen weltweit sind laut Greenpeace von der Bestäubung durch Tiere abhängig. Ohne Bienen würden die Erträge der Nutzpflanzen stark sinken. Die eine Ursache für das seit Jahren diskutierte Bienensterben gibt es zwar nicht. Aber bestimmte Insektizide tragen offenbar dazu bei, wie eine Anfang 2018 vorgestellte Studie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit zeigte.

Es geht also längst nicht nur um den Honig. Wer heute Bienen hält, will oft auch ein bisschen die Welt retten. Die Furcht vor dem Verschwinden der Insekten trifft auf eine neue Begeisterung für das Gärtnern – auch noch Jahre, nachdem die Bedrohung der Bienen erstmals Thema wurde. „Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass die Welle 2015 wieder vorbei ist“, sagt Imker Kohfink. Im Verband sei man davon ausgegangen, dass Hühner als „nächstes großes Ding“ die Bienen ablösen. Aber: „Die Hühner wachsen und die Bienen bleiben“, fasst er die Entwicklung zusammen.

Deshalb sind die Imkerkurse in Berlin immer noch ausgebucht. Wer 2019 auf alle Fälle dabei sein möchte, sollte sich schon im Herbst anmelden, rät Kohfink, der selbst auch Kurse anbietet. Ganz ohne Anmeldung kann jeder am Imkerkurs teilnehmen, den die Freie Universität Berlin (FU) gemeinsam mit dem Imkerverein Berlin-Zehlendorf anbietet. Die Veranstaltung ist kostenlos – also der ideale Einstieg, um sich unverbindlich mit dem Thema Bienen im eigenen Garten auseinanderzusetzen.

Imker Benedikt Polaczek vom Institut für Veterinär-Biochemie der Freien Universität Berlin.

Sonnabend, 10 Uhr. „Großer Hörsaal“ stand auf der Webseite der FU, auf der sie über den Imkerkurs informiert. Eigentlich ein ziemlich deutlicher Hinweis, dass im Kurs nicht nur zehn, zwölf Leute sitzen werden. Trotzdem mache ich die Tür erst einmal wieder zu, als ich die dicht besetzten Stuhlreihen sehe: Das kann ja wohl kaum der richtige Raum sein. Ist er aber. Bestimmt 100 Zuhörer sitzen schon auf den Klappsitzen im Zoologie-Gebäude der Uni. Als Dozent Benedikt Polaczek seinen Vortrag beginnt, sind es fast 150. Der Kurs diene zur „Vorbereitung für ein praxisorientiertes Lernen in Vereinen“, heißt es auf der FU-Webseite. Tatsächlich aber sitzen hier keineswegs nur Imker-Neulinge, wie mir der freundliche Herr in der Bankreihe hinter mir erklärt: Er selbst hat schon seit Jahrzehnten Bienen und kommt, um sich über die neuesten Erkenntnisse auf dem Laufenden zu halten. Zum Beispiel könne man mit einer bestimmten Skorpion-Art die Varroa in Schach halten. Danach will er den Dozenten fragen.

Ich googele erst einmal „Varroa“ auf meinem Handy und stelle fest: Wer nicht einmal weiß, dass die Varroa-Milbe die Bienen krank macht, ist auf das Imkern ganz sicher noch nicht vorbereitet. Auf der anderen Seite des Ganges sitzt eine Mutter mit ihrem Sohn. Die Hoffnung, sich hier mal so von Anfänger zu Anfänger auszutauschen, zerschlägt sich schon beim ersten Satz: Linus (13) begeistert sich seit zwei oder drei Jahren für das Imkern, hat „ganz viele Bücher darüber gelesen“, nimmt am Praxiskurs eines Imkers teil und will demnächst mit seinen eigenen Bienenvölkern in den Garten von Freunden ziehen.

Und auch Daniela Schluszas beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Bienen. Als Erzieherin besucht sie mit Vorschulkindern Lehrangebote für Kinder beim Neuköllner Imkerverein. Jetzt überlegt sie, auch privat Bienen zu halten, „weil ich das für wichtig erachte“, sagt sie. Nicht des Honigs wegen – sondern um etwas beizutragen zum Erhalt der Bienen und der Pflanzenvielfalt.

Dieser Gedanke spiele heute eine viel größere Rolle als für vergangene Imkergenerationen, sagt Marc-Wilhelm Kohfink. „Früher hat man das gemacht, weil man sich etwas dazu verdienen wollte, später deshalb, weil man gern in der Natur war.“ Der Zuverdienst spiele heute gar keine Rolle mehr und in der Natur seien Neu-Imker zwar gern, aber der Beitrag zur Biodiversität stehe für sie oft noch stärker im Mittelpunkt. Den Film „More than Honey“ hätten die meisten seiner Kursteilnehmer gesehen. Ihn freue das Interesse, sagt er: „Mir macht es Spaß, Imkerkurse zu halten.“ Zehn bis 15 Prozent der Teilnehmer kämen nach dem ersten Termin nicht wieder, „aber die anderen bleiben dabei – und fangen dann auch mit Bienen an“.

Ein Imkerkurs ist nicht einmal Pflicht, einen „Bienenführerschein“ gibt es nicht. „Im Prinzip kann sich jeder Bienen in den Garten stellen“, sagt Kohfink. Nur werde man so ganz ohne Erfahrung nicht lange Freude an den Bienen haben: „Die Bienen sagen einem nicht, was sie brauchen.“ Sie brauchen gar nicht so viel. Ein Profiimker kommt mit zweieinhalb bis drei Stunden pro Bienenvolk aus – im Jahr, versichert Kohfink. Der Hobbyimker aber wolle ja möglichst viel Zeit mit seinen Bienen verbringen, „der zieht jede Wabe raus, sucht die Königin“ und brauche deshalb schon einen Nachmittag pro Woche. Hinzu komme noch das Honigschleudern.

Im Bienenstock ist eben nur Platz für eine Königin

Das klingt überschaubar. Im FU-Kurs aber weist Dozent Polaczek darauf hin, dass der Imker im Mai und Juni höchstens Kurzurlaub nehmen darf. Der Bienenstock müsse spätestens alle sieben Tage auf neue Königinneneier kontrolliert werden, um die Schwarmbildung zu verhindern – also den Abflug einer Königin mit ihren Bienen. Im Bienenstock ist eben nur Platz für eine Königin. Und es gibt noch so viel mehr zu beachten: Benedikt Polaczek spricht von „stiller Umweiselung“ und „Beutenumstellung“, von „Ablegerbildung“ und „Brutzellenentfernung“. Meine Liste mit Wörtern, die ich googeln muss, wird immer länger.

Die vage Idee, zwei, drei Bienenvölker in den Garten zu stellen, löst sich mit jedem neuen Wort auf der Liste ein bisschen weiter auf. Bis ich ein paar Tage später noch einmal an der FU bin, diesmal im Garten hinter dem Vorlesungsgebäude. Hier stehen die Bienenvölker der FU, mit denen wir Benedikt Polaczek fotografieren wollen. Der FU-Imker nimmt sich Zeit, zeigt erst einmal Bienen in einer Schauwabe hinter Plexiglas: Gemeinsam suchen wir die Königin, die man nicht nur an der Größe, sondern auch einer roten Markierung erkennen kann. So hinter Glas sind sie eigentlich ganz nett, die Bienen.

In der Honigschleuder wird der Honig aus den Waben gewonnen.

Aber jetzt geht es an die Bienenstöcke im Garten. Und an den Honig. Ob die Bienen sich wohl noch daran erinnern, dass sie zur gar nicht angriffslustigen Bienenrasse Apis mellifera carnica gehören? Benedikt Polaczek zieht nicht einmal einen Imkeranzug an, „der Smoker reicht völlig“, erklärt er und stellt den Metallzylinder, aus dem ein dünner Rauchfaden aufsteigt, auf einen Stein neben dem Holzkasten. „Die Bienen müssen riechen, dass es brennt“, sagt er. Dann ziehen sie ihre Honigmägen voll, um sich auf eine Flucht vor dem Feuer vorzubereiten. Dass der Imker an der Wabe arbeitet, ist für die Bienen in dem Moment nicht mehr so wichtig.

Gestochen wird er trotzdem manchmal, das hat Benedikt Polaczek im Imkerkurs erzählt, und deshalb zögere ich kurz, als er fragt, wer die Bienen von der vollen Wabe abfegen will. Aber dann probiere ich es doch aus und tatsächlich, die Bienen haben gar keine Lust, sich mit mir anzulegen und fliegen einfach weg.

Mit zwölf vollen Waben gehen wir schließlich zur Honigschleuder, jede von ihnen enthält etwa zwei Kilo Honig. Das Gerät übernimmt das Schleudern, immer abwechselnd links- und rechtsherum, mit immer höherem Tempo – bis schließlich unten der Honig in den Eimer läuft. Während wir darauf warten, stelle ich mir Gläserreihen voll mit selbstgeimkertem Honig im Kellerregal vor. Nie wieder müsste ich mir Gedanken darüber machen, was alle Verwandten zu Weihnachten bekommen. Und dazu kein schlechtes Gewissen mehr beim Honigessen, weil ich ganz sicher wüsste, dass dieser Honig nicht aus der Massenbienenhaltung stammt.

Vielleicht besuche ich doch noch einen der Praxiskurse bei einem Imker-Verein – um zu lernen, wie man mit Wabenrähmchen und Mittelwänden eine Art Rohbau für die Bienen schafft, in dem sie mit Wachs ihre Waben anlegen. Wie man im Frühling dafür sorgt, dass nur eine Königin, aber ausreichend Drohnen und Arbeitsbienen im Volk leben. Und wie der Honig aus der Wabe ins Glas kommt. Wenn dann wirklich Bienen in meinen Garten ziehen, muss ich bestimmt oft an Herrn Blumenbach denken. Und werde ein bisschen neidisch sein. Nicht nur auf die Jahrzehnte Imkererfahrung, die er mir voraus hat. Sondern auch auf den Namen – der wie geschaffen ist für einen Imker.

Bienen-Wissen:

Kurse

Alle Vereine des Imker-Verbandes sowie der Imkerverein Steglitz bieten Imkerkurse an. Unter www.imkerverband-berlin.de sind Links zu den einzelnen Vereinen zu finden. Dort können sich angehende Imker über Kurse, Termine und Preise informieren. Unter www.imkerverein-steglitz.de berichtet der Steglitzer Verein über seine Arbeit. Teilweise bieten die Vereine auch ein „Imkern auf Probe“ gemeinsam mit einem erfahrenen Mitglied an. Der Verein Mellifera, der sich für „wesensgemäße, nachhaltige und ökologische Bienenhaltung“ einsetzt, veranstaltet in den Prinzessinengärten Kurse, die für 2018 aber ausgebucht sind. Informationen: mellifera-berlin.de.

Informieren

Wer erst einmal mehr über Bienen wissen will, findet beispielsweise an der Bienenlaube des Ökowerks im Grunewald viele interessante Informationen. Teufelsseechaussee 22, Grunewald, Mi.–Fr. 10 bis 18 Uhr, Sbd. und So. 12 bis 18 Uhr geöffnet, oekowerk.de. Auch im Bienengarten Berlin können sich kleine Gruppen über Bienen informieren. Kontakt: bienengarten-berlin.de oder Ruhwaldweg 6, Berlin-Westend.

Kosten

Neuimker müssen pro Volk mit Anschaffungskosten von etwa 400 bis 500 Euro rechnen – für das Bienenvolk und dessen Unterbringung. Hinzu kommt die Ausrüstung für die Arbeit am Bienenvolk, etwa ein Rauchgerät (ca. 150 Euro mit Schutzkleidung), eine Wabenschleuder für die Honigernte (400 bis 500 Euro plus gut 100 Euro für weiteres Zubehör) und ein Sonnenwachsschmelzer für die Wabenhygiene (80 bis 150 Euro).

Bienen

Besonders beliebt derzeit die Kärntner Biene (Apis mellifera carnica), weil sie weniger stechlustig ist als viele andere Bienen. Andere in Berlin verbreitete Bienenrassen sind Apis mellifera mellifera, Apis mellifera linguistica und Buckfastbienen. Sie gelten als friedfertig, weshalb viele Imker inzwischen auf Schutzkleidung verzichten.

