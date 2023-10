Berlin: Auto fährt auf Lkw in Marzahn auf – Person eingeklemmt

In Wedding erfasste eine Tram einen Mann, in Treptow-Köpenick wurden zwei Männer bei Angriffen schwer verletzt – Blaulicht-News im Blog

Berlin. Ein 36 Jahre alter Mann ist beim Baden in der Krummen Lanke verunglückt. Eine Reanimation blieb erfolglos. In Wedding wurde eine Person bei einem Tram-Unfall schwer verletzt. Zwei Männer erlitten bei Messer-Angriffen Verletzungen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Blaulicht-Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 3. Oktober: Auto fährt auf Lkw in Marzahn auf – Person eingeklemmt

14.35 Uhr: In Marzahn hat es am Dienstag einen schweren Unfall gegeben. Auf der Märkischen Allee fuhr ein Auto auf einen Lkw auf. Eine im Pkw befindliche Person wurde schwer verletzt. Ersthelfer befreiten den Verletzten aus dem Fahrzeug reanimierten ihn, teilte die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X mit. Der Rettungsdienst versorgte die Person weiter und brachte sie dann in ein Krankenhaus. Angaben zum Geschlecht und Alter machte die Feuerwehr nicht.



#Technische_Hilfeleistung in #Marzahn. Auf der #Märkischen_Allee fuhr ein Pkw auf einen LKW auf. Die im Pkw befindliche Person wurde schwer verletzt und durch Ersthelfende befreit und reanimiert. Weitere Versorgung und Transport ins Krankenhaus erfolgte durch den Rettungsdienst. pic.twitter.com/FQaKgbzBFF — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 3, 2023





Mann mit Messer bedroht: Polizei nimmt Räuber in Kreuzberg fest

13.30 Uhr: Ein Räuber ist am Dienstag in Kreuzberg festgenommen worden. Der 34-Jährige hatte gegen 4 Uhr am Moritzplatz in Höhe Oranienstraße einen 26-Jährigen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Polizisten waren auf die Situation aufmerksam geworden. Sie nahmen den Räuber fest. Der 34-Jährige muss sich nun wegen versuchter räuberischer Erpressung mit Messer verantworten. Der 26-Jährige wurde nicht verletzt.

Mann mit Waffe raubt Gruppe in Potsdam aus

12.41 Uhr: Ein Mann hat in Potsdam eine Gruppe junger Männer ausgeraubt. Während eines Gesprächs am Montag habe er plötzlich eine Waffe gezogen, die Gruppe bedroht und Geld gefordert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er habe in Richtung eines Gebüschs geschossen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Die jungen Männer hätten ihm daraufhin Geld gegeben – insgesamt habe der Täter 210 Euro erbeuten können. Verletzt wurde niemand. Die Beamten ermitteln nun wegen räuberischer Erpressung.

Männer greifen 19-Jährigen in Johannisthal mit Messer an

12.24 Uhr: Ein Mann ist am Montag in Johannisthal im Bezirk Treptow-Köpenick mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren dem 19-Jährigen und 14-Jährigen gegen 20.30 Uhr auf dem Gehweg des Staudenweges zwei Männer entgegengekommen. Einer der Männer soll den 19-Jährigen mit dem Tode bedroht und ihm mit einem Messer ins Bein gestochen haben. Weitere Angriffe konnte der Mann abwehren, er erlitt dadurch aber Verletzungen am Arm. Die Verdächtigen flüchteten in Richtung Sterndamm. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen sowie zu den Hintergründen der Tat, hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Mann erleidet mehrere Stichverletzungen am Treptower Park

12.18 Uhr: Ein Mann ist in der vergangenen Nacht bei einer Auseinandersetzung in Alt-Treptow im Bezirk Treptow-Köpenick schwer verletzt worden. Als der 19-Jährige am Treptower Park unterwegs war, wurde er von zwei Männern angesprochen. Es entwickelte sich ein Streit. Einer der Männer stach dann mit einem Gegenstand auf den 19-Jährigen ein. Er erlitt Stichverletzungen im Rumpf und an einem Arm. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten. Ein Passant alarmierte Rettungskräfte und die Polizei. Der Bruder des 19-Jährigen und ein Freund, die kurz darauf hinzukamen, brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort wurde er operiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).

Lagerhalle in der Prignitz abgebrannt – Brandstiftung vermutet

12.15 Uhr: Eine Lagerhalle ist in Gumtow im Landkreis Prignitz abgebrannt. In der Halle hätten sich Stohballen zum Trocknen befunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Wert der Ballen lag bei 80.000 Euro. Bei dem Brand am Montag wurden keine weiteren Gebäude oder Menschen gefährdet. Die Brandursache ist bisher unklar. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Auto erfasst Motorrad in Buckow – zwei Verletzte

Die Beifahrerseite wurde bei dem Unfall stark beschädigt.

Foto: Pudwell

10.41 Uhr: Zwei Personen sind in der vergangenen Nacht in Buckow im Bezirk Neukölln bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 23 Jahre alter Autofahrer um kurz nach 23 Uhr einen entgegenkommenden Motorradfahrer erfasst, als er vom Buckower Damm in Höhe An den Achterhöfen nach links auf eine Einfahrt abbog. Der 19 Jahre alte Motorradfahrer und seine 17 Jahre alte Sozia stürzten und erlitten Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Buckower Damm an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt.

Autofahrer rammt Poller in Kreuzberg

An einem Poller kam das Fahrzeug zum Stehen.

Foto: Pudwell

10.32 Uhr: Ein Autofahrer hat am Montag mehrere Poller an der Gitschiner Straße in Kreuzberg gerammt. Das Auto wurde im Frontbereich stark beschädigt. Zivilpolizisten durchsuchten den Pkw und beschlagnahmten mehrere Sachen. Auch Einsatzkräfte des Zolls waren vor Ort. Danach wurde das Fahrzeug sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fahrer und zum Unfall aufgenommen.

Mann in Wedding unter Tram eingeklemmt

10.20 Uhr: In Wedding im Bezirk Mitte hat es am Montag einen Tram-Unfall gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 56-Jähriger gegen 12 Uhr an der Haltestelle Osramhöfe auf die Gleise an der Seestraße gelaufen, ohne auf den Straßenbahn-Verkehr zu achten. Eine Tram erfasste den Mann und schleifte ihn mehrere Meter mit, bevor der Triebwagen zum Stehen kam. Der 56-Jährige war unter dem Wagen eingeklemmt. Mitarbeiter des Technischen Dienstes der Feuerwehr befreiten den Mann. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er notoperiert wurde. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).

#Technische_Hilfeleistung in #Wedding.

Am #Wilhelm_Hasenclever_Platz wurde eine Person von der Tram erfasst und schwerverletzt eingeklemmt. Nach der Befreiung durch die Spezialisten des #TD kam die Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.#EstuK pic.twitter.com/nRmB9OX2Sj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 2, 2023

Mann ertrinkt in der Krummen Lanke

Der Badesee Krumme Lanke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Foto: picture alliance / Global Travel | Jürgen Held

8.08 Uhr: Im Badesee Krumme Lanke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist der leblose Körper eines 36 Jahre alten Mannes gefunden worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Der Mann sei dort am Montagnachmittag an einer Badestelle entdeckt worden. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers zu dem See am Rande des Grunewalds gerufen worden. Taucher des Deutschen Roten Kreuzes konnten die Person entdecken und ans Ufer bringen. Dort seien Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben, berichtete die BZ. Er starb noch vor Ort. Informationen zur Todesursache konnte die Berliner Polizei zunächst nicht machen.