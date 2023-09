Schrecklicher Unfall in Berlin: Radfahrerin wird von BVG-Bus überrollt und stirbt

Berlin. Am Freitagabend haben sich grausame Szenen im Köpenicker Ortsteil Müggelheim abgespielt. Eine Frau ist nach einem Verkehrsunfall verstorben. Die Radfahrerin wurde vor den Augen ihres Sohnes von einem BVG-Bus überrollt. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, fuhr die 56-jährige Frau mit ihrem Elektro-Fahrrad nach Einbruch der Dunkelheit gegen 20 Uhr auf der Fahrbahn der Odernheimer Straße in Richtung Alt-Müggelheim.

Gemeinsam mit ihrem offenbar 15-jährigen Sohn war die Frau unterwegs, als sie vermutlich durch einen Fahrfehler kurz hinter der Kreuzung Birkweilerstraße ins Schlingern kam und stürzte. Zu diesem Zeitpunkt war auch ein Bus der BVG ebenfalls auf der Odernheimer Straße Fahrtrichtung Alt-Müggelheim unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache wurde die Frau zwischen der Norheimer Straße und der Birkweilerstraße von dem Bus überrollt. Die Frau zog sich dabei derart schwere Kopfverletzungen zu, dass sie noch am Unfallort verstarb. Ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen kam, konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Augenzeugen wollen gesehen haben, wie der Sohn beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte und der Polizei schreiend neben dem Bus und seiner toten Mutter hockte. Und auch andere Angehörige der Frau, die kurz nach dem Unfall dort eintrafen, brachen in Tränen aus und standen unter Schock. Sie wurden an der Unfallstelle seelsorgerisch betreut. Der 47 Jahre alte Busfahrer erlitt laut Polizei ebenfalls einen Schock und wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.

Polizei stellt BVG-Bus und Elektrofahrrad sicher

Für die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache haben Experten des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamtes die Unfallstelle über mehrere Stunden vermessen. Der Bus und das Elektrofahrrad der Frau wurden für die Spurensuche sichergestellt.

Die Odernheimer Straße war für die Unfallaufnahme zwischen Norheimer Straße und Alt-Müggelheim etwa fünf Stunden lang komplett gesperrt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen, führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der zuständigen Polizeidirektion 3 (Ost).

21 Verkehrsunfalltote in diesem Jahr auf Berlins Straßen

Die 56-Jährige ist die 21. Verkehrsunfalltote in diesem Jahr in Berlin. Insgesamt starben bis Ende September 9 Personen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, sechs Fußgänger, fünf Zweiradfahrer und ein Pkw-Insasse. Bei zwei Mahnwachen am Sonnabend am Waidmannsluster Damm in Tegel und an der Marienfelder Chaussee in Buckow wurde an zwei tote Frauen gedacht. Beide Fußgängerinnen kamen bei Verkehrsunfällen in diesem Jahr ums Leben.