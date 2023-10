Frau überfallen und sexuell genötigt: Wer kennt diesen Mann?

Ein unbekannter Mann steht laut Polizei in dringendem Verdacht, am 9. August eine Frau in einem Hotel in der Nähe des Ostbahnhofs in Friedrichshain vermutlich mit sexueller Motivation überfallen und anschließend beraubt zu haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach konnte die Frau sich durch massive Gegenwehr aus der Situation befreien, erlitt jedoch Verletzungen. Jetzt bittet die Polizei bei der Suche mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera um Mithilfe.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

circa 38 bis 42 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

kräftige Statur

kurze dunkle Haare, dunkler Vollbart

trug eine dunkle Hose und ein blaues Oberteil

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen?

• Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

• Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten etgegen:

unter der Telefonnummer (030) 4664-913402,

per Telefax unter der Rufnummer (030) 4664-913499,

per E-Mail an: lka134@polizei.berlin.de,

oder online an die https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle