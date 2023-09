Berlin: Polizei erschießt Hund in Tegel, in Spandau fallen Schüsse

In der vergangenen Nacht gab es in Berlin mehrere schwere Unfälle, zudem eskalierten Streits – die Blaulicht-News im Blog.

Blaulicht-News Polizei erschießt Hund in Tegel, in Spandau fallen Schüsse

Ein Autofahrer kam bei einem Unfall in Köpenick ums Leben

In Tempelhof behinderten Gaffer nach einem schweren Unfall die Rettungsmaßnahmen

Eine Familien-Fehde eskalierte erneut in einer Massenschlägerei in Kreuzberg

Die Polizei erschoss in Tegel einen aggressiven Hund

In Wilhelmstadt fielen bei einer Auseinandersetzung Schüsse. Ein Projektil traf ein Auto

In Mariendorf verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen eine Laterne

Ein Autofahrer flog in Prenzlauer Berg aus einer Kurve und landete in einem Gebüsch

Am Bahnhof Malhlsdorf erfasst eine S-Bahn einen Kinderwagen

Berlin. Polizei und Feuerwehr mussten in der vergangenen Nacht zu einigen Unfällen ausrücken. Ein Autofahrer kam dabei ums Leben. Zudem wurden die Einsatzkräfte zu Auseinandersetzungen verständigt, die eskaliert waren. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 10. September: S-Bahn erfasst Kinderwagen

21.26 Uhr: Eine einfahrende S-Bahn hat am Berliner Bahnhof Mahlsdorf einen Kinderwagen erfasst. Ein etwa einjähriges Kind kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Wie es zu dem Vorfall am Nachmittag kam, sei noch unklar. Das Kind habe eine Kopfplatzwunde und ein gebrochenes Bein.

Smart überschlägt sich in Tempelhof - Gaffer und Helfer geraten in Streit

16.02 Uhr: In Tempelhof hat es am Samstag einen schweren Unfall mit Verletzten gegeben. Zudem kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ersthelfer und einem Gaffer. Wie es zu dem Unfall kam und warum die Polizei Unterstützung rufen musste, lesen Sie hier.

Betrunkener Transporterfahrer verursacht schweren Unfall in Weißensee

15.17 Uhr: In Weißensee im Bezirk Pankow hat es am Samstag einen schweren Unfall gegeben. Ein 46 Jahre alter Transporterfahrer war gegen 17 Uhr von der Gustav-Adolf-Straße abgekommen und hatte einen Baum touchiert. Dadurch löste sich das rechte Vorderrad des Fahrzeugs. Der Fahrer lenkte in der Folge nach links. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 30 Jahre alten Radfahrer, bevor der Transporter gegen einen weiteren Baum fuhr und dort zum Stehen kam.

Der Radfahrer erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und des Rumpfes. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest beim Transporterfahrer ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Er erlitt Verletzungen im Schulterbereich, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).

Schüsse fallen in Wilhelmstadt - Projektil trifft Auto

13.42 Uhr: Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist am Samstag in Wilhelmstadt im Bezirk Spandau eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten gegen 17.30 Uhr ungefähr zehn Personen in einer Bar an der Wilhelmstraße in Streit. Aus der verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Verlauf mehrere Schüsse fielen. Ein Projektil traf ein zufällig vorbeifahrendes Autos. Die Beteiligten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizisten. Die Insassen des beschädigten Wagens blieben unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

Wohnung in Perleberg bei Explosion in Badezimmer völlig zerstört

12.55 Uhr: Bei einer Explosion ist eine Wohnung in Perleberg (Prignitz) völlig zerstört worden. Verletzt wurde bei dem Unglück in der Nacht zum Samstag glücklicherweise niemand, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Demnach habe es aus ungeklärter Ursache eine Explosion im Badezimmer und anschließend einen Brand gegeben. Durch die Wucht der Explosion sei eine Küchenwand eingestürzt und mehrere Fenster seien beschädigt worden. Die Wohnung sei derzeit nicht mehr bewohnbar, berichtete die Polizei. Der Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen.

Grüner Lamborghini geht in Schöneberg in Flammen auf

12.38 Uhr: Am Samstagnachmittag brannte ein grüner Lamborghini auf der Kleiststraße in Schöneberg. Einsatzkräfte konnten den brennenden Luxuswagen löschen. Was die Ursache für den Brand war, lesen Sie hier.

Polizei erschießt aggressiven Hund in Tegel

12.10 Uhr: Polizisten haben am Samstag in Tegel im Bezirk Reinickendorf einen aggressiven Hund erschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der herrenlose Staffordshire Bullterrier gegen 19.30 Uhr an der Sterkrader Straße/Bernauer Straße mehrere Passanten angegangen, die daraufhin die Beamten verständigten. Der Hundehalter kam später aus dem Haus und leinte das Tier an. Es gelang ihm jedoch nicht, es zu beruhigen.

Als die Polizisten eintrafen, ließ der Mann den Hund an der langen Leine in Richtung der Beamten laufen, wobei sich das Tier erneut aggressiv zeigte. Das Tier habe unter anderem mit den Zähnen gefletscht und mehrere Scheinattacken gemacht, sagte ein Polizist. Die Beamten setzten Reizgas gegen Hund und Halter ein. Dieser ließ das Tier in der Folge erneut von der Leine. Zunächst rannte der Hund in Richtung der Polizisten, drehte jedoch ab und sprang mehrere Passanten, darunter auch ein Kind, an. "Als der Hund erneut auf die Beamten zustürmte, entschlossen sich diese zum Schusswaffeneinsatz, bei dem der Hund durch drei Schüsse getötet wurde", hieß es im Polizeibericht.

Der 50-jährige Hundehalter wurde festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wurde zudem ein Anschlussgewahrsam bis Sonntagmorgen angeordnet. Vier Polizisten erlitten durch den Einsatz des Reizgases Verletzungen, eine Polizistin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Die Sterkrader Straße war bis ungefähr 22 Uhr zwischen Bernauer Straße und Billerbecker Weg für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).

Lagerhalle brennt in Teltow-Fläming - zwei Menschen bei Löschversuchen verletzt

12.04 Uhr: Beim Brand einer Lagerhalle in Lynow im Landkreis Teltow-Fläming sind zwei Menschen verletzt worden. Streifenpolizisten hätten das Feuer auf einem Privatgelände am Samstag festgestellt, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei ersten Löschversuchen hätten sich zwei Anwohner verletzt, ihre Brandwunden mussten medizinisch versorgt werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in den Abend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Massenschlägerei in Kreuzberg: Familien gehen erneut aufeinander los

11.58 Uhr: Ein Streit zwischen zwei Familien in Kreuzberg ist in die nächste Runde gegangen: Nachdem es bereits am Freitag eine Massenschlägerei auf dem Mehringplatz gab, musste die Polizei am Samstag erneut anrücken. Was dieses Mal vorgefallen war, lesen Sie hier.

Brandenburger bei Unfall schwer verletzt - Hubschrauber im Einsatz

10.03 Uhr: Ein 60 Jahre alter Kradfahrer ist auf der Landstraße 100 bei Schierke im Landkreis Harz in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Warum der Mann am Samstag von der Straße abkam, war zunächst noch unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der aus dem Mühlenbecker Land (Landkreis Oberhavel) stammende Mann und sein Fahrzeug seien in einen Straßengraben gestürzt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Kreuzberg

In Kreuzberg war ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen.

Foto: Pudwell

8.51 Uhr: In der vergangenen Nacht hat eine Wohnung an der Monumentenstraße in Kreuzberg gebrannt. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer in der fünften Etage. Ein Übergreifen auf das Dach konnte verhindert werden. Ein Mann wurde festgenommen. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Autofahrer kracht in Köpenick gegen Baum und stirbt im Rettungswagen

Ein Mensch kam bei einem Unfall in Köpenick ums Leben. Foto: Pudwell

Der Autofahrer war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Foto: Pudwell

Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Auto befreien. Foto: Pudwell

Der Mann konnte zunächst stabilisiert werden, starb dann aber in einem Rettungswagen. Foto: Pudwell

Das Auto ist völlig zerstört. Foto: Pudwell



Noch in der Nacht begannen die Bergungsarbeiten des Autowracks. Foto: Pudwell

8.43 Uhr: In der vergangenen Nacht hat sich in Köpenick ein tödlicher Unfall ereignet. Ersten Informationen von vor Ort zufolge kam ein Autofahrer auf dem Müggelheimer Damm in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto krachte gegen einen Baum und schleuderte in den Wald. Die Rettungskräfte konnten den Verletzte befreien, doch plötzlich verlor er das Bewusstsein - mehr darüber lesen Sie hier.

Zwei Autos kollidieren in Kreuzberg

Das Fahrzeug wurde an der Seite beschädigt.

Foto: Pudwell

8.37 Uhr: In der vergangenen Nacht ist es an der Skalitzer Straße in Höhe Erkelenzdamm in Kreuzberg zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrern gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll mindestens eine Person verletzt worden sein. Der oder die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Skalitzer Straße war stadteinwärts für circa eine Stunde gesperrt.

Autofahrer fliegt in Prenzlauer Berg aus Linkskurve und landet im Gebüsch

Einsatzkräfte bargen den Kleinwagen.

Foto: Pudwell

8.22 Uhr: In Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow hat es in der vergangenen Nacht einen Unfall gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde ein Autofahrer aus einer langen Linkskurve der Michelangelostraße getragen. Er rammte einen Bordstein und landete in einem Gebüsch. Passanten alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der Fahrer soll nicht verletzt worden sein. Die Einsatzkräfte bargen den Kleinwagen. Nach ersten Erkenntnissen musste der Fahrer sich auf der Gefangenensammelstelle einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Autofahrer rast in Mariendorf gegen Lichtmast und landet auf dem Dach

Das Auto kam auf dem Dach zum Stehen.

Foto: Pudwell

8.11 Uhr: Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht auf der Rixdorfer Straße in Mariendorf im Bezirk Tempelhof-Schöneberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Ersten Informationen von vor Ort zufolge kam er nach einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen Lichtmast. Die Laterne wiederum fiel gegen eine Bushaltestelle. Das Auto kam auf dem Dach zum Stehen. Bei dem Unfall soll mindestens eine Person verletzt worden sein. Die Hintergründe zu dem Unfall ermittelt die Polizei.

Die Laterne krachte gegen eine Bushaltestelle.

Foto: Pudwell