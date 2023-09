Mehrere Tram-Unfälle: Schwerverletzte, Auto eingeklemmt

Am Freitag hat es in Berlin drei Unfälle mit Straßenbahnen gegeben. Es wurden zwei Fußgänger schwer verletzt.

Berlin. In Berlin hat es am Freitag drei Tram-Unfälle gegeben. Dabei erlitten zwei Personen in Lichtenberg und Friedrichshain schwere Verletzungen. Bei einem weiteren Crash in Wedding blieben die Unfallbeteiligten unverletzt.

In Lichtenberg wurde ein 85-jähriger Mann gegen 23.40 Uhr von einer Straßenbahn erfasst, als er die Landsberger Allee trotz roter Ampel in Richtung Zechliner Straße überqueren wollte. Die Tram der Linie M6 hatte noch versucht zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Die Glasfront der Tram wurde stark beschädigt.

Foto: Pudwell

Der Fußgänger wurde gegen die Fenster-Front geschleudert und einige Meter mitgeschleift, bevor er auf der Kreuzung liegen blieb. Der 85-Jährige erlitt innere Verletzungen. Ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten den Schwerverletzten zunächst vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Die Fahrerin der Tram erlitt einen Schock. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Kreuzung war wegen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Der Tramverkehr wurde auch komplett unterbrochen.

Bereits am späten Nachmittag hatte es einen Unfall zwischen einer Tram und einem Fußgänger gegeben. Gegen 17 Uhr erfasste eine Straßenbahn an der Landsberger Allee in Höhe des Klinikums im Friedrichshain eine Person. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.

Schwerer Tram-Unfall in Wedding – Auto zwischen Zug und Mast eingeklemmt

Das Auto wurde zwischen Mast und Tram eingeklemmt.

Foto: Pudwell

An der Seestraße in Wedding im Bezirk Mitte kollidierten gegen 19.50 Uhr ein Autofahrer und eine Tram. Der Aufprall war so heftig, dass die Straßenbahn entgleiste. Der Mercedes wurde zwischen einem Oberleitungsmast und dem tonnenschweren Zug eingeklemmt. Die Familie konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitten die Personen keine Verletzungen. Der Tramfahrer und die Fahrgäste blieben ebenfalls unverletzt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Feuerwehr bargen den Zug und das Auto. Die Seestraße war für den Verkehr stadteinwärts gesperrt, auch stadtauswärts kam es zu Verkehrsbehinderungen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.