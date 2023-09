Autofahrer kracht in Köpenick gegen Baum und stirbt

Berlin. Ein Mann ist in der vergangenen Nacht bei einem Unfall in Köpenick ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 83 Jahre alte Autofahrer gegen 2 Uhr auf dem Müggelheimer Damm in Richtung Müggelheim unterwegs. Am Ende einer gestreckten Linkskurve – kurz vor der Ortslage Müggelheim – kam der Fahrer aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte in den Wald.

Ein Mensch kam bei einem Unfall in Köpenick ums Leben. Foto: Pudwell

Der Autofahrer war von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Foto: Pudwell

Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Fahrer aus dem Auto befreien. Foto: Pudwell

Der Mann konnte zunächst stabilisiert werden, starb dann aber in einem Rettungswagen. Foto: Pudwell

Das Auto ist völlig zerstört. Foto: Pudwell



Noch in der Nacht begannen die Bergungsarbeiten des Autowracks. Foto: Pudwell

Der 83-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen an Kopf, Rumpf und Beinen. Rettungskräfte befreiten den einklemmten Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde in einem Rettungswagen weiter behandelt. Doch dort verlor er dann das Bewusstsein. Die Einsatzkräfte begannen mit der Reanimation – jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb am Unfallort.

Polizisten verständigten Angehörige über den Tod des Mannes. Wegen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb der Müggelheimer Damm über mehrere Stunden bis gegen 6.20 Uhr gesperrt. Zur Unfallaufnahme wurden ein Rechtsmediziner, ein Unfallgutachter und Spezialisten der Spurensicherung des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Der Leichnam und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Unfall- und Todesursache dauern an.

