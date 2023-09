Berlin: Wilde Verfolgungsfahrt in Neukölln endet an Laterne

Ein Autofahrer wollte sich in Neukölln einer Polizeikontrolle entziehen. Auf seiner Flucht fuhr er fast einen Fußgänger an.

Fahrer unter Drogen Wilde Verfolgungsfahrt in Neukölln endet an Laterne

Berlin. Ein Autofahrer hat sich in der vergangenen Nacht in Neukölln eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zuvor hatten die Einsatzkräfte beobachtet, wie der 32-Jährige an der Kreuzung Karl-Marx- Ecke Thomasstraße gegen 4.45 Uhr eine rote Ampel missachtete. Als die Einsatzkräfte den Autofahrer zum Anhalten aufforderten, beschleunigte dieser und bog auf die Uthmannstraße ab. Dabei musste ein Fußgänger, der gerade die Straße überquerte, beiseite springen, um nicht von dem Wagen erfasst zu werden. Der 63-Jährige stürzte. Er klagte anschließend über Schmerzen, benötigte aber zunächst keine medizinische Versorgung.

Bei der weiteren Flucht durch Neukölln missachtete der 32-Jährige zwei weitere rote Ampeln, war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und schaltete zudem das Licht ab, um die Verfolgung zu erschweren. Schließlich kollidierte der Wagen an der Kreuzung Weser- Ecke Reuterstraße mit einem Lichtmast. Die Polizei konnte den Fahrer und seinen 28 Jahre alten Beifahrer nun festnehmen.

Unfall in Neukölln: Fahrer hat keine gültige Führerlaubnis, aber Drogen intus

Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen am Kopf, Knie und Oberkörper. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da ein Drogenschnelltest positiv ausfiel, wurde zudem eine Blutentnahme in der Klinik durchgeführt.

Der Beifahrer äußerte, den Fahrer nicht zu kennen, klagte über Schmerzen und kam zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Drogeneinfluss hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.

