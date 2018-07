Raus in die Stadtnatur Ferien in den Gärten der Welt

Raus in die Stadtnatur! Zum Entspannen, Sporttreiben oder Heiraten: Viele Berliner zieht es in den Marzahner Park.

Berlin. Ferienspaß ist relativ. An einem durchschnittlichen Tag liest er sich beispielsweise auf der ADAC-Webseite so: „Berliner Ring: 6 km Stau; A 9, Nürnberg Richtung München: 4 km Stau; A 2: 10 km Stau.“ Wer sich also über einen langen Anfahrtsweg zu den Gärten der Welt nach Marzahn beschwert, darf nicht vergessen: Leichter kommt man als Berliner nicht in den Urlaub.

Gärten der Welt – bei der Eröffnung im Jahr 2000 war das natürlich geografisch gemeint. Auf einer Fläche von 60 Fußballfeldern gibt es 18 Jahre später mehr als zehn Areale, auf denen gepflanzt, geharkt und umbaut wurde, wie es in meist exotischen Regionen Asiens und des Orients, aber auch quasi um die Ecke, im Italien der Renaissance und bei britischen Lords und Ladys üblich war – und ist.

Wer mit den Besuchern dort spricht, sie auf den Wegen und Wiesen, im Schatten der Bäume sieht, merkt schnell, dass viele – ganz wie die Gärtner – von diesem Stück Natur etwas erwarten, sich dort etwas kultivieren, das hier und jetzt zu ihnen ganz persönlich, zu ihren Wünschen und Zielen passt. Und jeder will etwas anderes.

Frisch vermählt: Rudolf und Mary Tiersch. Ein Hochzeitsgast fotografiert das junge Glück

Der Park als Ort eines wertvollen Rituals

Für Annegret Zetsch etwa ist der Park Ort eines wertvollen Rituals. Die 32 Jahre alte Mutter mit langem braunem Haar, blauer Sporttasche und schwerer Smartuhr am Handgelenk versteht diese Besuche als „Quality Time“. „Es ist Mutter-Tochter-Zeit““, sagt sie, während ihre sechs Jahre alte Emma offenbar testet, inwieweit man ein zunehmend weiches Waffeleis als Lippenstift benutzen kann.

Am liebsten zweimal pro Woche nimmt Zetsch ihre Tochter mit. An freien Tagen oder in kurzen Stunden vor und nach der Arbeit. Und immer kann sich Emma darauf verlassen, dass es absprachegemäß ein Eis gibt. „Es mag schlechte Bereiche im Bezirk geben“, sagt Zetsch. „Aber dies ist wie eine Oase.“ Wiesen im Stil englischer Landschaftsgestaltung und ein Spielplatz, der Roman-Ideen von Erich Kästner nachempfunden ist: „Eltern gehen spazieren, Kinder können planschen – hier findet man seinen Ausgleich“, sagt Zetsch. Allerdings ist sie in ihrem Urteil nicht ganz neutral. „Ich bin hier groß geworden und lebe immer noch im Bezirk“, sagt sie.

Damals – genauer: seit Mai 1987 – war an dieser Stelle die Berliner Gartenschau, 1991 wurde daraus der Erholungspark Marzahn. Die Gärten der Welt waren 2017 dann 186 Tage lang Schauplatz der Internationalen Gartenausstellung IGA. Deren Besucherzahlen blieben jedoch weit hinter den Erwartungen zurück, Berlin musste seinen ursprünglich vorgesehenen Zuschuss auf 20 Millionen Euro verdoppeln.

Eine große Attraktion der Gärten ist die Seilbahn. Von ihr aus sieht man alle Facetten Marzahns

Während Annegret Zetsch in den Gärten der Welt ihre Vorstellung von Familie und Harmonie auslebt, kommt der 74-jährige Jogger, den wir Walter nennen wollen, weil er am Ende – „ich bin immer zurückhaltend gewesen“ – seinen Namen lieber für sich behält, allmorgendlich in den Park, um seinem Leben ein Ziel zu geben.

Im vergangenen Jahr starb seine Frau nach langer Krebserkrankung. Walter selbst geriet in Charlottenburg in einen Autounfall, wurde in seinem Wagen von einem Lkw eingeklemmt und erlitt einen Herzinfarkt. „Seit Februar bin ich hier 643 Kilometer gelaufen“, sagt er. Auf dem nackten durchtrainierten Torso des Dauerläufers ist von der Bypass-Operation eine lange Narbe zurückgeblieben. „Ich muss mich ablenken“, sagt der Mann mit dem schmalen aristokratischen Gesicht. Sport treibe er schon seit seiner Kindheit gewissenhaft, und bis September will er die 1000 Kilometer durch die Gärten der Welt geschafft haben.

Wenn der Mann, der beruflich einmal Landkarten entwarf, so mit freiem Oberkörper an den Besuchern vorbeitrabt, höre er besonders bei den Touristen gern hin und denke dann darüber nach, wo genau sie wohl herkommen und wie es dort aussieht. „Hier ist mein Ort des Friedens und der Weisheit“, sagt er. Ein Blick auf sein Fitnessarmband zeigt einen Puls von 93 Schlägen pro Minute. Walter läuft davon und hat schnell wieder seinen Rhythmus gefunden.

An Freitagen begegnet man ein paar Meter entfernt Menschen, die die Gärten der Welt mit ihrem Hauch von Ewigkeit und Perfektion zum Teil ihrer Biografie machen wollen. Denn Freitag ist dort Hochzeitstag. Vor dem Gebäude des Chinesischen Gartens, das wie ein Schiff in den See hineinragt und deshalb „Steinboot“ genannt wird, stauen sich um die Mittagszeit die Paare. Darunter ist Annette (32), die schon als kleines Mädchen hier spielte und nun vor Aufregung kerzengerade im voluminösem Hochzeitskleid auf einem Baumstumpf sitzt, bis sie und ihr Bräutigam Philipp (33) an der Reihe sind.

Oder Mary, die ein wenig nachdenken muss, wie sie aktuell eigentlich mit Nachnamen heißt. Denn soeben hat die 27-Jährige vor der Marzahner Standesbeamtin und einem halben Dutzend Gästen ihrer Teenagerliebe Rudolf Tiersch (28) das Jawort gegeben. Lange hat die Angestellte aus dem Bereich Logopädie in der Nähe der Gärten gewohnt. Das Teehaus, wo es Sorten gibt, die „Rarität des Rubins“ und „Rote Triebe aus Fuping“ heißen, war da bei Besuchen immer eine Pflicht-Etappe. Zweimal war sie mit Rudolf dort. Beim dritten Mal wurde geheiratet. „Die Weitläufigkeit der Gärten, wie liebevoll alles angelegt ist – es ist so romantisch“, sagt Mary.

Auch wenn es nicht gleich in Form eines Bundes fürs Leben sein muss: Die Gärten der Welt machen Lust darauf, sich irgendwie einzubringen, mit ihnen in Austausch zu treten. Etwa mit dem Christlichen Garten. Einen Kreuzgang mit einem langen Steinquader, über den aus unerkenntlicher Quelle ein Wasserstrom fließt, umgeben auf 1000 Quadratmetern goldfarbene Wände, die einzig aus transparenten Buchstaben bestehen. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, lautet der erste Satz, und wer ganz früh dort steht, die Morgenkühle spürt und das Sonnenlicht sieht, wie es durch die Schriftreihen dringt, erlebt eine Begegnung von Natur und Spiritualität, die kaum ein Sakralbau vermitteln kann.

Beate Reuber sagt allerdings, an der Anlage spalteten sich die Meinungen ihrer Besucher. „Entweder man liebt sie, oder man mag sie nicht.“ Wie sie es hält, als Senior-Parkmanagerin? „Ich liebe sie. Ich mag alle unsere Gärten“, sagt Reuber. Für die Dauer einer Rundfahrt durchmisst die sportliche 55-Jährige, die Anrufe und Anweisungen mit zwei Smartphones jongliert, ihr Reich rasant im weißen Elektro-Golfgefährt und sorgt dafür, dass am Japanischen Garten wieder ein Sicherheitsmann wacht, oder alarmiert am Englischen Areal per Telefon einen Mitarbeiter zur Wässerung der Pflanzen, die sonst „das Wochenende nicht überleben“ würden.

Parkmanagerin sammelt in 26 Jahren viele Erinnerungen

In 26 Jahren hat sie im Park eine Menge Erinnerungen gesammelt. Etwa an den japanischen Kronprinzen Naruhito, der im Juni 2011 zu Besuch kam und von den zufällig vorbeispazierenden Mitgliedern eines Cottbusser Gesangsvereins mit dem Vortrag eines deutschen Volkslieds erquickt wurde. Jede kleine Landschaftskomposition mit Gebäuden und Ruheorten haben Handwerker gefertigt, die für einige Monate aus der jeweiligen Region nach Berlin kamen. Die marokkanischen Arbeiter im Orientalischen Garten hielten für Reubers Besuche immer einen Tee bereit, der ihr ehrerbietig in landestypischen Gefäßen serviert wurde. „Tee für Dame“, sagten sie dann zur Parkmanagerin. „Thé pour madame.“

Es ließe sich noch vieles erfahren und erfragen, am liebsten an der letzten Station der Tour, dem preisgekrönten Englischen Garten, in einem Cottage am Kamin, mit britischen Scones oder anderen Spezialitäten von der Insel. Doch Reuber muss fort in ihrem Parkmobil, und so bleibt ja noch eine der großen Attraktionen der Gärten: die Fahrt mit der Seilbahn.

Das ist zum Abschied noch einmal Urlaub pur. Wie auf einer Alpenreise schaukelt die Gondel zur Anhöhe Kienberg entspannt im Wind, während unter uns schokoladenbraune Rinder grasen. Auf dem kleinen Berg, an einem Tisch des Panoramacafés „Wolke sieben“, sitzt ein Großvater mit Schiebermütze neben seinem Enkel. Gemeinsam verzehren sie beim leisen, vertrauten Gespräch mitgebrachte Süßigkeiten, weit entfernt von Müttern oder Großmüttern, die ihnen das ungesunde Vergnügen jetzt vielleicht untersagen würden.

Der Blick von dort geht hinab auf die Gärten der Welt und: auf die umringenden Plattenbauten. Einen solchen Aussichtspunkt zu schaffen – darauf muss man erst einmal kommen. Aber passend. Inmitten der unansehnlichen Auswüchse der Metropole eine Bresche für die Natur zu schlagen, ist ein Bekenntnis: Es kommt am Ende doch darauf an, dass der Mensch sich wohlfühlt in seiner Stadt.

Ein Park für die Menschen

Anfahrt: Wenige Parkplätze stehen unmittelbar in der Umgebung der Gärten der Welt zur Verfügung. Es empfiehlt sich, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Mit der U5 Richtung Hönow bis U-Bahnstation Kienberg/Gärten der Welt, von dort mit der Seilbahn zum Eingang Blumberger Damm. Oder: S7 bis Mehrower Allee, Bus X69 Richtung Köpenick bis Haltestelle Blumberger Damm/Gärten der Welt. Oder: S7 bis S-Bhf. Marzahn, Bus 195 Richtung S-Bhf. Mahlsdorf bis zur Haltestelle Eisenacher Straße/Gärten der Welt.

Eingänge: Haupteingang Blumberger Damm 44, automatisierte Eingänge gibt es an der Eisenacher Straße sowie an der Tälchenbrücke.

Geöffnet: Täglich ab 9 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit, Öffnungszeiten des Besucherzentrums Blumberger Damm: täglich 10 bis 18:30 Uhr. Japanischer Garten wochentags ab 12 Uhr. Je nach Wetterlage: Themengärten, Internationale Gartenkabinette und die Wassergärten der „Promenade Aquatica“, ganzjährig geöffnet: Balinesischer Garten in der Tropenhalle.

Kasse: Täglich von 9 bis 20 Uhr.

Eintrittspreise: Tageskarte Erwachsene 7 Euro, erm. 3 Euro, inkl. Seilbahn 9,90 Euro, erm. 5,50, Feierabendticket ab 17 Uhr: 4,50 Euro. Gruppe Erwachsene, ab 15 Personen, Preis pro Person 6 Euro, inkl. Seilbahn 8,90 Euro. Freier Eintritt: Kinder bis 5 Jahre; eine Begleitung von Behinderten mit B-Eintrag, Schüler mit Schülerausweis, Schwerbehinderte.

Barrierefreiheit: Die Eingänge Blumberger Damm und Eisenacher Straße sind barrierefrei und können mit Rollstuhl oder Kinderwagen passiert werden. Behindertenparkplätze am Eingang Eisenacher Straße. Barrierefreie Toiletten im Park. Die Themengärten können mit Rollstuhl und Kinderwagen besichtigt werden.

Parkordnung: Hunde, Fahrräder und Grillen verboten.

