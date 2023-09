Berlin: Polizist rettet Frau aus der Spree in Mitte

Eine Frau verursachte in Neukölln einen Unfall, in Gropiusstadt brannte eine Wohnung – die Blaulicht-News im Blog.

Ein Polizist rettete eine Frau aus der Spree in Mitte

In Gropiusstadt löschte die Feuerwehr einen Wohnungsbrand

Eine Autofahrerin kam in Neukölln von der Straße ab und krachte gegen einen parkten Pkw

Die Brandenburger Polizei fahndet nach einer Frau, die mehrere Millionen bei einem Geldtransportunternehmen gestohlen hat

Berlin. Die Polizei und Feuerwehr sind in der vergangenen Nacht zu einem Rettungseinsatz an die Spree nach Mitte ausgerückt. Außerdem löschte die Feuerwehr einen Wohnungsbrand in Neukölln. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 9. September: Hohe Summe Bargeld bei Geldtransporterfirma in Potsdam gestohlen - Fahndung

10.35 Uhr: Die Brandenburger Polizei fahndet nach einer Mitarbeiterin eines Geldtransportunternehmens, die in der Potsdamer Niederlassung eine hohe Summe Bargeld gestohlen haben soll. Die Frau sei auf der Flucht, bestätigte ein Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft am Samstag. Zuvor hatte die „B.Z“ berichtet. Am Donnerstag sei in Berlin ein mutmaßlicher Komplize festgenommen worden. Dies bestätigte auch die Berliner Polizei. Zur Höhe der Beute und zum Zeitpunkt der Tat sowie zum Ablauf machte der Sprecher der Staatsanwaltschaft keine Angaben. Nach dem Bericht der „B.Z.“ soll die Frau Bargeld im Wert von mehreren Millionen Euro aus den Tresoren gestohlen haben.

Polizist rettet Frau aus der Spree

Ein Feuerwehrmann unterstützte den Polizisten bei der Rettungsaktion.

Foto: Pudwell

8.34 Uhr: Eine vermutlich betrunkene Frau ist in der vergangenen Nacht in Mitte in die Spree gefallen. Eine Zeugin hatte die Feuerwehr und Polizei verständigt. Die Polizeibeamten waren zuerst eingetroffen und konnten die Frau schnell ausfindig machen. Ohne zu zögern, legte ein Beamter seine Funktionsweste ab, zog seine Sicherheitsschuhe aus und begab sich zu der im Wasser treibenden Frau am Schiffbauerdamm in Höhe des Bertolt-Brecht-Platzes. Inzwischen eingetroffene Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten den Polizisten. Ein Staffelführer kletterte die Leiter an der Kaimauer hinunter. Gemeinsam mit dem Polizisten konnte die Frau auf den Gehweg zum Schiffbauerdamm gezogen werden. Dort übernahmen ein Notarzt und Notfallsanitäter die weitere Versorgung. Auch für den völlig durchnässten Polizeibeamten kam ebenfalls ein Rettungswagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall in der Spree aufgenommen.

Frau kracht in Neukölln gegen geparktes Auto

Eine Frau wurde bei einem Unfall in Neukölln verletzt.

Foto: Pudwell

8.27 Uhr: In Neukölln hat es am Freitag einen Unfall gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war eine Autofahrerin gegen 21.45 Uhr von der Rudower Straße abgekommen und gegen ein geparktes Auto gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Kleinwagen der Frau auf die Seite. Die Fahrerin klagte über Übelkeit und Kopfschmerzen. Sie wurde in einem Rettungswagen behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Neukölln

Die Feuerwehr löschte einen Wohnungsbrand.

Foto: Pudwell

8.16 Uhr: Ein Feuer ist in der vergangenen Nacht in einer Wohnung am Agnes-Straub-Weg in Gropiusstadt im Bezirk Neukölln ausgebrochen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung. Den Einsatzkräften kam massiv Rauch entgegen. Sie setzten einen mobilen Rauchverschluss vor die Tür, um die Rauchausbreitung in den Hausflur zu verhindern.

Um die Rauchausbreitung zu verhindern, setzte die Feuerwehr einen mobilen Rauchverschluss ein.

Foto: Pudwell

Der Brand konnte gelöscht werden. Zwei weitere Wohnungen wurden zudem zwangsgeöffnet und von den Einsatzkräften begangen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach Wohnungsbrand in Gropiusstadt: Anwohner klagen über Übelkeit und Kopfschmerzen

Die Anwohner versammelten sich vor dem Haus.

Foto: Pudwell

8.04 Uhr: Nach dem Wohnungsbrand mit drei Verletzten am frühen Freitagmorgen in Gropiusstadt im Bezirk Neukölln ist die Feuerwehr in der vergangenen Nacht dort wieder im Einsatz gewesen. Als die Feuerwehrmänner an der Lipschitzallee ankamen, standen die Bewohner vor dem Haus. Der kalte Brandgeruch hatte bei den Menschen Übelkeit und Kopfschmerzen verursacht. Mit einem Messgerät konnten die Einsatzkräfte jedoch keine gefährlichen Gase oder bedenkliche Werte feststellen. Es bestand also keine Gefahr. Die Anwohner weigerten sich jedoch, wieder ins Haus zu gehen. Sie fühlten sich durch ihren Vermieter im Stich gelassen. Laut Feuerwehr müsste der Hausflur von einer Spezialfirma gereinigt werden. Damit habe die Feuerwehr aber nichts zu tun.