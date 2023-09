Schöneberg: 70.000 Euro & vier Handys: Festnahmen bei Verkehrskontrolle

Ein 52-Jähriger hat in einem Innenhof in Pankow mit einem Luftdruckgewehr auf eine Frau geschossen

In der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule im Mühlenbecker Land gibt es einen Polizeieinsatz

Unter den Linden ist es zu einem Motorrad-Unfall gekommen

Am S-Bahnhof Schichauweg in Berlin-Lichtenrade hat sich ein heftiger Unfall ereignet

Berlin. Der Fahrer eines Mercedes war in der Nacht zu Freitag offenbar viel zu schnell unterwegs und setzte sein Auto am S-Bahnhof Schichauweg gegen einen Laternenmast. Eine Atemalkoholkontrolle der Berliner Polizei ergab einen Wert von zwei Promille. Unter den Linden gab es einen folgenschweren Motorrad-Crash. In Prenzlauer Berg war derweil ein SEK im Einsatz, nachdem ein Mann mit einem Luftdruckgewehr auf eine Frau geschossen hat. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 22. September: Festnahmen bei Verkehrskontrolle

13.32 Uhr: Am Donnerstagnachmittag hat die Berliner Polizei in Schöneberg ein Fahrzeug kontrolliert. Die Bilanz: drei Anzeigen, ein beschlagnahmtes Fahrzeug, sichergestellte rund 70.000 Euro und vier Mobiltelefone. Aber der Reihe nach: Kurz nach 17 Uhr stoppte eine Streife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Martin-Luther-Straße einen sehr teuren Bentley, wie die Polizei mitteilt. Offensichtlich machte der 28-jährige Fahrer des Wagens falsche Angaben zu seiner Person, da er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Auch unklar war demnach, wem das Fahrzeug eigentlich gehörte. Der Wagen sollte durchsucht werden, das wollte der 29-jährige Beifahrer aber nicht, er blieb im Auto sitzen. Beamte wollten ihn aus dem Fahrzeug ziehen, er wehrte sich und schlug gegen deren Hände. Schließlich konnte der Beifahrer gefesselt werden. Die Beamten durchsuchten den Bentley und fanden das Geld und die Handys. Beide Männer konnten plausibel erklären sagen, woher das viele Geld stamme. Die Folge: eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Geldwäsche. Hinzu kommt, dass der Fahrer wegen Fahrens ohne Führerschein sowie der Beifahrer wegen eines Angriffs auf Beamte zur Verantwortung gezogen werden. Nach der erkennungsdienstlichen Erfassung konnten die beiden ihren Weg zu Fu0 fortsetzen.

Mann schießt mit Luftdruckgewehr auf Frau – SEK-Einsatz, Festnahme

12.20 Uhr: Mit einem Luftdruckgewehr soll ein 52-Jähriger in einem Innenhof in Pankow auf eine Frau geschossen haben. Polizeiangaben zufolge erlitt die 20-Jährige dadurch Schwellungen am Hinterkopf, benötigte aber zunächst keine medizinische Versorgung. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend im Hof eines Wohngebäudes im Ortsteil Prenzlauer Berg, wie die Polizei mitteilte.

SEK-Beamte beim Einsatz in Prenzlauer Berg.

Foto: Morris Pudwell

Etwa zwei Stunden nach Einsatz des Gewehrs habe ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des mutmaßlichen Schützen in der vierten Etage des Hauses gewaltsam geöffnet und den Mann festgenommen. Dabei habe er kurz das Bewusstsein verloren, Rettungskräfte hätten ihn versorgt.

Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 52-Jährigen habe knapp drei Promille ergeben. Details zu den Hintergründen der Tat waren zunächst unklar. „Nach unserem Kenntnisstand gab es keine Vorbeziehung“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag über die Beteiligten.

Schule nach Bombendrohung gesperrt

8.48 Uhr: Nach einer Bombendrohung hat die Polizei die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Gemeinde Mühlenbecker Land in Brandenburg gesperrt. Die ankommenden Schülerinnen und Schüler seien vor Unterrichtsbeginn auf den angrenzenden Sportplatz geleitet worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Gebäude wurde von den Einsatzkräften mit Sprengstoffspürhunden überprüft, die Bedrohung bestätigte sich nicht. Zuvor hatte ein Unbekannter mit einer Bombe gedroht. Auf die Schule gehen den Angaben des Sprechers zufolge rund 900 Schülerinnen und Schüler. Auf X, vormals Twitter, rief die Brandenburger Polizei dazu auf, den Bereich großräumig zu meiden. Die Ermittlungen dauern an.

#8ung

Wir befinden uns derzeit an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule im Mühlenbecker Land (OHV) im Einsatz. Bitte meiden Sie den Bereich großräumig.

Wir halten Sie auf dem Laufenden. — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) September 22, 2023

Motorradfahrer mit Frontalcrash Unter den Linden

8.50 Uhr: Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf dem Boulevard Unter den Linden in Mitte schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr. In Höhe des Schinkelplatzes soll der 18 Jahre alte Biker frontal mit dem Kleinwagen einer 22-Jährigen zusammengestoßen sein. Laut Polizei ereignete sich der Unfall aufgrund von Verstößen beider Beteiligten: Demnach ignorierte die Autofahrerin auf Höhe der Niederlagstraße ein Abbiegeverbot, während der 18-Jährige einen Stau umfahren wollte, indem er auf die Busspur auswich. Außerdem war er zu schnell unterwegs. Er erlitt mehrere Knochenbrüche. Die Unfallstelle war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Unfall in Lichtenrade: Betrunkener kracht gegen Laterne

6.45 Uhr: Ein betrunkener Autofahrer hat sein Auto in der Nacht zu Freitag in Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg) mit offenbar hoher Geschwindigkeit gegen eine Laterne gesetzt. Der Unfall ereignete sich am S-Bahnhof Schichauweg in einer scharfen Linkskurve der Barnetstraße. Teile des Mercedes, darunter auch ein Scheinwerfer, konnte ich noch in 30 Meter Entfernung finden, wie Reporter vor Ort beobachteten. Polizisten stellten in der Nähe einen unverletzten Mann, der angab, der Fahrer gewesen zu sein.

Foto: Morris Pudwell

Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über zwei Promille, hieß es vor Ort. Im Fußraum des Beifahrersitzes befanden sich mehrere leere und volle Alkoholflaschen. Der Mann, der sich als Fahrer ausgab, wurde zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle verbracht. Der völlig demolierte Mercedes wurde zur Beweissicherung durch die Berliner Polizei sichergestellt. Vermutlich werden DNA-Spuren auf dem Airbag auf den tatsächlichen Fahrer hinweisen können.

