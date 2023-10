Berlin: Feuer in Wohneinrichtung in Borsigwalde – Mann im Krankenhaus

In Borsigwalde brannte es in einer Wohnungeinrichtung. Die Feuerwehr brachte sieben Menschen in Sicherheit – die Blaulicht-News im Blog

In Borsigwalde löschte die Feuerwehr einen Brand in einer Wohneinrichtung. Es wird Brandstiftung vermutet

Berlin. Eine Wohnung in einer Wohneinrichtung in Borsigwalde hat in der vergangenen Nacht gebrannt. Ein Mann kam in ein Krankenhaus. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 4. Oktober: Feuer in Wohneinrichtung in Borsigwalde – womöglich Brandstiftung

8.43 Uhr: In einer Wohneinrichtung an der Ernststraße in Borsigwalde im Bezirk Reinickendorf ist in der vergangenen Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, brannte es in einer Erdgeschosswohnung des fünfgeschossigen Hauses. Die Feuerwehr brachte sieben Personen in Sicherheit. Der Rettungsdienste sichtete die Menschen. Ein Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

#Brandbekämpfung in #Borsigwalde.

Vollbrand einer Wohnung im EG eines 5-geschossigen Wohngebäudes in der #Ernststraße. 7 Personen in Sicherheit gebracht und vom Rettungsdienst gesichtet. 1 Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. #EstuK pic.twitter.com/cRf8tnI2gm — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 3, 2023

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich womöglich um Brandstiftung. Zeugen sollen demnach beobachtet haben, wie ein Bewohner das Zimmer im Erdgeschoss selbst verlassen hat. Genauere Angaben machte die Polizei bislang nicht. Ein Brandkommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Nach Suche: 13-jähriges Mädchen wieder da

8.31 Uhr: Ein Mädchen, das seit dem 25. September vermisst wurde, konnte gefunden werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die 13-Jährige am Montag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen. Das Kind wurde in die Obhut von Angehörigen übergeben. Die Polizei hatte am 29. September eine Vermisstenmeldung mit einem Foto veröffentlicht, nachdem das Kind am Abend des 25. Septembers 2023 eine Betreuungseinrichtung in Frohnau verlassen hatte.