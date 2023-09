Tempelhofer Feld: Ein Toter bei Feuer in Obdachlosenlager

Bei einem Brand in einem Obdachlosenlager in Tempelhof kam eine Person ums Leben. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Berlin. Bei einem Feuer in Tempelhof am Freitagabend ist offenbar eine obdachlose Person ums Leben gekommen. Davon geht die Polizei mit dem aktuellen Stand ihrer Ermittlungen aus. Wie die Behörde am Sonnabend mitteilte, wurde gegen 21.15 Uhr ein Feuer in einem Obdachlosenlager gemeldet.

Auf einem Grünstreifen an der Autobahnabfahrt Tempelhofer Damm Fahrtrichtung Nord hatten sich wohnungslose Personen notdürftige Unterkünfte errichtet. Dort wurde das Feuer gesichtet und die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr alarmiert.

Obdachloser Mann schwebt nach Angriff in Lebensgefahr

Während der Löscharbeiten entdeckten dann Feuerwehrleute die tote Person. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität der Person dauern an und werden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Obdachloser in Alt-Hohenschönhausen vermutlich gewaltsam attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt. Der 38-Jährige kam mit einer Platzwunde und einer Schwellung am Kopf in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch eine Hirnblutung wurde bei ihm festgestellt. Der Mann werde derzeit künstlich beatmet. Die Beamten eines Streifenwagens hatten den Verletzten in der Genslerstraße bemerkt und einen Rettungswagen gerufen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, wie der Mann verletzt wurde, sie vermuteten eine Straftat.