Wie man mitten in Berlin auf Safari gehen kann

Annette Kuhn

Raus in die Stadtnatur: Nicolas Bogislav von Lettow-Vorbeck kennt sich mit dem „Stadtwild“ aus. Der fünfte Teil der Morgenpost-Serie.

Berlin. Eben stand ich noch an der Siegessäule im morgendlichen Berufsverkehr, nun ist da mitten im Tiergarten auf einmal Stille und Leere. Ich sehe jedenfalls erst mal nichts außer Bäumen und Gräsern. Meine Begleitung, Nicolas Bogislav von Lettow-Vorbeck, hat da längst schon etwas entdeckt. Das Eichhörnchen auf dem Baum, den Spatz auf der Brücke und dahinten – auf dem umgestürzten Baum im Wasser nahe der Rosseau-Insel – die Schildkröte beim Sonnenbaden. Klar, dass ihm bei Flora und Fauna nichts entgeht, schließlich ist er ein geübter Tierbeobachter. Es ist jedenfalls sein liebstes Hobby, das er jeden Tag mindestens eine Stunde, gern auch länger, auslebt. Und zwar meistens im Tiergarten, schließlich wohnt der 33-Jährige nur wenige Laufminuten von ihm entfernt.

Der Naturforscher und Annette Kuhn am Lavendel-Beet im Rosengarten

Foto: Anikka Bauer

Kaum ein Tag vergeht also, an dem Lettow-Vorbeck nicht sein Fernglas einsteckt und durch den Tiergarten streift. Meist zum Feierabend, nachdem der Medienmanager und Schriftsteller Stunden am Schreibtisch verbracht hat und sich nun mit einer Portion Natur belohnt. „Ich bin nicht so der Morgenmensch“, gesteht er, für unser Treffen macht er eine Ausnahme, weil es am Morgen eben die meisten Chancen gibt, auch ungewöhnlicheren Tieren zu begegnen. Verschlafen wirkt er aber ganz und gar nicht, als er durch schmale, zugewachsene Wege und über verwunschene Brücken läuft, die Sinne geschärft für alles, was kreucht und fleucht.

Er kennt im Tiergarten wohl jeden Weg, weiß, wo welches Tier zu Hause ist, und hat gelernt: „Vor allem in Wassernähe gibt es viel zu sehen.“ Und zwar oft, wenn man gar nicht damit rechnet. „Die schönsten Entdeckungen macht man, wenn man sich überraschen lässt“, so seine Überzeugung. Einmal war er mittags im Tiergarten unterwegs, die Zeit, in der der Park von Menschen bevölkert wird und die Tierwelt sich eher zurückzieht. Und auf einmal lief ganz nahe ein Baby-Biber vorbei. Und da kommt schon sein erster Rat: Man sollte nie nach einem speziellen Tier Ausschau halten, das klappe ohnehin meistens nicht – und dann sehe man die vielen anderen Tiere nicht.

Nicolas Bogislav von Lettow-Vorbeck und unsere Redakteurin

Foto: Anikka Bauer

Auch der Mensch bekommt im Buch seinen Steckbrief

Geschätzt 20.000 Tier- und Pflanzenarten gibt es in der Stadt. Wie viele davon Lettow-Vorbeck schon entdeckt hat, kann er nicht sagen, schließlich ist er kein Biologe und kennt nicht jede Unterart. 99 Tiere hat er jedenfalls in seinem vor Kurzem erschienenen Buch „Stadtwild“ beschrieben, ein Begleiter für alle, die sich auf Safari durch die Parks, Wälder und Brachflächen der Stadt begeben. Zu jedem Tier gibt es Foto und Steckbrief, von der Aaskrähe bis zur Zwergfledermaus. Und mit der Nummer 54 taucht auch die eigene Spezies auf, der Mensch, als „Beobachter und Teil der Stadtnatur“, alphabetisch einsortiert zwischen der Mehlschwalbe und der Mosaikjungfer. Ein Gag, aber irgendwie passt der auch. Als wir so durch die Büsche krauchen und am Ufer entlangschleichen, scheint uns selbst mancher Vogel erstaunt zuzusehen und zu denken: Was seid ihr zwei denn für komische Vögel? Vögel zwar nicht, aber biologisch gesehen, sind wir ja auch Tiere und genauso in Berlins Grün unterwegs wie der Rest der Fauna.

Merkwürdige Vögel gibt es aber auch. Was da auf uns zuschwimmt, sind Mandarinenten, die durch ihr farbenfrohes Gefieder auffallen. Gerade sind die Exoten aber gar nicht bunt, sondern grau und zauselig. „Die sind in der Mauser“, erklärt Lettow-Vorbeck, „die sehen ja so verkatert aus, als hätten sie zwei Tage im Berghain verbracht.“ Sein Blick wandert nach oben in einen Baum. Vielleicht ist da oben mehr Chance auf Farbe. Der Eisvogel lebt dort nämlich, lässt sich aber nur selten blicken. Und dann auch nur für einen kurzen, bunt schillernden Augenblick, der sich durch ein kurzes hohes Pfeifen ankündigt.

Heute haben wir kein Glück, der Eisvogel ist offenbar aushäusig, aber unsere Suche durchs Fernglas bleibt nicht unbeobachtet. Neugierig kommt eine Frau auf uns zu und tauscht mit Lettow-Vorbeck erst mal ihre Eisvogel-Erfahrungen aus. „Tiere sind gute Türöffner“, sagt er später, man komme mit wildfremden Menschen ins Gespräch. „Wenn ich einfach so jemanden anspreche, dann denkt der doch: ,Was für ein Psychopath!‘, aber Tiere als Gesprächsthema gehen immer und sind völlig unverfänglich.“

Oft seien es ältere Frauen, die ihn ansprechen. Jüngere Menschen, darunter vor allem Männer, würden sich weniger auf die Naturerfahrung einlassen, so seine Erfahrung. Lettow-Vorbeck ist also eigentlich ein ganz und gar untypischer Tierbeobachter. Manch einer findet sein Hobby auch etwas bizarr, aber das wiederum findet er bizarr und zeigt ihm, wie weit wir uns inzwischen von den Tieren entfremdet haben.

Menschen wieder Lust auf die Natur machen

Aber er arbeitet daran, dem Menschen wieder Lust auf die Natur zu machen. Gerade mitten in der Großstadt sei das doch ein guter Ausgleich zum schnellen Tempo und Stress. So viel Zeit wie er müsse man sich für die Safari ja nicht nehmen. Zehn Minuten würden manchmal schon reichen, er spricht von „Tierbeobachtung to go“, also mal eben beim Warten an der Bushaltestelle einem Spatzen bei der Futtersuche zuschauen – oder beim Gießen auf dem Balkon Blattläuse ins Visier nehmen. Auf dem Balkon habe er selbst neulich eine interessante Entdeckung gemacht. Er sah, wie Krähen Nüsse auf die Straße schmissen, warteten, bis ein Auto drüberfuhr, und dann die Nusskerne aus den kaputten Schalen pickten.

Er selbst hat keine Haustiere, mal abgesehen von ein paar Urzeitkrebsen. Sein Lieblingstier? „Ich habe eine Schwäche für auffällige Tiere“, sagt er, Am meisten davon fasziniert ihn wohl die Gottesanbeterin. Das Insekt des Jahres 2017 lässt sich mit etwas Glück im Naturpark Südgelände entdecken, im Tiergarten ist es noch nicht heimisch. Und er mag auch den Roten Amerikanischen Sumpfkrebs, der seit Wochen im Gespräch ist und schon in den Kochtöpfen Berliner Restaurants gelandet ist. Lettow-Vorbeck hat ihn als einer der ersten im Tiergarten entdeckt. Einmal hatte er nach einem heftigen Regenfall so einen Sumpfkrebs vor der Siegessäule gesehen und ein eindrucksvolles Foto von ihm gemacht. Es wurde in der „Bild“ mit der Zeile „Killer-Krebs am Friedens-Engel“ abgedruckt. Heute sehen wir ihn nicht, es ist viel zu trocken, bei höchster Waldbrandgefahr klettert kein Krebs aus dem Wasser.

So ein Sumpfkrebs ist aber auch nicht jedermanns Sache, genauso wenig wie Spinnen, Käfer oder sonstige Insekten. Menschen hätten eben ein zwiespältiges Verhältnis zur Tierwelt, findet Lettow-Vorbeck, das zeige schon das Beispiel Wildschweine.

Respekt vor Tieren resultiert aus dem Wissen über sie

„Den Frischling finden sie erst putzig und füttern ihn. Wenn er dann aber größer wird und sich den Menschen nähert, wird er zur Bedrohung. Dabei sei es mit der Bedrohung doch eigentlich andersherum: Für die meisten Tiere sei der Mensch ein beängstigendes Riesentier. Der Hobby-Tierforscher ist überzeugt: „Je mehr ich über Tiere weiß, desto mehr Respekt entwickle ich ihnen gegenüber“ und desto weniger würde man sich auch ekeln.

Dieses Wissen bekomme man am besten über die Praxis: „Zahlen und Fakten sind schön und gut, aber Tiere zu entdecken, ist ja vor allem ein emotionales Erlebnis.“ Dafür sei es eigentlich auch egal, ob man die Fakten dahinter kennt oder nicht. Gern führt er dazu auch während unserer Safari ein Zitat von Philosoph Arthur Schopenhauer an: „Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“

Ich vermute allerdings, dass es bei mir wohl noch eine Menge Zeit und Tierbeobachtung braucht, bis sich die Begeisterung für Käfer einstellt. Nach den zwei Stunden Safari durch den Tiergarten mit Nicolas Bogislav von Lettow-Vorbeck haben mir die Begegnungen mit Eichhörnchen, Ente, Nordamerikanischer Buchstaben-Schmuckschildkröte und Kohlweißling eindeutig besser gefallen als die mit Feuerwanze, Gartenkreuzspinne oder Kellerassel. Aber wer weiß, vielleicht finde ich an diesen Krabbeltieren ja auch noch eines Tages meinen Gefallen.

Beste Orte Für die Tierbeobachtung eignet sich fast jede Grünanlage. Nicolas Bogislav von Lettow-Vorbeck empfiehlt vor allem den Tiergarten, den Naturpark Schöneberger Südgelände, den Grunewald, den Biesenhorster Sand in Karlshorst und jede Industriebrache.

Tipps für die Erkundung

Ausrüstung: Nützlich ist es, ein Fernglas dabeizuhaben. Viele Tiere verschwinden nämlich, wenn man sich ihnen nähert. Und eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken auch, schließlich kann man nie wissen, wie lange die Safari dauert.

Verhalten: Das Wichtigste für die Tierbeobachtung ist, alle Sinne zu schärfen. Telefonieren und laute Unterhaltungen sind schlecht, weil die Tiere Lautstärke nicht mögen. Auch empfiehlt der Tierbeobachter, nicht sofort die Kamera zu zücken. Bis sie bereit ist, ist das Tier oft schon weg. Besser sei es, das Bild im Kopf zu behalten. Viel Geduld ist auch von Vorteil. Wenn ein Tier nämlich gerade seinen Bau oder sein Nest verlässt, dann geschieht das meist nur zur Futtersuche. Danach kommt es irgendwann wieder zurück.

Apps: Für die Tierbestimmung gibt es viele Apps. Lettow-Vorbeck hat zum Beispiel eine App, mit der er Vögel über ihren Gesang bestimmen kann (Vogelstimmen ID, 4,99 Euro) und eine App, mit der über Fotos von Blättern die jeweilige Pflanze bestimmt werden kann (PlantSnap, 4,49 Euro). Sie funktionieren nicht immer verlässlich, aber für Technikbegeisterte können sie eine gute Ergänzung sein.

Buch: 99 Tiere, die es in Berlin gibt, sind im Buch „Stadtwild“ von Nicolas Bogislav von Lettow-Vorbeck aufgeführt, Eden Books, 220 Seiten, 16,95 Euro.

Mehr aus der Stadtnatur-Serie:

So kann man sich aus Berliner Parks ernähren

Die Hühnermutter von Dahlem

So können Sie in Berlin selbst auf dem Acker ernten gehen

Mit dem Hausboot über Berlins Wasser: Bericht vom Kurzurlaub