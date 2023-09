Mann in Spandau eingeklemmt - 40 Helfer heben BVG-Bus an

In Spandau war ein Fußgänger unter einem Bus eingeklemmt, in Wedding wurde ein Einbrecher festgenommen – die Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Ganze 40 Helfer heben einen Bus an, um einen eingeklemmten Mann zu befreien. Bei einem Unfall in Lichtenberg wird ein 84-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Und eine Sprayflasche ist offensichtlich der Grund für eine Explosion im Badezimmer. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 12. September: Schöneberg – Fußgänger bei Unfall mit Radfahrer verletzt

12.40 Uhr: Am Montagabend hat sich ein Fußgänger bei einem Unfall in Schöneberg verletzt. Die Polizei teilte mit, dass der 17-Jährige gegen 19.30 Uhr von einem unbekannten Radfahrer angefahren worden sei. Passiert sei das Ganze im Baustellenbereich in der Grunewaldstraße auf dem mittleren Fahrstreifen. Der Radler sei vom Bayerischen Platz kommend nach rechts in die Grunewaldstraße abgebogen und sei dem 17-Jährigen über den Fuß gefahren. Beide stürzten. Während der am Bein verletzte Fußgänger ins Krankenhaus musste, hatte sich der Radfahrer nach dem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt, ohne mitzuteilen, wer er denn sei.

Badezimmerexplosion in Perleberg – Sprayflasche möglicher Auslöser

11.18 Uhr: Die Explosion in einer Wohnung in Perleberg (Landkreis Prignitz) am vergangenen Wochenende ist vermutlich von einer brennenden Sprayflasche ausgelöst worden. Wie die Flasche in der Nacht zu Samstag in Brand geriet, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Demnach werde ein technischer Defekt ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt sowohl wegen vorsätzlicher als auch fahrlässiger Brandstiftung.

U-Bahnhof Möckernbrücke: Zwei jugendliche Räuber gefasst

10.41 Uhr: Ein 17- und ein 18-jähriger haben am Montagabend in Kreuzberg gegen 23.45 Uhr einen 21-Jährigen überfallen und ausgeraubt. Laut Mitteilung der Polizei haben die beiden Täter am U-Bahnhof Möckernbrücke das Opfer zunächst nach dem Weg gefragt, um dann mit einem Messer dessen Geld und Wertgegenstände zu fordern. Er rückte diese allerdings nicht heraus, sodass die Täter ihn abtasteten und ihm Geld, Schmuck und Kopfhörer abnahmen. Polizeibeamte konnten die Räuber am U-Bahnhof Gleisdreieck festnehmen – allerdings ohne Beute, dafür fanden die Einsatzkräfte in der Nähe zwei Messer – die vermutlichen Tatwaffen.

Wedding: Festnahme nach Einbruchsversuch in Imbiss

10.37 Uhr: Polizeibeamte konnten in der Nacht zu Dienstag einen Mann festnehmen, der in einen Imbiss einbrechen wollte. Ort des Geschehens war der Wedding. Der 28-jährige Inhaber des Lokals hatte gegen 2.20 Uhr selbst die Polizei alarmiert, weil er sah, wie der 20-Jährige versuchte, die Tür zum Imbiss zu öffnen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen noch vor Ort festnehmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Maßnahme durfte er wieder weiterziehen.

Spandau: Fußgänger unter Bus eingeklemmt

10.27 Uhr: Ein Fußgänger hat sich am Montag in Spandau bei einem Unfall mit einem Bus verletzt. Laut Polizeimeldung fuhr ein 50-jähriger Busfahrer gegen 12.40 Uhr von einer Haltestelle in der Klosterstraße in Richtung Ruhlebener Straße. Der 18-jährige Fußgänger rannte dem Bus hinterher, fiel dabei allerdings zu Boden. Dabei stürzte er so unglücklich, dass er unter den Reifen der Hinterachse geriet. Der Fahrer bemerkte, dass jemand unter dem Bus eingeklemmt war, stoppte das Fahrzeug und leistete Hilfe. Er war nicht der Einzige: Laut Zeugenaussagen versuchten ca. 40 anwesende Personen, das Fahrzeug anzuheben. Es gelang ihnen, sodass sich der Verletzte befreien konnte. Aus den umliegenden Arztpraxen sollen dann Chirurgen und Krankenschwestern für die Erstversorgung gekommen sein. Der Mann hatte Hautabschürfungen, Blutergüsse und eine Armverletzung davongetragen, er musste in einem Krankenhaus operiert werden.

84-jähriger Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus

10.21 Uhr: Am Montagmittag hat sich in Fennpfuhl im Bezirk Lichtenberg ein schrecklicher Unfall ereignet. Ein 84-jähriger Mann musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus, eine 71-jährige Frau mit einer Beckenfraktur. Was war passiert? Laut Polizeimitteilung fuhr ein Mann, ebenfalls 84 Jahre alt, gegen 12.40 Uhr auf dem Weißenseer Weg in Richtung Frankfurter Allee. An einer Fußgängerampel sollen die beiden Opfer den Weg überquert haben und dabei so vom Auto des 84-Jährigen erfasst worden sein, dass sie durch die Luft geschleudert wurden. Vor Ort leisteten Zeigen Erste Hilfe, bis Rettungskräfte eintrafen. Der Fahrer des Wagens hatte bei einem Alkoholtest einen Promille-Wert von 0,4.