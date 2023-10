Polizei sucht nach Zeugen: Sexueller Übergriff auf Kind

Im Januar versuchte ein Mann am Mierendorffplatz in Charlottenburg ein Kind zu sich nach Hause zu locken. Die Polizei fahndet nach ihm.

Berlin. Im vergangenen Januar ereignete sich auf dem Charlottenburger U-Bahnhof Mierendorffplatz an einem Nachmittag in aller Öffentlichkeit eine unfassbare Tat. Ein noch unbekannter Mann hat ein Kind auf dem U-Bahnhof sexuell belästigt und daran gehindert, wegzulaufen. Jetzt fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des mutmaßlichen Tatverdächtigen nach einer Sexualstraftat

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, steht der Mann unter dem Verdacht, ein Kind im U-Bahnhof Mierendorffplatz in Charlottenburg angesprochen und sexuell belästigt zu haben. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 10. Januar dieses Jahres in dem Zeitraum zwischen 16 und 16.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, soll der Unbekannte zunächst versucht haben, das Kind zum Mitgehen zu überreden. Als dies erfolglos verlief, soll er das Kind in sexueller Weise angefasst und zunächst daran gehindert haben, vom Tatort zu fliehen. Im Anschluss entfernte sich der Gesuchte in unbekannte Richtung.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Der Mann ist ungefähr 170 Zentimeter groß und hat eine schlanke Figur. Der Gesuchte sprach kein Deutsch und nur gebrochen Englisch. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen? Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt an der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-913555 (rund um die Uhr erreichbar) und per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de oder über die Internetwache der Polizei Berlin sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bereits am Montag Öffentlichkeitsfahndung wegen Sexualdelikts

Bereits am vergangenen Montag hatte sich die Berliner Polizei wegen eines anderen Sexualdeliktes mit Bildern an die Öffentlichkeit gewendet. Ein unbekannter Mann steht laut Polizei in dringendem Verdacht, am 9. August eine Frau in einem Hotel in der Nähe des Ostbahnhofs in Friedrichshain vermutlich mit sexueller Motivation überfallen und anschließend beraubt zu haben. Demnach konnte sich die Frau durch massive Gegenwehr aus der Situation befreien, erlitt jedoch Verletzungen. „Es gab zwar einige Hinweise aus der Öffentlichkeit, aber es waren noch keine verwertbaren Spuren dabei“, sagte ein Polizeisprecher.

