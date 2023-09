Motorradfahrer bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

87 Jahre alte Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Motorradfahrer rammt wendenden Lkw

Mopedfahrer bei Überholmanöver verletzt

Neptungrotte im Park Sanssouci schwer beschädigt

Berlin. Bei mehreren Verkehrsunfällen sind am Montag Menschen verletzt worden. Außerdem gab es Verletzte bei einer Schlägerei. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 5. September:

Festnahme nach fremdenfeindlicher Beleidigung

12.31 Uhr: Eine 66-Jährige soll am Montagnachmittag in Neukölln eine 23-Jährige fremdenfeindlich beleidigt haben. Die Polizei nahm die Frau in der Fuldastraße fest. Nach Feststellung ihrer Personalien wurde die 66-Jährige wieder entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Mopedfahrer rammt Fahrzeug im Gegenverkehr

12.29 Uhr: Bei einem missglückten Überholmanöver hat ein Mopedfahrer am Montagabend in Neukölln schwere Verletzungen erlitten. Der Polizei zufolge war der 19-Jährige gegen 20 Uhr auf der Gerlinger Straße Richtung Christian-Henkel-Straße unterwegs. Kurz hinter dem Gensweg wollte er einen Bus der Linie 172 überholen. Dabei stieß er zunächst mit dem entgegenkommenden Honda einer 83-Jährigen zusammen und prallte dann noch gegen den Bus. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen an Arm und Rumpf und kam in ein Krankenhaus.

Sechsjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

12.22 Uhr: Ein Sechsjähriger hat am Montagnachmittag in Wilmersdorf schwere Verletzungen erlitten. Das Kind war am Olivaer Platz Ecke Bayerischer Straße plötzlich auf die Straße gelaufen. Ein 59-Jähriger, der mit seinem Mazda zunächst auf der Lietzenburger Straße Richtung Konstanzer Straße unterwegs war, fuhr das Kind an, das Beinverletzungen erlitt. Der Junge kam in eine Klinik.

Neptungrotte im Park Sanssouci schwer beschädigt

11.44 Uhr: Die Neptungrotte im Park Sanssouci in Potsdam ist von Unbekannten schwer beschädigt worden. Die Täter hätten der Neptunfigur am Sonntag den Dreizack entrissen und Teile der Statue abgebrochen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine weitere Figur beschmierten die Täter mit einem schwarzen Stift. Unter anderem wurde eine SS-Rune aufgebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf knapp 67.000 Euro.

Ein politischer Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Es könne jedoch auch „ein sehr, sehr dummer Jungenstreich gewesenen sein“. Der Dreizack des Neptun wurde später wieder in einer Straße außerhalb des Parks aufgefunden und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zurückgegeben. Die Polizei ermittelt.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Bandenburg hatte im vergangenen Jahr rund 360 Fälle von Vandalismus in ihren Liegenschaften gemeldet. Das waren rund 23 Prozent mehr als 2021, wie das Kulturministerium in Potsdam in einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Lars Hünich und Daniela Oeynhausen mitteilte.

Zwei Männer nach Raub festgenommen

11.05 Uhr: Die Polizei hat zwei Männer nach einem Raub festgenommen. Gegen 23.20 Uhr soll es am Montagabend in der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte zu einem Streit zwischen einer Gruppe aus vier Personen und zwei Männern gekommen sein. Dabei sollen die beiden die Gruppe attackiert und eine Lautsprecherbox gestohlen haben. Außerdem sollen sie versucht haben, die Taschen der Gruppe zu stehlen. Das gelang jedoch nicht, die Männer flüchteten, konnten aber in der Nähe festgenommen werden. Der 38 Jahre alte Verdächtige pustete 1,6 Promille, sein 30 Jahre alter Komplize 2 Promille.

Motorradfahrer rammt Lkw - schwer verletzt

11 Uhr: Ein Motorradfahrer hat am Montagnachmittag in Neukölln Verletzungen erlitten. Laut Polizei war ein 31 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 15 Uhr auf der Hermannstraße Richtung Hermannplatz unterwegs. An der Kreuzung zur Selchower Straße wollte er vom rechten Fahrstreifen aus wenden. Dabei rammte ein 39 Jahre alter Motorradfahrer, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, den Lkw und stürzte. Er erlitt mehrere Verletzungen, unter anderem einen Bruch des Unterarms. Eine Autofahrerin leistete gemeinsam mit anderen Helfern Erste Hilfe. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Drei Verletzte bei Schlägerei in Neukölln

10.35 Uhr: Bei einer Schlägerei sind am Montagabend in Neukölln drei Menschen verletzt worden. Die Polizei wurde gegen 21.15 Uhr zu der Schlägerei zwischen vier Personen an der Ecke Sonnenallee und Geygerstraße gerufen. Die Beamten trafen dort auf einen 31-Jährigen, der Stichverletzungen im Bereich der Arme, Hände und Beine aufwies. In der Sonnenallee fanden sie zudem einen 23-Jährigen, der ebenfalls STichverletzungen hatte. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Ermittlungen meldete sich ein 32-Jähriger, der angabe, bei dem Streit durch den31-Jährigen und einen weiteren 23-Jährigen attackiert und verletzt worden zu sein. Er hatte Schürfwunden an den Knien und einen BLuterguss im Nasenbereich. Beide 23-Jährigen wurden deshalb vorläufig festgenommen.

Mann nach Brandstiftung an Zelt festgenommen

10.30 Uhr: Ein 33-Jähriger ist am Montagabend in Pankow nach einer Brandstiftung an einem Zelt festgenommen worden. Eine Sozialarbeiterin hatte die Flammen an dem Zelt in einem Gebüsch an der Storkower Straße bemerkt und die Feuerwehr sowie die Polizei gerufen. Die Flammen erloschen von selbst, das Zelt und der Hausrat darin wurden jedoch stark beschädigt. Die Polizei nahm den Bekannten des 47 Jahre alten Zeltbesitzers fest. Er steht im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben, zuvor soll er den 47-Jährigen bedroht haben.

87-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

10.03 Uhr: Eine 87-Jährige ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg verletzt worden. Der Polizei zufolge soll eine 68-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Wilmersdorfer Straße Richtung Stuttgarter Platz nach links in die Mommsenstraße abgebogen sein. Dabei fuhr sie die Fußängerin an, die gerade die Straße überquerte. Die 87-Jährige stürzte und wurde am Kopf verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Meldungen der Polizei Berlin und Brandenburg vom Vortag lesen Sie in diesem Blaulicht-Blog.