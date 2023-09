Berlin: Mann mit Säbel sorgt für SEK-Einsatz in Neu-Hohenschönhausen

In Wilmersdorf stoppte die Polizei einen Raser, in Biesdorf verunglückte ein Motorradfahrer – die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

In Tempelhof brannte ein Bagger aus

In Biesdorf verunglückte ein Motorradfahrer

In Wilmersdorf wurde ein Raser mit 126 km/h gestoppt

In Neu-Hohenschönhausen gab es einen SEK-Einsatz

Berlin. In Biesdorf wurde ein Motorradfahrer in einen Unfall verwickelt. An einer Bahnbaustelle in Biesdorf brannte ein Bagger. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Blaulicht-Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 26. September: Mann mit Säbel sorgt für SEK-Einsatz in Neu-Hohenschönhausen

Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) gehen in den Flur eines Gebäudes im Stadtteil Berlin Lichtenberg, nachdem ein Mann mit einem Säbel auf dem Treppenflur gemeldet wurde.

Foto: Dominik Totaro/dpa

18.56 Uhr: Ein Mann mit einem Säbel hat in Neu-Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Nach Polizeiangaben hatten sich Mieter eines Wohnhauses am Dienstag gemeldet, die den Mann auf dem Treppenflur mit der Waffe entdeckten und sich von seinem auffälligen Verhalten bedroht fühlten. Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten an. Polizisten überredeten den Mann schließlich zur Abgabe der Waffe und nahmen ihn in Gewahrsam. Verletzt wurde bei dem Vorfall den Angaben nach niemand. Einzelheiten zum Einsatz wurden zunächst nicht mitgeteilt. Weitere Ermittlungen laufen.

Raser erwischt - Mit 126 Stundenkilometern durch Berlin-Wilmersdorf

12.10 Uhr: Mit 126 statt den erlaubten 50 Stundenkilometern ist ein Autofahrer durch Wilmersdorf gerast. Die Polizei blitzte den Wagen am Montagnachmittag, wie sie am Dienstag auf der Plattform X mitteilte. Dazu veröffentlichte sie ein Foto.

„Gestern Nachmittag wackelte sogar der Messwagen“, als der Mann vorbeigefahren sei, hieß es. Als Strafe zu erwarten sind mindestens drei Monaten Fahrverbot, 2 Punkte in Flensburg und 800 Euro Bußgeld.

Bagger brannte an Bahn-Baustelle

9.30 Uhr: Bei einem Brand in Tempelhof wurde heute früh ein Bagger nahezu komplett zerstört. Eine Zeugin hatte das Feuer an dem auf einer Baustelle der Deutschen Bahn an der Ringstraße abgestellten Fahrzeug gegen 3.45 Uhr bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Menschen wurden nicht verletzt. Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Motorradfahrer verunglückt in Biesdorf

9.20 Uhr: Nach einem Verkehrsunfall in Biesdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf musste ein 53 Jahre alter Motorradfahrer gestern Abend ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei befuhr der Mann die Köpenicker Straße auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Blumberger Damm. Links neben ihm, in der mittleren Fahrspur, war ein 25-Jähriger mit seinem Auto in dieselbe Richtung unterwegs. An der Kreuzung Köpenicker Straße/Blumberger Damm/Alt-Biesdorf wechselte der Autofahrer auf den rechten Fahrstreifen und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen, der stürzte. Der 53-Jährige kam mit einer Fraktur am Fuß und Hautabschürfungen an einem Arm und beiden Beinen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.