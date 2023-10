Berlin: Mann in Neukölln zusammengeschlagen – Polizei bittet um Hinweise

Die gesuchte Person hat in der Silvesternacht einen Mann in Neukölln angegriffen – und ein Handy gestohlen. Was der Auslöser war.

Berlin. Die Polizei Berlin bittet bei der Suche nach einem Schläger die Bevölkerung um Mithilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde ein Foto des Mannes.

Was war passiert? Der Mann steht im Verdacht, zusammen mit zwei weiteren bislang unbekannten Tatverdächtigen in der Silvesternacht, am 1. Januar 2023, gegen 1.30 Uhr, auf der Hermannbrücke in Neukölln einen Mann niedergeschlagen und sein Handy gestohlen zu haben. Das Opfer hatte ihn zuvor aufgefordert, das Beschießen von Fahrzeugen mit Feuerwerkskörpern zu unterlassen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

Wer kann Angaben zur Tat bzw. zu dem abgebildeten Gesuchten oder dessen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664-573100 entgegen. Außerdem können Hinweise an den Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 5 unter der Telefonnummer (030) 4664-571100, an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden.

