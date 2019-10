Evelyn Weigert: „In der Schule sah ich aus wie ein Junge“

Wer Evelyn Weigert einmal getroffen hat, will sich von da an nur noch mit ihr treffen. Um es in ihren ironisch-sarkastischen Quatschworten zu erklären: Spritzig ist die Evelyn, einfach ein ansteckend sonniges Gemüt! Und ganz ohne Ironie und Sarkasmus: Das ist tatsächlich so.

Schon von Weitem sieht man Weigert an, dass einem nun keine Chance bleiben wird, keinen Bock aufs Leben zu haben. Ihre energischen Schritte, das wehende Haar, weit ausgestreckte Arme zur Begrüßung. Große Gesten, breites Lächeln. Alles davon nimmt einen ein.

Evelyn Weigert ist im achten Monat schwanger

„Kennt ihr noch diese Kuscheltiere mit Sand in den Beinen? Das bin ich gerade…“, legt sie gleich los. Sie sagt das sehr trocken, man muss lachen, das Bild dazu im Kopf ist direkt da. Für die Fotos steigen wir gerade die Treppen zum Wasserturm in Prenzlauer Berg hoch. Weigert ist im achten Monat schwanger. Sie ist glücklich, aber eben auch körperlich verändert.

Tatsächlich hat sie keinen Sand, sondern Wasser in den Beinen, trägt deshalb „absurd unbequeme“ Thrombosestrümpfe, und sowieso hat sie eine „alte Raucherlunge“. „Ich bin 100“, sagt sie gespielt ernst und wirkt dafür dann doch ziemlich agil, ein Medienprofi vor der Kamera. Schnell sind wir fertig. Nun bittet sie die Autorin, noch ein Foto von ihr auf dem gelb gummierten Basketballplatz zu machen.

Ihren Kugelbauch streckt sie nun weit nach vorne, mimt stampfende Schritte eines ­ungeschickt-schwerfälligen Menschen. Alles für Instagram, „mein persönliches Home Shopping Europe“, sagt sie, ihr eigener Verkaufssender im Netz. Einige Tage später wird man dann das Foto in dem sozialen Netzwerk mit der Bildunterschrift „Obelix am Basketballplatz“ sehen.

Die Alleskönner haben es in Deutschland schwer

Ihr Gejammer vom Anfang übrigens ist kein richtiges Gejammer. Weigert klingt zu keinem Zeitpunkt leidend, sondern vor allem selbstironisch. Und wenn man kurz darüber nachdenkt, ist das ein guter Weg, um niemandem auf die Nerven zu gehen und trotzdem aktiv Dampf abzulassen. Belustigende Nörgelei, wenn es so was gibt.

Lustig ist Weigert definitiv. Und sie kann gut unterhalten. Sie ist ja auch Moderatorin und Comedian. Und Sängerin und Malerin und – ja, was ist sie denn noch alles? So etwas wie eine Entertainerin vielleicht. Harald Juhnke, Peter Alexander sind ihre Ikonen.

In allem, was sie tut, wirkt sie jedenfalls leidenschaftlich und furchtlos. Sie macht einfach. Im Februar kam da dann noch ein Podcast hinzu: „Heinlein und Weigert – Sagt JA zum Leben“. Passend zu ihrer unverzagten Einstellung ist es natürlich ein „lebensbejahender Podcast“. Müsste sie sich für eine Sache entscheiden, wäre es wohl das Singen, „weil es mich nie im Stich lassen wird“.

Demnächst wird Evelyn Weigert viel Zeit auf dem Spielplatz verbringen

Wir spazieren über den Spielplatz am Kollwitzplatz – „meine Zukunft…“, sagt sie fast etwas zynisch. Zurück zu ihrer bemerkenswerten Flexibilität. Die ist doch vor allem eins: sehr praktisch für eine endlos lange berufliche Laufbahn, meint man.

Wer nämlich wendig und vielseitig interessiert bleibt, muss seinen Weg nie von äußeren Dingen abhängig machen. Und wenn der eigene Weg Zickzack bedeutet – zumindest mündet er dann nie in einer Einbahnstraße. Oder?

Unterwegs am Wasserturm in Prenzlauer Berg: Morgenpost-Autorin Paulina Czienskowski (r.) und Evelyn Weigert.

Foto: Reto Klar / FUNKE FotoServices

Sieht sie auch so. Außerdem, sagt Weigert, könne sie nicht richtig lesen und schreiben, „da bin ich froh, dass der liebe Herrgott mich wenigstens mit all den anderen Sachen gut ausgestattet hat“.

Gleichzeitig aber glaubt sie, dass man es in Deutschland als Typ Alleskönner oder jedenfalls Allesmacher schwer habe. Da seien die Schubladen, in die jeder jeden und alles so gerne einordne. Das sei zwar menschlich, aber eben auch eindimensional.

„Das ist der Marcel, der ist Lektor und der macht sonst nichts. Und das ist die Ingrid, die ist Bäckerin. Dass sie noch Batik-Kunst macht, interessiert vielleicht gar nicht mehr.“ Auf welche Weise Weigert diese Bilder aufmacht, zeigt, was sie häufig tut: Ernsthaftigkeit in einen Hauch von Witz hüllen.

Menschheit fehle die Nettigkeit

Wir spazieren zu Weigerts Lieblingscafé um die Ecke. Sie sagt, dass der Menschheit vor allem die Nettigkeit im Umgang miteinander fehle. Sie kommt darauf, weil zwei Damen uns gerade angesehen haben, als hätten wir sie beschimpft, als wir sie freundlich baten, uns doch eventuell Bescheid zu geben, falls sie sich von dem einzig windstillen Platz (einem Strandkorb) in dem Café erheben sollten.

„Ich glaube, dass unfreundliche Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, nett zu sein, weil es ihnen einfach nicht gut geht“, vermutet Weigert nun. Eine Krux, denn wer unfreundlich ist, kriegt Negatives zurück und wird dadurch sicher nicht glücklicher, fasse ich zusammen. Weigert nickt.

„Ja, oder man hat das große Glück, dass man einfach eine Frohnatur ist, die die Dinge annehmen kann, wie sie sind“, sagt sie nun noch. Was durchaus etwas naiv klingt. „Bist du eine Frohnatur?“ „Schon, aber ich hab auch eine tiefe Traurigkeit in mir. Ohne die kann man auch nicht lustig sein“, sagt sie.

Humor sei etwas Intelligentes, meint Weigert. Und die witzigen Dinge entstünden meist aus etwas, was einen belaste, einem wehtue. Und dann versuche man, es für sich umzudrehen, um den Witz darin zu finden.

Während der Schulzeit war sie immer etwas anders als die anderen

Später erinnert sie sich an ihre Schulzeit, „ich war immer ein bisschen anders als die anderen – sah aus wie ein Junge, war einfach kein ‚Pferdemädchen’“. Zwillingsschwestern hätten sie lange Zeit gemobbt. „Ich kam täglich weinend nach Hause.“ Das Pferdemädchen-Trauma hat sie unter anderem in ihrer Malerei verarbeitet.

Nervt es, dass Menschen womöglich so viel Tiefsinn oder Reflexion von ihr nicht erwarten würden? Albern sei das! „Ich bin die Evelyn und habe verschiedene Seiten in mir“, sagt sie nun ziemlich energisch. „Ich hab ja auch nicht jeden Tag festen Stuhl – things are changing…“ Wir lachen wieder.

Geschafft! Der Strandkorb ist unser. Hier drin lassen uns die krassen Windböen in Ruhe, während die Sonne unsere Beine wärmt. Gemütlich. Es gibt Suppe, die leider utopisch versalzen ist. Womöglich hat man vorher noch nie eine so herzerwärmend freundliche Beschwerde gehört wie von Weigert. Sie tut, was sie verspricht.

Ein Golden-Retriever-Welpe tapst vorbei, will Toastbrotreste essen, die er unter unserem Tisch entdeckt hat. Weigert jault auf vor Freude – „so ein Süßer“. Kurz vorher hatte sie schon ein Baby am Nachbartisch mehrfach gerührt Sätze sagen lassen. Jetzt sagt sie, mit der Hand auf ihrem Bauch: „Babys sind eigentlich gar nicht so süß: Es ist das einzige Lebewesen, das sich einscheißt und darin liegen bleibt…“ Wieder so eine Pointe.

Spielshows moderieren, bei Laura Karasek in der Show am Lügendetektor sitzen, in einem sogenannten „Laber“-Podcast über alles und irgendwie doch nichts reden – ganz unerhört gefragt: Fragt man sich da manchmal nach der Berechtigung der eigenen Arbeit? „Nee, nie, auch nicht, wo mein Platz ist. Ich bin einfach da – hier haben doch alle einen Platz.“

„Alkohol und Drogen mochte ich noch nie“

Ihren hat sie mittlerweile in der Öffentlichkeit gefunden, im weitesten Sinne. Dabei sah das eine Zeit lang anders aus. Als sie in Bayern von der Schule flog, weil sie einen Penis getöpfert hatte, und im Anschluss eine Ausbildung zur Krankenschwester machte.

Danach studierte sie Musik und ging von Regensburg, ihrem Heimatort, nach München, um da in Bands zu spielen. Mit 18 zog sie dann mit einer Coverband – „alle 50 und dicht“ – durch die Lande.

In jener Zeit habe sich ihre sozial-emotionale Intelligenz stark ausgeprägt, ist sie sicher. „Auf dem Oktoberfest habe ich dem Teufel ins Auge geblickt“, sagt Weigert nur mit einem halben Lachen. Von da oben, von der Bühne, habe sie tatsächlich das „menschliche Grauen“ gesehen.

„Im Polyester-Dirndl singst du ‚Knallrotes Gummiboot‘, klatschst in die Hände, hast eigentlich eine Mandelentzündung und willst wirklich nur ins Bett, schaust dann nach unten und siehst da, wie Reinhold sich unter den Tisch übergibt und Bianca sich eine Unterhose über den Kopf gezogen hat.“ Man muss bei diesem Bild unweigerlich zu lachen beginnen.

„Ich bin wahnsinnig gerne nüchtern“

„Das ist nicht meine Definition von Spaß“, sagt sie. Betrunken zu sein? „Alkohol und Drogen mochte ich noch nie, ich bin wahnsinnig gerne nüchtern.“ Außerdem sei ihr sowieso nie was peinlich, wozu dann trinken? Es ist sozusagen der Jackpot ihres Lebens.

Ist das dann in der Glamourwelt nicht unerträglich für sie, genau da dauerhaft nüchtern zu sein, wo sich doch jeder vor allem zu ernst nimmt? „Ich mag es da, weil alle Leute da nicht ganz dicht sind, im positiven Sinne – das macht mich glücklich.“ Lieber laut als langweilig, so viel sei sicher.

Sie überschlägt sich in diesem Moment fast ein bisschen: „Wieso fragt man eigentlich immer nur diejenigen, die laut sind, wieso sie so laut sind und ob das Kompensation sei, und nie die Leisen, Langweiligen, wieso sie so leise und langweilig sind?!“

Klar sei das immer auch in Teilen Kompensation, so expressiv und extrovertiert zu sein. Aber spielt das eigentlich eine Rolle? „Ich weiß, dass ich nicht gut Stille ertragen kann, auch im kleinsten familiären Kreis glaube ich immer, entertainen zu müssen. Das ist meine Rolle, die irgendwie schon immer in mir steckt – oder eben in mir angelegt wurde.“

Wenn man Weigerts Worte zusammenfasst, ist die Glamourwelt also ein Auffangbecken für all diejenigen, die nicht so ganz ins herkömmliche System passen wollten. Man wünscht sich nun geradezu, zu all jenen wunderlichen Personen zu gehören – denn wer will schon zum starren, konservativen System gehören? Außerdem will doch jeder irgendwie ein kleines bisschen besonders sein.

Manchmal packt sie die Existenzangst

Gar nicht so besonders, weil es wohl allen immer mal wieder so geht, ist die Panik, Existenzangst und so etwas, die auch Weigert manchmal packt. Dann stelle sie sich alle menschenmöglichen beruflichen Alternativen vor, sagt sie. „Barista auf Rädern zum Beispiel – ich hab nur ungefähr noch nie Kaffee gekocht.“ Sie lacht.

Zur Not gehe immer „Hit The Road Jack“ in der U8 singen. Fluchtmensch aber sei sie sowieso gar nicht. Sie sitze das dann lieber aus. „Ich brauche solche Situationen, um wieder neue Ideen zu kriegen und mich aus einer Bequemlichkeit zu hieven.“

Einen Masterplan gibt es für Evelyn Weigert also nicht. Als sie neulich beim Schwangerschaftsyoga war, habe ihr eine Frau von ihrem „Birthing-Plan“ erzählt – da habe sie sofort weggemusst, sagt sie. „Wer denkt, alles läuft nach Plan, verliert eh. Erwartungen lassen dich immer im Stich! Urvertrauen bedeutet auch Freiheit für mich.“

Drei Knallersätze zum Schluss. Oder Moment, noch etwas kurz vor der Umarmung zu unserem Abschied: „Wenn die über den Text schreiben: ‚Laut und frech wie Evelyn Weigert‘, raste ich aus!“