Berlin. In Siemensstadt und in Tegel sind ein Mann und eine Frau am Montag bei Unfällen ums Leben gekommen. Das war passiert.

In Berlin ereigneten sich am Montag innerhalb von eineinhalb Stunden zwei Unfälle, bei denen zwei Menschen ums Leben kamen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde ein 85 Jahre alter Senior gegen 16 Uhr in Siemensstadt im Bezirk Spandau an der Ampelkreuzung Nonnendammallee Ecke Otternbuchtstraße von einem Lastwagen überrollt. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte er die Fahrbahn der Nonnendammallee überqueren – allerdings nicht direkt an der Fußgängerampel, sondern einige Meter davor. Als er durch die stehenden Autos lief, schaltete die Ampel auf Grün. Der Lkw fuhr los und erfasste ihn.

Nur kurze Zeit später – gegen 17.30 Uhr – kam es in Tegel im Bezirk Reinickendorf zu einem tödlichen Unfall. Ein 34 Jahre alter Autofahrer hatte eine 78-Jährige auf der Seidelstraße erfasst, als sie in Richtung Eingang zur Justizvollzugsanstalt ging. Durch den Aufprall wurde die Seniorin mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein, die erfolglos blieben. Die 78-Jährige verstarb am Unfallort.

Schon drei Verkehrstote in diesem Jahr in Berlin

Eine traurige Bilanz: Bislang sind in diesem Jahr schon drei Fußgänger bei Unfällen gestorben. In der Nacht zu Sonntag war eine 89-Jährige in einer Klinik gestorben, nachdem sie am vergangenen Donnerstag in Friedrichshagen im Bezirk Treptow-Köpenick von einem Auto angefahren worden war.

Laut einer vorläufigen Zählung der Polizei gab es im vergangenen Jahr in Berlin insgesamt 33 Verkehrstote. Darunter waren demnach elf tote Fußgänger. 2022 kamen in Berlin 34 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben.

