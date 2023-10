Berlin: Toter Mann in Friedrichshain aus der Spree geborgen

In der Spree wurde eine männliche Wasserleiche entdeckt

In Britz raubten drei Männer einen Mann mit einer Pistole aus

Zwei Männer überfielen ein Hotel in Schöneberg und sprühten dabei Pfefferspray

Mit Schnittverletzungen musste ein Mann nach einer Auseinandersetzung behandelt werden

In Marzahn wurden in der Nacht mehrere Autos angezündet

Zu einem Brand in der alten Zigarettenfabrik rückte in der Nacht die Feuerwehr aus

Mutmaßlich unter Drogeneinfluss randalierte ein Mann in einem Neuköllner Hotel

Ein aufgeputschter Mann nahm sein Hotelzimmer in einem Ibis-Hotel in Neukölln auseinander und widersetzte sich der Festnahme. Außerdem rückte die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in der ehemaligen Philip-Morris-Zigarettenfabrik aus. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 6. Oktober: Mehrere Fahrzeuge in Pankow beschädigt - Staatsschutz ermittelt

16.26 Uhr: Mehrere Fahrzeuge einer Wohnungsbaugesellschaft sind in Pankow in der Nacht auf Freitag beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Mitarbeiter am Morgen die Schäden an den Autos im Stiftsweg. Insgesamt wurden bei sechs Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und in einem Fall auch alle Reifen zerstochen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat den Angaben zufolge die weiteren Ermittlungen übernommen

Zwei Kinder auf Fahrrädern bei Unfall mit Auto verletzt

16.20 Uhr: Zwei Kinder auf Fahrrädern sind im Ortsteil Blankenburg in Pankow von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 59-Jährige am Freitagmorgen auf dem Brockenweg. An der Kreuzung zur Straße 40 erfasste die von rechts kommende Fahrerin mit dem Auto die beiden Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren, die den Polizeiangaben zufolge von links ungebremst in die Kreuzung hineinfuhren. Beide Kinder stürzten dabei von ihren Fahrrädern, der 13-Jährige fiel auf die Motorhaube des Autos.

Rettungskräfte brachten die Jungen in ein Krankenhaus. Der 13-Jährige erlitt eine Verletzung am Bein und wurde nach einer ambulanten Versorgung von seinen Eltern abgeholt. Der 12-Jährige wurde mit einem Oberschenkelhalsbruch stationär im Krankenhaus aufgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte die Autofahrerin an der Kreuzung Vorfahrt. Die Ermittlungen dauern an.

Männerleiche aus Spree geborgen

10.18 Uhr: Einsatzkräfte der Polizei, der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr haben am Freitagmorgen einen Mann tot aus der Spree in Friedrichshain geborgen. Gegen 8.40 Uhr hatte ein Anrufer die Wasserschutzpolizei informiert, dass eine Person in der Nähe der Elsenbrücke in der Spree treiben würde. Zur Identität des Toten und zu den Umständen wie er zu Tode gekommen ist, konnte die Polizei noch keine weiteren Informationen geben. Der Leichnam des Mannes wurde in die Gerichtsmedizin zur Obduktion transportiert.

Überfall mit Pistole vor Bankfiliale in Britz

8.35 Uhr: Drei Unbekannte sollen in Neukölln einen 49-Jährigen mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt haben. Die Männer schlugen dem Opfer mit der Pistole auf den Kopf und drohten, ihn zu erschießen, wie die Berliner Polizei am Freitag unter Berufung auf die Aussagen des 49-Jährigen mitteilte. Das Trio erbeutete bei dem Vorfall am Donnerstag Bargeld und eine goldene Kette und floh. Der Mann wurde leicht verletzt.

Räuberduo überfällt Hotel und verletzt Mitarbeiter mit Reizgas

8.20 Uhr: Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Freitag die Rezeption in einem Hotel in Schöneberg ausgeraubt. Sie forderten den 24-jährigen Rezeptionisten unter vorgehaltener Schusswaffe auf, Bargeld herauszugeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem er der Auffolgerung nachkam, besprühten die Tatverdächtigen den Rezeptionisten sowie einen 24-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit Reizgas und flüchteten mit der Beute. Die beiden Opfer wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt

Mann erleidet Schnittverletzung bei tätlicher Auseinandersetzung

7.12 Uhr: Ein 23-Jähriger ist unter ungeklärten Umständen in Gesundbrunnen mit einem Messer verletzt worden. Der Mann habe zunächst ausgesagt, mit einer zehnköpfigen Gruppe aneinander geraten und dann mit dem Messer am Kopf verletzt worden zu sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Später habe der 23-Jährige seine Aussage jedoch wieder zurückgenommen. Rettungskräfte behandelten den Mann nach dem Vorfall am Donnerstagabend vor Ort, eine weitere ärztliche Behandlung lehnte er den Angaben zufolge ab.

In der Nähe des mutmaßlichen Tatortes nahmen Polizisten zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 21 Jahren fest und stellten ein Messer sicher. Weitere Personen aus der Gruppe flüchteten. Die beiden Männer wurden zunächst in Gewahrsam gebracht, durften aber nach kurzer Zeit wieder gehen - der 23-jährige Verletzte und ein Begleiter hatten ihre ursprünglichen Aussagen revidiert. Die Ermittlungen dauern an.

Bilanz einer Auseinandersetzung in Gesundbrunnen waren zwei Festnahmen und ein Mann mit Schnittverletzungen

Foto: Morris Pudwell

Serienmäßige Pkw-Brandstiftung in Marzahn

7 Uhr: Mehrere Wohnanhänger und Autos sind in Marzahn in Flammen aufgegangen. Insgesamt vier Wohnanhänger und mehrere Autos brannten

am späten Donnerstagabend im Osten Berlins, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Polizisten zunächst einen brennenden Wohnanhänger am Glambecker Ring. Der Brand wurde von den Beamten vor Ort schnell gelöscht. Wenig später ging auf einem Parkplatz am Brodowiner Ring ein weiterer Wohnwagen in Flammen auf. Das Feuer griff auf zwei nebenstehende Wohnanhänger über. Alle drei Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Im Glambecker Ring sichteten Polizeieinsatzkräfte später erneut ein brennendes Auto, das im weiteren Verlauf vollständig ausbrannte. Mehrere umstehende Autos nahmen durch den Brand und die Hitze Schaden. Die Feuerwehr war für die Löscharbeiten im Einsatz. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und schließt Brandstiftung nicht aus.

Gleich mehrmals rückten Einsatzkräfte in der Nacht zu Autobränden in Marzahn aus.

Brand in alter Neuköllner Zigarettenfabrik

6.25 Uhr: Am Donnerstagaben drückte ein Kommando der Feuerwehr zu einem Brand in Neukölln aus. Auf dem Areal der ehemaligen Zigarettenfabrik von Philip Morris war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und bekam den Brand offenbar rasch unter Kontrolle.

Die Brandursache ist bisher unklar. Die Haberstraße war zwischen Neuköllnische Allee und Bergiusstraße rund 60 Minuten für den Straßenverkehr gesperrt. Es kam zu einer Rauchentwicklung, die durch eine Abluftanlage ins Freie befördert wurde.

Aufgeputschter Mann randaliert in Neuköllner Hotel

6 Uhr: Kurz nach Mitternacht alarmierten Mitarbeiter eines Hotels in Neukölln die Polizei, weil ein Mann dort randalierte. Nachdem er sein Hotelzimmer zu Bruch geschlagen hatte, wütete er auch in Lobby weiter. Mehrere Polizeibeamte mussten den Mann überwältigen und brachten ihn gemeinsam auf den Boden. Dort versuchte der um sich schlagende und zusammenhanglos daherredende Mann seinen Hinterkopf gegen den Asphalt zu schlagen, sodass die Beamten ihm eine Decke unter den Kopf zwängen mussten.

Ersten Eindrücken zufolge soll der Mann unter einer Mixtur verschiedener Rauschmittel gestanden und völlig die Selbstherrschung verloren haben. Bei der Durchsuchung des zerstörten Hotelzimmers fanden die Beamten eine Vielzahl von Plastikphiolen, die in der Drogenszene zur Aufbewahrung verbotener Substanzen genutzt werden.