Berlin: Ein Toter und ein Schwerverletzter nach gefährlichem Überholmanöver in Brandenburg

Ein zunächst harmloses Überholmanöver ist auf einer Allee im Norden Brandenburgs aus dem Ruder gelaufen. Zwei Autos prallen mit großer Wucht gegen einen Baum: Ein 21-Jähriger stirbt, ein 22-Jähriger wird schwer verletzt.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 29. September: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

10.41 Uhr: Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall Donnerstagnachmittag in Karlshorst verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 75-Jährige gegen 17.30 Uhr den Gehweg des Römerweges in Richtung Treskowallee. Als sie versucht haben soll, den Gehweg zu verlassen, um auf die Fahrbahn zu wechseln, touchierte sie das vorbeifahrende Fahrzeug einer 45-Jährigen an der rechten Fahrzeugseite und stürzte anschließend zu Boden. Mit einer Beckenringfraktur brachten Rettungskräfte die Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Einbrecherinnen-Trio festgenommen

10.35 Uhr: Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen gestern Nachmittag in Wilmersdorf drei mutmaßliche Einbrecherinnen fest, die sich kurz zuvor unbefugt Zugang zu einer Wohnung verschafft haben sollen. Ein Anwohner hatte die 21-jährige Tatverdächtige und ihre zwei 16- und 15-jährigen Begleiterinnen gegen 15.20 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Sächsischen Straße bemerkt, verdächtige Geräusche aus einer der oberen Etagen vernommen und daraufhin die Polizei alarmiert. In zivil gekleidete Beamtinnen und Beamte des Abschnitts 25 beobachteten die Tatverdächtigen, als diese das Haus mit mehreren Taschen verließen. Kurz darauf hielten sie die drei an und nahmen sie fest. In den Taschen fanden sie mutmaßliches Diebesgut, darunter Schmuck, Uhren und Handtaschen sowie das vermeintliche Tatwerkzeug. Die drei Tatverdächtigen kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurden von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Das Trio soll heute einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Mitarbeitende des Ordnungsamtes mit Messer angegriffen

10.29 Uhr: Ein Mann griff Donnerstagabend in Charlottenburg eine Mitarbeitende des Ordnungsamtes mit einem Messer an. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen gegen 21 Uhr drei Mitarbeitende des Ordnungsamtes an der Einmündung Grolmannstraße Ecke Savignyplatz einen 39-jährigen Obdachlosen an und erteilten ihm, nach vorangegangenen Bürgerbeschwerden, einen Platzverweis für den Ort. Der 39-Jährige soll daraufhin einer 24-jährigen Mitarbeiterin des Ordnungsamtes mit der Faust gegen ein Bein geschlagen haben. Anschließend soll er ein Messer hervorgeholt und mit diesem ein Stich in Richtung der Angestellten ausgeführt haben. Diesem konnte sie ausweichen. Gemeinsam nahmen die drei Mitarbeitenden dem Tatverdächtigen des Messer ab und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Ein Transportkommando brachte den 39-Jährigen in ein Polizeigewahrsam.

Senior mit Motorroller verunfallt

9.48 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall in Marienfelde wurde am Donnerstagabend ein Senior verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 82-Jährige kurz nach 18 Uhr mit seinem Gefährt vom Gehweg auf die Fahrbahn der Friedenfelser Straße gefahren sein. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 35-Jährigen, der in Richtung Nahmitzer Damm unterwegs war. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt eine Hüftfraktur sowie diverse Hämatome und Hautschürfungen. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

9.43 Uhr: Am Donnerstagvormittag wurden Einsatzkräfte der Polizei wegen eines Verkehrsunfalls nach Spandau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 64-jähriger Autofahrer gegen 10 Uhr aus einer Einmündung von einem Gewerbegebiet links in den Askanierring eingebogen sein, als er mutmaßlich den die Fahrbahn überquerenden Radfahrer übersah. Bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte der 30-jährige Radfahrer. Die Beine und das Rad des Mannes wurden unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er kam zur stationären Behandlung mit Verletzungen an beiden Beinen in eine Klinik.

Flucht vor der Polizei endet mit Festnahme

9.38 Uhr: Am Donnerstagabend versuchte ein mutmaßlicher Straftäter in Wedding vergeblich, durch Flucht vor der Polizei seine Festnahme zu verhindern. Der 32-Jährige war gegen 21 Uhr mit einem Auto in der Reinickendorfer Straße unterwegs. Dort forderte ihn die Besatzung einer Funkstreife für eine Verkehrskontrolle zum Halt auf. Der Fahrer missachtete jedoch das Haltesignal und bog in die Gerichtstraße ab. Bei der weiteren Flucht überfuhr der 32-Jährige eine rote Ampel an der Einmündung Fennstraße. Anschließend fuhr er auf den Parkplatz eines Supermarktes. Dort mussten ihm mehrere Fußgänger durch Sprung zur Seite ausweichen. An der Parkplatzausfahrt zur Reinickendorfer Straße konnte der Fahrer eines von links kommenden Autos nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Schließlich sprangen der 32-Jährige und sein Beifahrer am Nettelbeckplatz aus dem noch rollenden Auto und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Einsatzkräfte verfolgten das Duo und nahmen den Fahrer fest, der Beifahrer entkam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der 32-Jährige und der Wagen durchsucht. Die Einsatzkräfte stellten einen fünfstelligen Geldbetrag und Goldschmuck sicher. Es besteht der Verdacht, dass diese Gegenstände aus Straftaten stammen. Auch das Auto, das schon im Rahmen einer anderen Fahndung gesucht wurde, beschlagnahmte die Polizei. Bei der Überprüfung der Personalien des Fahrzeugführers wurde zudem festgestellt, dass bereits ein Haftbefehl gegen den 32-Jährigen vorlag. Er kam in einen Gewahrsam.

Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Überholmanöver

9 Uhr: Bei einem misslungenen Überholmanöver ist auf der Bundesstraße 96 bei Gransee (Oberhavel) ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Oberhavel ums Leben gekommen. Der Mann war am Donnerstagabend auf der B96 unweit von Neulüdersdorf unterwegs und wurde von einem anderen Auto überholt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Dabei stießen beide Autos seitlich zusammen. Danach prallten beide Fahrzeuge in der engen Straße gegen den gleichen sehr starken Straßenbaum auf der linken Fahrbahnseite.

Der Wagen des 22 Jahre alten Überholers überschlug sich und blieb ein Stück weiter auf dem Dach liegen. Der ebenfalls aus der Region stammende Fahrer wurde schwer verletzt geborgen und kam in eine Klinik. Der 21-Jährige starb laut Polizei noch am Unfallort in seinem Wagen, der schwer beschädigt am Baum stehengeblieben war.

Was genau zu dem Unfall führte und wie schnell die Fahrer unterwegs waren, soll nun ein Kraftfahrzeuggutachter genauer klären. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft eingesetzt. Die Bundesstraße, die Berlin mit Mecklenburg verbindet, war rund viereinhalb Stunden gesperrt. An beiden Autos entstand Totalschaden.