Köpenick: Mutter gerät vor ihrem Sohn unter Bus und stirbt

In Müggelheim kam es zu einem folgendschweren Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin starb – die Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

Ein dramatischer Unfall in Müggelheim kostete eine Mutter vor ihrem jugendlichen Sohn das Leben.

Berlin. Ein kurzes Schlingern auf dem Fahrrad genügte am Freitagabend, um das Leben einer Mutter dramatisch zu beenden. Sie stürzte so unglücklich unter einen Linienbus, das sie ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort erlag. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 3o. September: Radfahrerin gerät ins Schlingern und stürzt unter Bus

8 Uhr: Dramatische Szenen spielten sich am Freitagabend im Köpenicker Kiez Müggelheim ab. Dort war eine Frau gemeisam mit ihrem 15-Jährigen Sohn auf dem Fahrrad unterwegs, als die Mutter ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern geriet. Daraufhin stürzte sie so unglücklich, dass ein passierender BVG-Bus sie erfasste. Ein Reifen fügte ihr dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass selbst der Notarzt mit dem Rettungshelikopter nur noch ihren Tod feststellen konnte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den Jungen verstört und schreiend an der Unfallstelle vor. Noch in der nacht auf Sonnabend führte die Berliner Polizei kriminaltechnische Untersuchungen durch. Eine Mitschuld des Busfahrers konnte demnach ausgeschlossen werden