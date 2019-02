Howoge-Geschäftsführerin Stefanie Frensch aus Berlin ist eine Frau, die weiß, was sie will

Berliner Spaziergang Stefanie Frensch ist eine Frau, die weiß, was sie will

Berlin. Sie ist die Fotogenste im ganzen Stall. Sie kommt sofort nach draußen, auch wenn die Temperaturen an diesem Tag einige Grad unter dem Gefrierpunkt liegen. Jette weiß, was von ihr erwartet wird. Schließlich sie ist die „Mediengiraffe“ des Tierparks in Friedrichsfelde. 2002 ebendort geboren und längst an Journalisten, Kameramänner und besondere Besucher gewöhnt. So wie heute, als Stefanie Frensch, die scheidende Geschäftsführerin der Howoge, darauf drängt, für diesen Spaziergang doch bitte auf jeden Fall ein Fütterungsfoto zu machen. Sie kennt die Tiere mit Namen. Sie besucht gern den Tierpark, auch den Zoo, darauf legt sie Wert, denn sie „mag Tiere, da hängt mein Herz dran und geht mir auch das Herz auf“ – das ist so ein Satz, den auch Politiker gerne sagen, um sympathisch zu wirken.

Zum Tierpark gibt es auch einen beruflichen Bezug. Denn die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ist Pate. Seit vielen Jahren, schon vor der Zeit, als Stefanie Frensch die Leitung der in die Schlagzeilen gekommenen Firma übernahm, weil die beiden Chefs wegen einer Bauaffäre geschasst wurden – „Howogate“ titelte seinerzeit die „tageszeitung“. Anfangs hatte sich die Patenschaft auf das Giraffenjunge Eric beschränkt.

Dann kam irgendwann mal jemand von der Howoge vorbei, um nach dem Zögling zu schauen. Vergeblich. Das Tier war verschwunden. Abgegeben an einen anderen Zoo. So etwas ist nicht ungewöhnlich. Als Konsequenz weitete die Wohnungsbaugesellschaft ihr Engagement auf die ganze Herde aus, sicher ist sicher. Und warum ausgerechnet Giraffen? Sie „sind hoch und schlank“ und passen damit zu den Beständen der Howoge, sagt Stefanie Frensch, während sie Jette vergeblich Grünzeug anbietet, mit Brot klappt es schließlich. „Na ja“, räumt die Geschäftsführerin ein, „so schlank sind unsere Doppelhochhäuser eher nicht, aber auf jeden Fall hoch.“

Private Investoren sind umstritten

Frauen sind klar in der Minderheit in der männerdominierten Immobilienbranche, die nicht wirklich einen guten Ruf hat: Grund sind diverse Baufilzskandale in der Berliner Vergangenheit, nur dem Profit verpflichtete, börsennotierte Konzerne und selbstverliebt wirkende Unternehmer wie Christoph Gröner, dessen Firma CG – benannt nach seinen Initialien – im vergangenen Jahr mit großen Transparenten am früheren Postscheckamt in Kreuzberg plakativ den Bezirk wegen seiner Baupolitik kritisiert hatte. Mittlerweile ist er aus dem Bauprojekt ausgestiegen. Ohne private Investoren wird sich die Situation am Wohnungsmarkt nicht entspannen, sagt die Opposition im Abgeordnetenhaus. Mit ihnen schon gar nicht, heißt es schon mal aus Regierungskreisen, in denen überlegt wird, ob man einen Teil der Berliner Bestände der Deutschen Wohnen zurückkauft.

Das Handy klingelt, der Staatssekretär ist dran. Möglicherweise geht es um die zahlreichen Schulneubauten, die die Howoge für den Senat beziehungsweise die Bezirke errichten soll. Stefanie Frensch verschiebt das Gespräch, erklärt, dass sie gerade mit Journalisten unterwegs sei. Genau genommen sitzen wir auf einem Caddy, der uns zu den Giraffen bringt, die Wege im Tierpark sind weit.

Die Frage nach Golf als Hobby liegt nahe. „Ich bin leider sehr unbegabt, was Ballsportarten angeht“, sagt Stefanie Frensch. Sie hatte gehofft, dass es einfacher mit ruhenden Bällen wäre, aber das war ein Trugschluss. Wobei, die Platzreife hat sie, aber eigentlich ist ihr das Golfspielen schlichtweg zu zeitaufwendig. Ihr Mann hat drei Kinder, die sind häufig bei ihnen, da liegen die Prioritäten dann anders.

Frensch gefällt das Generalistische am Beruf

Geboren wurde Stefanie Frensch in der Nähe von Stuttgart, was man ihr überhaupt nicht anhört, eher klingt ein leichter westfälischer Tonfall durch, vorzugsweise bei der Aussprache des Wortes „Spaß“, das sie so betont, als würde es mit „ss“ geschrieben. Später hat sie Architektur in Karlsruhe studiert, aus „Berliner Sicht eine ganz entzückende Kleinstadt, sehr ingenieurlastig“, ergänzt sie. Das Generalistische an diesem Beruf gefällt ihr: „Man hat mit Menschen zu tun, um die geht es immer, denn Räume prägen Menschen. Man hat mit Ästhetik und Funktionen zu tun, denn ein Haus ist kein reiner Designgegenstand, und man muss ordentlich kommunizieren können, mit Bauherren, mit den Bewohnern, mit den Nachbarn.“

Howoge-Geschäftsführerin Stefanie Frensch mit Morgenpost-Redakteur Stefan Kirschner unterwegs im Tierpark

Foto: Reto Klar

Frensch arbeitete in Architekturbüros, widmete sich ab 2007 als Partnerin bei Ernst & Young Real Estate GmbH vor allem dem Assetmanagement und dem Projektcontrolling. Und wechselte dann im April 2011 mit Sophia Eltrop nach dem unrühmlichen Abgang der Männer zur Howoge, die damit eine weibliche Doppelspitze bekam. Dürfen Frauen erst ran, nachdem Männer versagt haben? Es „war eine schwierige Situation“, die „Führungsmannschaft war von einem Tag auf den nächsten weg, es gab viele negative Schlagzeilen“. „Nein“, sagt Frensch nach kurzem Nachdenken, „Frauen machen es nicht besser, sie machen es anders.“

Frensch wurde auch mit Mette-Marit verglichen

Dass sie anfangs in den sozialen Medien mal als „Mette-Marit“ von Hohenschönhausen bezeichnet, also mit der Ehefrau des norwegischen Kronprinzen Haakon verglichen wurde, dürfte ihrem äußeren Erscheinungsbild geschuldet sein, weniger ihrer erfrischend direkten Art. Bei einer presseöffentlichen Rundfahrt mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) zu Neubauprojekten der landeseigenen Gesellschaften im vergangenen Sommer am Rande der Veranstaltung auf die Architektur angesprochen, lobte sie die Fassadengestaltung und die französischen Fenster des Gesobau-Neubauprojekts Mendelstraße in Pankow, nahm sich noch ein belegtes Brötchen vom Büfett und sagte entschuldigend, dass sie an diesem Morgen nicht gefrühstückt habe.

Mittlerweile ist das Objekt mit 351 Wohnungen größtenteils vermietet. Den geräumigen Innenhof dominieren zwei meist überquellende Müllplätze, die in dem Modell, das anlässlich der Rundfahrt präsentiert wurde, nicht erkennbar waren. Beim Spaziergang durch den Tierpark kommen wir auf Entsorgungspro­bleme zu sprechen. „Die Vermüllung ist ein Riesenthema“, sagt Frensch, „sehr ärgerlich und schwer in den Griff zu bekommen.“ Ginge es nach ihr, wären die Müllplätze der Howoge „videoüberwacht“, was möglicherweise auch das Abstellen von Sperrmüll verhindern würde.

„Architektonisch und stadtplanerisch sollte man bei Neubaugebieten gut überlegen, wie man das löst“, sagt Stefanie Frensch. Bei den beiden jüngsten Howoge-Projekten Treskow-Höfe in Karlshorst und dem Lindenhof in Lichtenberg wird der Müll unterirdisch gesammelt, was sowohl bei der Einrichtung als auch bei der Leerung etwas teurer ist, aber die Wohnqualität erhöht. Über den Lindenhof mit seinen knapp 600 Mietwohnungen spricht Stefanie Frensch gern, zumal noch „ein paar Wohnungen frei sind“. Die nachträgliche Verdichtung, ursprünglich war das Projekt für deutlich weniger Mieter geplant, hält sie für architektonisch gut gelöst. Der Entwurf „orientiert sich am denkmalgeschützten Kinderkrankenhaus“, größtenteils gebe es „hervorragende Ausblicke ins Grüne“. Dass an der einen Seite ein BVG-Straßenbahndepot angrenzt, verschweigt sie.

Stefanie Frensch hält eine nachträgliche Verdichtung grundsätzlich für sinnvoll, wohlwissend, dass „Ergänzungen in Bestandsquartieren von den Mietern nicht immer willkommen geheißen werden“ – eine dezente Umschreibung für lautstarke Proteste, die sie auch schon persönlich erlebt hat. Angesichts der Wohnungsnot „muss das Thema Dichte in Zukunft sicher anders diskutiert werden“, sagt Frensch, die dafür plädiert, in der Stadt zu bauen, wo die Infrastruktur vorhanden ist. Ein Ausweichen ins Umland führe zu einer Zersiedlung und weiteren Pendlerströmen. Zur Diskussion über die Nutzung von innerstädtischen Kleingartenflächen möchte Frensch lieber nichts sagen, sie weiß, wie heikel dieses Thema ist und verweist auf die Zuständigkeit der Politik, die das entscheiden müsse.

Eine Grundsteinlegung zum Abschied

Beim vorerst letzten Zusammentreffen mit Regierungsvertretern am vergangenen Donnerstag ging es um die Grundsteinlegung für das Quartier „Wohnen am Rathauspark“. Dort in Lichtenberg an der Grenze zu Friedrichshain entstehen 251 Mietwohnungen, 15.400 Quadratmeter Büro- und Gewerbefläche in einem Hochhaus und die neue Firmenzentrale der Howoge am neu gestalteten Stefan-Heym-Platz. Der 18-Geschosser wird an der Stelle an der Frankfurter Allee Ecke Möllendorffstraße errichtet, wo schon einmal ein Hochhaus stand, das abgerissen wurde. „Der einzige Rückbau der Howoge“, sagt Frensch.

Der prominent besetzte Termin diente auch dazu, die Howoge-Geschäftsführerin zu verabschieden. Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) lobte die „engagierte und emanzipierte Chefin“. Frensch kehrt in die Privatwirtschaft zurück, „da komme ich ja her. Es waren acht intensive Jahre.“ Sie ist davon überzeugt, dass ein Wechsel an der Spitze eines Unternehmens auch immer wieder andere Impulse geben kann. Frensch wird in diesem Jahr 50, auch deshalb sucht sie noch mal eine neue Herausforderung. Sie „wechselt zum April 2019 in den Vorstand eines renommierten Berliner Immobilienunternehmens“, teilte die Howoge mit, die künftig wieder eine männliche Doppelspitze hat. Den Namen des neuen Arbeitgebers möchte auch Stefanie Frensch nicht nennen, bis Ende März läuft ihr Vertrag bei der Howoge.

Aber eine Verbindung bleibt: Das Wohnungsunternehmen hatte mit dem Theater Karlshorst lange Zeit eine Kultureinrichtung im Portfolio, mittlerweile wurde das Haus, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gebaut und von der sowjetischen Besatzungsmacht genutzt wurde, in eine Stiftung überführt. Die soll Ideen für eine künftige Nutzung entwickeln. Wobei ein Theaterbetrieb nicht mehr möglich wäre, weil die bezirkliche Musikschule einen Teil der Räume nutzt, wie die Stiftungsratsvorsitzende Frensch sagt, die theateraffin ist. Die Komische Oper ist derzeit ihr Lieblingshaus, sie mag besonders die Inszenierungen von Barrie Kosky, seine Wiederentdeckungen wie „Eine Frau, die weiß, was sie will“. Ein Titel, der auch zu ihr passt. Bei Sprechtheaterbesuchen zieht sie eine räumliche Nähe zu ihrem Wohnstadtteil Charlottenburg vor, ganz oben steht deshalb die Schaubühne.

Wir sitzen mittlerweile im Café „Patagona“, trinken zum Aufwärmen einen Ingwertee und kommen trotzdem auf Whiskyliebhaber Heiner Müller zu sprechen, den wohl prominentesten Mieter der Howoge. Der Dramatiker wohnte von 1979 bis 1993 an der Erich-Kurz-Straße 9 im 14. Stock auf 166 Quadratmetern in Tierparknähe. Die erste Kaltmiete betrug 207,85 Mark. Heute befindet sich eine

betreute Wohngemeinschaft in der Sechs-Zimmer-Wohnung, eine Gedenktafel am Haus erinnert an Heiner Müller.

Auf dem Rückweg kommen wir auf die Giraffen zurück, die Stefanie Frensch demnächst wohl in freier Wildbahn sehen wird. Denn nach einer Woche Winterurlaub im Allgäu („Ich fahre gern Ski“) steht als Zäsur zwischen zwei Jobs eine Reise nach Südafrika an. Auch, um dem Berliner Winter zu entfliehen.

Zur Person

Vita Stefanie Frensch wurde 1969 in der Nähe von Stuttgart geboren. Nach einem Architektur-Studium in Karlsruhe arbeitete sie in Architekturbüros und ab 2007 als Partnerin bei Ernst & Young Real Estate GmbH. 2011 kam sie als Geschäftsführerin zur Howoge. Sie ist verheiratet und lebt in Charlottenburg.

Unternehmen Die Howoge wurde 1990 als landeseigene Gesellschaft gegründet, Namenspate war die Hohenschönhauser Wohnungsbau-Gesellschaft, denn von der Kommunalen Wohnungsverwaltung der DDR wurde ein Großteil der Plattenbauten in der Großwohnsiedlung Hohenschönhausen übernommen. Die Howoge ist nach eigenen Angaben das „leistungsstärkste kommunale Wohnungsunternehmen des Landes Berlin“ mit einem Bestand von rund 60.000 Wohnungen.

Spaziergang Die Tour, die wegen der langen Wege im Tierpark teilweise mit einem Golf-Caddy absolviert wurde, startete am Bärenschaufenster, führte vom Giraffenhaus zum Café „Patagona“ und dann am Schloss Friedrichsfelde vorbei zum Startpunkt zurück. Der Ort war nicht zufällig gewählt. Denn zum einen mag Stefanie Frensch Tiere, zum anderen unterhält die Howoge eine Tierpatenschaft. Sie engagiert sich finanziell für die gesamte Giraffen-Herde im Tierpark in Friedrichsfelde.

