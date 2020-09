„Kirche ist überall da, wo Menschen sind“

Berliner Spaziergang: Wie Christian Ceconi als neuer Direktor der Berliner Stadtmission das Zentrum am Zoo gestalten will.

Berlin. Später wird Christian Ceconi von dem gut gekleideten Mann erzählen, den er am Morgen an der Kleiderkammer der Berliner Stadtmission gesehen hatte. „Ich hielt ihn erst für den Referenten eines Seminars oder ähnliches, aber er reihte sich wie alle anderen in die Warteschlange ein – Obdachlosigkeit ist eben bei weitem nicht so sichtbar, wie wir manchmal glauben.“ Manchmal mache es ihn ratlos, dass man trotz all dem Geld in der Stadt das Problem der Obdachlosigkeit nicht besser lösen könne. Ein Anfang sei aber auf jeden Fall, jeden einzelnen Menschen persönlich zu sehen und sich auf ihn einzulassen. „Das sehe ich an unseren Sozialarbeitenden.“

Es ist das Thema dieses Spaziergangs: Wie kann man Menschen besser und anders erreichen? Jene, die „aus dem sozialen System gefallen“ sind, wie Obdachlosigkeit oft etwas technisch beschrieben wird. Aber auch alle anderen, denen Kirche zu abgehoben oder zu weit weg erscheint? Pfarrer Christian Ceconi, 49 Jahre alt, aufgewachsen bei Hannover, ist seit April Direktor und Theologischer Vorstand der Berliner Stadtmission, zu der auch die Bahnhofsmission am Zoo gehört. Noch sei er dabei, alle Einrichtungen und Gemeinden der Stadtmission zu besuchen, sagt er. Weil diese für ihre Obdachlosenhilfe bekannt ist, treffen wir uns am Bahnhof Zoo, wo bald etwas Neues beginnen soll – etwas, das vielleicht auch Antworten liefern wird auf die anfängliche Frage.

Menschen sollen erfahren, was Obdachlosigkeit bedeutet

Kleider machen Leute: Fürs Foto zieht Ceconi das Jackett wieder aus, das er offenbar eigens für unser Treffen mitgebracht hat – eigentlich sei er gar nicht der Typ dafür. Als Chef von 1000 festen und mehr als 1500 ehrenamtlichen Mitarbeitern kann man durchaus mal Jackett tragen, hat er vielleicht gedacht. Andererseits ist es heiß, und er hat gerade sein Rad angeschlossen. Er krempelt jetzt die Ärmel hoch. „Ich liebe das Radfahren, in Toronto habe ich viel zu viel im Auto gesessen.“ Also habe er hier erst gar keins angeschafft. Radfahren sei schöner. Und, könnte man hinzufügen: Näher bei den Menschen.

In Toronto war Ceconi sieben Jahre lang Pastor einer evangelischen Gemeinde, bevor er im März nach Berlin zog. Wir stehen im Eingang der Bahnhofsmission, eigentlich wollen wir hier nur schnell durchlaufen zur Baustelle des neuen Zentrums am Zoo, das hinter den Missionsräumen entsteht. Doch der Chef wird sofort umringt von Mitarbeitern, deren Fragen er freundlich beantwortet. Ja, inzwischen sei auch seine Familie hier, sie haben eine Wohnung in Schöneberg gefunden. Die drei Töchter, elf, 14 und 16 Jahre alt, gehen zur Schule, alles klappt gut.

Gleichzeitig versucht er, selbst so viel zu erfahren wie möglich. Aufmerksam hört er einer Psychologin zu, die bis eben vor der Tür mit einem Gast gesprochen hat. Wegen der Corona-Beschränkungen kann die Arbeit der Bahnhofsmission derzeit nicht in geschlossenen Räumen stattfinden. Essen wird durchs Fenster ausgegeben, das Team aus Sozialarbeitern und Psychologen hat zwar vorübergehend Büros in der Gedächtniskirche, einen Teil ihrer Arbeit haben sie aber auf die Straße verlegt. Ceconi erfährt, dass diese Notlösung sogar ganz gut funktioniert, weil sie die Menschen so teilweise direkter erreichen. Auch in der Krise eröffnen sich Perspektiven.

Jetzt aber die Baustelle. Am 1. Oktober werden endlich die ersten Räume fertig, in die unter anderem das Interventionsteam einziehen wird, berichtet Ceconi, während wir ins Innere des Bahnhofs laufen. Vorbei an den Zellen der Polizei, die früher hier arbeitete. Der Eingang des Zentrums wird am Hardenbergplatz sein. Die Idee ist eine räumliche wie inhaltliche Fortsetzung der Arbeit, die hier schon stattfindet. Einerseits soll es neben dem Hygienecenter und Sozialarbeit noch weiterführendere Hilfen für obdachlose Menschen geben, berichtet Ceconi. „Aber wir wollen unsere Expertise in beide Richtungen vermitteln, auch in Richtung Gesellschaft. Hier im Zentrum am Zoo sollen Menschen erfahren können, was Obdachlosigkeit bedeutet, was Wege hinaus sind. Hier sollen sich verschiedene Lebenswelten auf Augenhöhe begegnen, die sonst eher aneinander vorbeilaufen.“

Hinter ihm heulen Bohrmaschinen, führen Bauarbeiter brüllend Gespräche. Ceconi spricht lauter, aber erstaunlich konzentriert weiter. Vielleicht helfen dabei drei Kinder?, überlege ich. Oder man lernt es als Pfarrer? Er wird nachher eine andere Erklärung haben. Im Zentrum am Zoo sollen sich ab kommendem Jahr Schulklassen, Besuchergruppen, aber auch Politiker treffen, um aus erster Hand etwas über die Arbeit zu erfahren.

Politiker sind tatsächlich seit langem Gäste in der Bahnhofsmission, arbeiten ehrenamtlich mit. Darunter seit Jahren auch Frank-Walter Steinmeier, der zuletzt als Bundespräsident symbolisch zum Baustart den Schlüssel übergab. Umgekehrt erfährt die Einrichtung Unterstützung aus vielen Richtungen. Gewerbetreibende, Polizisten, Sportler und vor allem die Deutsche Bahn helfen. Diese stellt als Hausherr nicht nur die Räume mietfrei zur Verfügung, sondern trägt auch viele Kosten.

Die Idee für das Zentrum gibt es schon lange. Ceconi scheint von der Idee überzeugt. Er spricht begeistert von Bildungs- und Kulturveranstaltungen und „Formaten, die wir wahrscheinlich erst noch erfinden werden“. Nur als ich frage, wo denn die geplante neue Gemeinde ihre Räume haben wird, stutzt er. „Wieso? Also, hier – überall!“ Eine Diakonin werde ab Oktober die Gründung begleiten – aber Räume? „Es wird einen besonderen, hydraulisch faltbaren Tisch geben, den ein Künstler entworfen hat“, erklärt er dann. Der Tisch lasse sich drinnen wie draußen aufstellen, „und wo er steht, ist dann Kirche. Ganz einfach!“ Die Kirche zu erneuern, dafür steht Christian Ceconi. „Kirche ist überall da, wo Menschen sind“, den Satz wiederholt er noch mehrfach.

Draußen auf der Jebensstraße liegen und sitzen Menschen auf dem Bürgersteig, ein Paar schläft unter einer geblümten Bettdecke, daneben wacht ein Hund. Ein irgendwie herzzerreißendes Bild und krasser Gegensatz zur Aufbruchstimmung auf der Baustelle. Vielleicht zögert Ceconi deshalb etwas länger, als ich frage, ob ihn das Projekt am Zoo optimistisch stimmt. „Ja“, sagt er dann. „Wo viel in Bewegung gesetzt wird, fühle ich mich wohl.“ An uns donnert jetzt ein Bus vorbei, ein Zug rumpelt im Bahnhof. Wenn man sich die Geschichte der Bahnhofsmission anschaue, ruft er mir zu, dann sehe man, dass man „mit glaubensvoller Zuversicht und Begeisterung“ eine Menge verändern könne. „Mein Kollege Dieter Puhl würde sagen, die Arbeit der Bahnhofsmission ist voller Wunder, und ich würde ihm nicht widersprechen.“ Puhl ist langjähriger Leiter der Bahnhofsmission und gehört zu den Erfindern des Zentrums am Zoo.

Am Luxushotel Waldorf Astoria, zwischen Touristen mit Rollkoffern, einer Straßenmusikantin und kreischenden Teenagern frage ich nach Ceconis Arbeit in Toronto. Auch dort, sagt er, war die Idee, Kirche nach „draußen“ zu bringen zu den Menschen, die ähnliche Themen hätten wie in Berlin. Im Gemeinde-Kindergarten bezogen 80 Prozent der Eltern Sozialleistungen, drumherum entstanden immer mehr teure Wohnungen. In Toronto sei der Wohnungsmarkt vielleicht noch extremer auf Profit ausgerichtet als hier. Und ein großer Teil der Gesellschaft habe Wurzeln in anderen Ländern. „Einwanderung gehört in Kanada zum Alltag.“ Einen Unterschied sieht er jedoch: „In Kanada habe ich Identität im Plural kennen gelernt. Mehrere Sprachen, Kulturen, familiäre Wurzeln, das funktioniert dort sehr gut.“ In Deutschland dagegen müsse man sich entscheiden, „welche Sprache man spricht, man erwartet von den Menschen eine Aussage, wo sie denn nun hingehören“. Er findet das schade. „Ich habe an mir und meiner Familie gesehen, dass man sich gut in zwei Ländern zu Hause fühlen und gleichermaßen mit ihnen verbunden fühlen kann.“

Uta Keseling im Gespräch mit Christian Ceconi

Foto: Reto Klar/Funke Foto Services

Andererseits sagt er auch: Es sei unverzichtbar, eine sprachliche Plattform zu haben. Während es in Kanada auch für zwei Nichtkanadier selbstverständlich sei, sich im öffentlichen Raum auf Englisch und nicht in ihrer Muttersprache zu unterhalten, sei dies hier nicht immer so. „Das ist mir zum Beispiel beim Friseur aufgefallen“, sagt er. „Vielleicht würde es leichter fallen, wenn man den Menschen signalisiert, dass ihre kulturellen Identitäten eine Bereicherung sind, ein Schatz für die Gesellschaft.“ Nervt es ihn, nach seinem italienischen Nachnamen gefragt zu werden? Er schüttelt den Kopf. „Es ist eher ein guter Gesprächsaufhänger.“ Der Name ist der seiner Frau, sie stammt aus Österreich.

Das Abendmahl als Leitmotiv für eine andere Kirche

Am Europa-Center kommt die nächste Frage auf: Wo gibt es Kaffee? Auf dem Weg zum Wittenbergplatz frage ich nach seiner Entscheidung, Pfarrer zu werden. Er habe mehrere Jahre dafür gebraucht, sagt er. Als Jugendlicher ging er zu den christlichen Pfadfindern, „weil ich Lagerfeuer und zelten cool fand. Dort habe ich Kirche als etwas sehr Lebensnahes erfahren“. So erklärt sich wohl auch seine Gelassenheit im Lärm und Gewimmel: Als Jugendleiter lernt man, zu organisieren und sich Gehör zu verschaffen.

Nach dem Abitur wurde er zunächst Zeitsoldat für zwei Jahre bei der Bundeswehr. Warum? Er verdreht ein bisschen die Augen: „Wollen Sie jetzt eine friedensethische Diskussion führen?“ Für Ceconis 1970er-Jahrgang galt 1990 noch die Wehrpflicht, die Bundeswehr war geprägt vom Kalten Krieg. Er sei zwar kein Fan von Gewalt, sagt er, „aber ich denke, es gibt auch Konflikte, in denen militärische Gewalt dazu beitragen kann, Schaden zu begrenzen“. Als Offiziersanwärter absolvierte er Führungsseminare, traf als Ausbilder auf Menschen aus ganz anderen sozialen Zusammenhängen, erzählt er. Und auf die ersten Soldaten, die von der NVA zur Bundeswehr kamen. „Die Zeit war spannend und wichtig für mich.“ Die Entscheidung für die Theologie fiel, als er einen Militärpfarrer kennen lernte. „Er kam wie ich über die kirchliche Jugendarbeit und hat mich ermutigt, den Weg als Pfarrer zu gehen.“

Kurz vorm Wittenbergplatz will ich wissen, was es mit „Fresh X“ und der Bewegung der „Fresh Expressions of Church“ auf sich hat, die Kirche nach „draußen“ bringen will. Die Idee stamme aus England, sagt Ceconi. „Kirche kann überall sein – in der Kneipe, wo die Menschen wichtige Themen besprechen, auf dem Skateboard, wenn sich Jugendliche treffen.“ In Toronto hätten sie eine „Dinner-Church“ ins Leben gerufen, ein Mischformat aus Abendessen und Gottesdienst. Sie hätten gemerkt, „dass Essen einfach immer funktioniert“. Selbst engagierte Christen verbrächten ja nur etwa zehn Prozent ihrer Zeit in Kirchen. „Also suchen wir Ideen, wie wir in der anderen Zeit Kirche sein können.“ Es gehe nicht darum, die traditionelle Kirche abzulösen, „sondern, sie zu ergänzen“. Schon Jesus habe sich ja mit allen Menschen an einen Tisch gesetzt, um gemeinsam zu essen. „Im Gegensatz zu ihm sind wir ja ziemlich wählerisch. Wen lade ich nach Hause ein, mit wem will ich reden, gesehen werden?“ Jesus dagegen inszeniere die Unterschiedslosigkeit, „und er nimmt dabei keine Rücksicht auf Menschen mit Berührungsängsten“.

Das Abendmahl als Leitmotiv: Passend empfängt uns der Wittenbergplatz mit Essensdüften. Gewürze, Bratwurst, Kuchen, es ist Wochenmarkt. Als wir beim Cappuccino sitzen – zwischen tätowierten Berlinern beim Spritz und älteren Herrschaften beim Kaffee –, frage ich, ob Ceconi bei einem Gottesdienst bald auch live zu erleben sein wird? Ich erfahre, dass dies schon bald sein wird. Bischof Christian Stäblein werde ihn ins Amt einführen, Ceconi die Predigt halten. „In welcher Kirche?“, frage ich, Ceconi grinst. Der Gottesdienst ist natürlich draußen geplant. Auf der Festwiese der Stadtmission an der Lehrter Straße, mit Picknick und Kreuzberger Band. Termin ist Sonnabend, 12. September – nach unserem Gespräch, aber vor Veröffentlichung dieses Artikels. Die Sonne zumindest hat sich schon angekündigt.

Foto: BM

Zur Person

Persönliches: Christian Ceconi wurde 1970 in Hannover geboren. Nach dem Abitur in Celle und zwei Jahren Bundeswehr studierte er Theologie in München, Heidelberg und Jerusalem sowie Diakoniewissenschaft in Heidelberg. Er promovierte 2013 in Göttingen. Ceconi ist verheiratet und hat drei Töchter.

Werdegang: Ceconi wurde nach dem Vikariat zunächst Gemeindepastor in Hildesheim, zudem war er von 2008 bis 2013 Theologischer Vorstand und Geschäftsführer im Diakonischen Werk Hildesheim-Sarstedt. Von 2013 bis 2020 war er Pastor der deutsch- und englischsprachigen Martin-Luther-Kirche in Toronto (Kanada) im Dienst der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit 1. April 2020 ist er theologischer Vorstand und Direktor der Berliner Stadtmission. Er folgte auf Pfarrer Joachim Lenz, den die Evangelische Kirche zum Propst in Jerusalem berief.

Berliner Stadtmission: 1873 gegründet, hat die Berliner Stadtmission heute rund 1000 haupt- und mehr als 1500 ehrenamtliche Mitarbeiter. Schwerpunkt ist die Arbeit mit Menschen am Rand der Gesellschaft.

Spaziergang: Der Weg führte von der Bahnhofsmission an der Jebensstraße durch den Bahnhof Zoo über den Breitscheidplatz und die Tauentzienstraße zum Wittenbergplatz und wieder zurück.