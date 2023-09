Tödlicher Unfall in Brandenburg: Mann wird von Tresor erschlagen

Im südbrandenburgischen Landkreis Elbe-Elster hat sich am Sonntag ein tragisches Unglück ereignet. Wie es dazu kam.

Finsterwalde . Ein 43-jähriger Mann ist in Lichterfeld-Schacksdorf im südbrandenburgischen Landkreis Elbe-Elster von einem Tresor erschlagen worden und gestorben. Mehrere Personen wollten am Sonntagnachmittag auf einem Privatgrundstück den schweren Panzerschrank bewegen, als dieser noch vorne kippte und auf den 43-Jährigen fiel, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.