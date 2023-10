Berlin-Spandau: Wer kennt den Tankstellen-Räuber im Balenciaga-Dress?

Ein Unbekannter in auffälliger Kleidung hat in Berlin-Spandau eine Tankstelle überfallen. Nun fahndet die Polizei nach ihm.

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der bereits im April 2023 eine Tankstelle in Berlin-Spandau überfallen haben soll. Die Polizei veröffentlichte am Dienstag Bilder des Tatverdächtigen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Überfall am 22. April um 8 Uhr in einer Spreves-Tankstelle an der Zeppelinstraße 51 in Spandau. Der Unbekannte bedrohte den Angestellten der Tankstelle mit einem Schraubendreher und forderte Geld. Dann öffnete er gewaltsam die Tankstellen-Kasse und stahl Geld. Der Angestellte blieb unverletzt, der Täter konnte unerkannt flüchten.

Tankstellen-Raub in Berlin-Spandau: So beschreibt die Polizei den Tatverdächtigen

männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt

ca. 180 cm groß, schmächtige Statur

südeuropäischer Phänotypus, schwarze Haare

Bekleidung: schwarzer Pullover mit diagonal verlaufender weißer Aufschrift „Balenciaga Paris“, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen (Adidas), schwarz/weiß/grau/orangefarbene Turnschuhe, helle Handschuhe, schwarze Sonnenbrille

Überfall in Spandau: Die Berliner Polizei fragt

Wer kennt den abgebildeten männlichen Tatverdächtigen?

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin unter den Rufnummern (030) 4664 -271100 und (030) 4664-273100 entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.

