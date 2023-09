Ladendieb zündet in Neukölln Discounter an

In Neukölln randalierte ein Mann in einem Discounter und legte Feuer. Eine gehbehinderte Frau wurde beraubt – Blaulicht-News im Blog.

Berlin. In Neukölln randalierte ein Ladendieb und legte Feuer in einem Supermarkt, in Herzsprung hat ein Mann auf der Flucht vor der Polizei schwere Verletzungen erlitten. In Weißensee wurde ein Auto aufgehebelt. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 21. September: Berliner Polizei ermittelt erneut in den eigenen Reihen

19.45: Die Berliner Polizei ermittelt erneut in den eigenen Reihen und ist mit Durchsuchungen gegen einen Beamten wegen des Verdachts des Drogenhandels vorgegangen. Der 40-Jährige soll dafür als Gesellschafter einer Autovermietung diverse Fahrzeuge zur Verfügung gestellt und anteilige Gewinne aus den Rauschgiftgeschäften erhalten haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Donnerstag mitteilten. Der Polizist sei einer der Hauptverdächtigen. Sein Komplize soll der 32 Jahre alte Geschäftsführer der Firma sein.

Insgesamt richteten sich die Ermittlungen gegen sieben Beschuldigte im Alter zwischen 24 und 63 Jahren, hieß es. Rund 200 Polizistinnen und Polizisten hätten am Donnerstagmorgen 17 Objekte in Berlin sowie den brandenburgischen Landkreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming durchsucht. Dabei seien Datenträger, rund 10.000 Euro, diverse Substanzen, scharfe Munition und ein Fahrzeug beschlagnahmt worden.

Die Verdächtigen waren nach den Angaben vorübergehend in Polizeigewahrsam, kamen aber wieder auf freien Fuß, nachdem sie erkennungsdienstlich behandelt worden waren. Der beschuldigte Polizist sei vom Dienst freigestellt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Gegen ihn seien disziplinare Maßnahmen eingeleitet worden. Allerdings ruhten diese bis zum Ausgang des Strafverfahrens.

Autofahrer rammt beim Wenden Linienbus

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall mit einem Linienbus eine Verletzung erlitten. Der Polizei zufolge versuchte der 64-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 6.35 Uhr, mit seinem Wagen in der Neuendorfer Straße in Spandau zu wenden. Dabei unterschätzte er offenbar die Geschwindigkeit, eines Busses, der in Richtung Falkenseer Platz unterwegs war. Der 26 Jahre alte Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Bei dem Aufprall zog erlitt der 64-Jährige eine Kopfverletzung und kam in ein Krankenhaus. Im Bus wurde niemand verletzt. Zeugenaussagen zufolge soll der Autofahrer nicht angeschnallt gewesen sein, auch einen Führerschein konnte er nicht vorweisen.

Fünf Verletzte in Südbrandenburg bei Unfall auf Bundesstraße 87

14.30 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 87 im Süden Brandenburgs sind fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Zwischen Birkenhainichen und Neukrug (Dahme-Spreewald) stießen am Mittwoch wegen Missachtung der Vorfahrt an einer Ampelkreuzung ein Kleintransporter und ein Auto zusammen. Die 31-jährige Fahrerin des Transporters wurde verletzt, den 13-jährigen Mitinsassen brachte ein Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 46-jährige Pkw-Fahrer, sowie ein 15-Jähriger und ein 22-Jähriger kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser. Die Bundesstraße musste wegen Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.

Fußgängerin in Spandau angefahren und verletzt

14.10 Uhr: Eine Fußgängerin ist in Spandau bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei wollte ein 69 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr mit seinem Wagen von der Zeppelinstraße nach links in die Falkenseer Chaussee einbeigen. Dabei fuhr er die 41-Jährige an, die gerade die Straße überquerte. Die Frau stürzte und musste mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fahrgast rassistisch beleidigt - Mann greift Polizisten an

13.04 Uhr: Heute früh kam es in Prenzlauer Berg zu einer rassistischen Beleidigung und im Anschluss zu einer Widerstandshandlung gegenüber Polizeikräften. Gegen 4 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Tramhaltestelle Arnswalder Platz gerufen, weil dort ein 36- Jähriger einen unbekannt gebliebenen Fahrgast rassistisch beleidigt habe. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen aufgrund der Personenbeschreibung in der Danziger Ecke Kollwitzstraße festnehmen. Der Mann nahm sofort eine Kampfhaltung ein, woraufhin die Polizeikräfte ihm Handfessel anlegten. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand durch Versteifen des Körpers und Schläge in Richtung der Polizeikräfte. Zwei Beamte wurden dabei verletzt, einer an der Schulter und am Ohr, der Kollege verletzte sich am Handgelenk und trat vom Dienst ab. Der Tatverdächtige erlitt bei der Widerstandhandlung eine Verletzung am linken Auge, die von Rettungskräften vorerst behandelt und später im Krankenhaus genäht wurde. Auch während der Festnahme wurden die Polizeibeamten beleidigt. Der 37-jährige Angreifer kam im Anschluss in einen Polizeigewahrsam und konnte nach einer erfolgten Blutentnahme seinen Weg fortsetzen.

Polizeistreife fährt Fußgänger an

12.27 Uhr: Eine Fußgängerin wurde gestern Nachmittag in Oberschöneweide von einem zivilen Streifenwagen der Polizei angefahren und verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Einsatzfahrzeug - ohne Sondersignale - gegen 16.40 Uhr auf der Treskowallee in Richtung Rummelsburger Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen bei Grün in die Rummelsburger Straße übersah der Fahrer offenbar die 53-jährige Fußgängerin, die die Kreuzung im Bereich der Fußgängerfurt in Richtung Edisonstraße überquerte, und fuhr die Frau an. Dabei erlitt sie eine Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten die 53-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Treskowallee war von 16.45 bis 17.20 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt, auch der Buslinienverkehr war betroffen. Der Fahrer des Streifenwagens blieb unverletzt.

Lastenradfahrer fährt 84-Jährige an und flüchtet

11.21 Uhr: Gestern Mittag flüchtete ein Lastenradfahrer vom Verkehrsunfallort in Fennpfuhl, nachdem er eine Seniorin offenbar angefahren hatte. Der Unbekannte soll gegen 13.10 Uhr mit seinem Lastenfahrrad die Möllendorffstraße aus Richtung Joseph-Orlopp-Straße kommend in Richtung Herzbergstraße auf dem Radweg befahren haben. Dabei soll er mehrere Baumstämme transportiert haben, die auf der linken Seite über die Breite des Rades hinausgeragt haben sollen. Mit den Baumstämmen soll er gegen die 84-jährige Fußgängerin gestoßen sein, die die Möllendorffstraße in Richtung Gehweg überquert und dabei den Radfahrer offenbar nicht wahrgenommen hatte. Dadurch stürzte die Seniorin zu Boden. Der Radfahrer soll angehalten, seine Fahrt jedoch kurz darauf fortgesetzt haben, obwohl ihn zwei Zeuginnen aufgefordert haben sollen, am Ort zu bleiben. Rettungskräfte brachten die 84-Jährige mit einem Oberschenkelbruch zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (030) 4664-372304 zu melden.

Frau bei verbotenem Autorennen schwer verletzt

10.52 Uhr: Ein mutmaßliches illegales Autorennen in Borsigwalde hat für einen der beteiligten Wagen mit einem Zusammenstoß mit einem Linienbus geendet. Die 38-jährige Fahrerin des Autos und ihre 33-jährige Begleiterin zogen sich dabei Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie wurden von Rettungskräften zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 38-Jährige am Mittwochnachmittag auf der Holzhauser Straße an einer roten Ampel neben dem Wagen eines 49-Jährigen gehalten. Zwischen ihnen soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, hieß es. Als die Ampel auf Grün schaltete, sollen beide mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Nordgraben gefahren sein.

Wohl bei dem Versuch, den 49-Jährigen zu überholen, stieß die 38-Jährige gegen sein Auto und verlor offenbar die Kontrolle über ihren Wagen. Sie prallte gegen eine Laterne, dann gegen einen Baum und geriet anschließend in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Linienbus zusammenprallte.

Anwohner verhindert Kiosk-Einbruch

9.36 Uhr: Ein aufmerksamer Anwohner rief in der vergangenen Nacht die Polizei zu einem Kiosk in Zehlendorf. Der Zeuge bemerkte gegen Mitternacht zwei Männer, die sich mit Werkzeugen an der Tür des Verkaufshäuschens in der Machnower Straße Ecke Camphausenstraße zu schaffen machten. Als die alarmierten Einsatzkräfte wenig später eintrafen, flüchteten die beiden Tatverdächtigen in verschiedene Richtungen. Die Polizisten nahmen nach einer kurzen Verfolgung einen 35-jährigen Mann fest. Seinen mutmaßlichen Komplizen gelang die Flucht. Bei dem Festgenommenen fanden die Beamten mutmaßliches Einbruchswerkzeug und beschlagnahmten dieses. An der Tür des Kiosks stellten die Kräfte Hebelspuren fest. Dem Duo war es nicht gelungen, in den Innenraum zu gelangen.

Schüsse bei Überfall auf Tankstelle

9.34 Uhr: Unbekannte haben eine Tankstelle in Reinickenorf ausgeraubt und dabei Schusswaffen eingesetzt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei mit Pistolen bewaffnete, maskierte Unbekannte am Mittwochabend den Verkaufsraum der Service-Station in der Holländerstraße und feuerten drei Schüsse gegen die Decke ab. Sie forderten Geld und flohen nach der Tat mit ihrer Beute in Richtung Septimerstraße. Bei den Waffen handelte es sich nach ersten Untersuchungen um Schreckschusswaffen. Nach den Tätern wird weiter gefahndet. Zur Höhe der geraubten Summe wurden keine Angaben gemacht.

Auto aufgehebelt - Verdächtiger festgenommen

9.12 Uhr: Nur von kurzer Dauer war die Flucht eines Mannes, dem vorgeworfen wird, gestern Abend ein Auto in Weißensee aufgehebelt zu haben. Ein Anwohner alarmierte gegen 21.30 Uhr die Polizei in die Straße Am Steinberg, nachdem er den Verdächtigen beobachtet hatte, wie er sich an dem Fenster eines geparkten Fahrzeugs zu schaffen machte und hierbei die Alarmanlage des Wagens auslöste. Einsatzkräfte nahmen den zwischenzeitlich vom Tatort Geflüchteten in der Nähe fest. Der 29-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde anschließend der Kriminalpolizei überstellt.

Geheingeschränkte Frau geschlagen und beraubt

9.06 Uhr: In der vergangenen Nacht rief eine geheingeschränkte Frau die Polizei nach Neukölln. Die 55-Jährige gab an, dass sie gegen 0.45 Uhr auf dem Gehweg der Glasgower Straße unterwegs war und zunächst durch einen Mann angesprochen und wenig später von diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Sie stürzte, der Angreifer entwendete ihre Handtasche und flüchtete mit der Beute in Richtung Karl-Marx-Straße. Die 55-Jährige erlitt Verletzungen am Bein und im Gesicht und wurde durch Rettungskräfte ambulant am Ort versorgt.

Unfall bei Flucht vor Verkehrskontrolle - Mann in Herzsprung schwer verletzt

8.31 Uhr: Ein Mann ist bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Herzsprung (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mit einem gestohlenen Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei sei er schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach beschleunigte der Mann das Auto, als Polizisten es in der Nacht auf Donnerstag kontrollieren wollten. Kurz darauf kam es zum Zusammenprall mit einer Straßenlaterne, woraufhin der Fahrer die Flucht mit dem Auto fortsetzte. An einem angrenzenden Acker kam der Wagen dann zum Stehen. Drei Insassen versuchten, zu Fuß weiter zu flüchten. Dabei wurde der mutmaßliche Fahrer von der Polizei gestellt, die anderen zwei entkamen unerkannt. Der schwer verletzte Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den Angaben zufolge war das Auto zuvor in Berlin als gestohlen gemeldet worden. Zudem fanden die Beamten darin eine geringe Menge an Drogen. Ein Drogenschnelltest bei dem mutmaßlichen Fahrer war positiv. Die Identität des Mannes war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nicht vollständig geklärt. Die Ermittlungen dauerten an.

Ladendieb legt Feuer in Supermarkt

8.22 Uhr: Ein 26-jähriger Mann ist nach einem Ladendiebstahl und einer Körperverletzung in Neukölln festgenommen worden. Zudem soll er in einem Büro des Ladens ein Feuer verursacht haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte am späten Mittwochabend zu einem Geschäft in der Hermannstraße gerufen. Dort soll der 26-Jährige von Mitarbeitern bei einem Diebstahl erwischt worden sein und eine Flasche auf einen von ihnen geworfen haben. Daraufhin wurde der Mann in ein Büro des Ladens gebracht. Kurz darauf bemerkten Mitarbeiter eine Rauchentwicklung aus dem Büro und alarmierten die Feuerwehr.

Nach Angaben einer Sprecherin holten Polizisten den Tatverdächtigen aus dem brennenden Büro. Kunden sowie Mitarbeiter verließen den Laden. Die Feuerwehr löschte das Feuer in kurzer Zeit, niemand wurde verletzt. Gegen den 26 Jahre alten Tatverdächtigen wird unter anderem wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.

