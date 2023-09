Berlin: Unfall auf der A10 - zwei Schwerletzte

Unfall auf der A10 mit zwei Schwerverletzten

Berlin. Bei einem Unfall auf der Autobahn 10 bei Mühlenbeck sind zwei Menschen schwer verletzt worden. In den Auffahrunfall auf dem Autobahnabschnitt nördlich von Berlin waren drei Fahrzeuge verwickelt. Unterdessen brannte es in Friedrichshain in einer Wohnung. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Blaulicht-Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

6.25 Uhr: Bei einem Unfall auf der Autobahn 10 bei Mühlenbeck sind zwei Menschen schwer verletzt worden. In den Auffahrunfall auf dem Autobahnabschnitt nördlich von Berlin waren drei Fahrzeuge verwickelt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Auto fuhr den Angaben zufolge auf der Fahrbahn Richtung Hamburg aus zunächst ungeklärter Ursache von hinten auf einen Kleintransporter auf. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter nach rechts gedrängt und gelangte in die Böschung, wobei er einen Lastkraftwagen streifte.

Die Insassen des Kleintransporters erlitten Knochenbrüche. Beim Fahrer des auffahrenden Autos besteht der Verdacht auf Schleudertrauma. Durch den entstandenen Schaden traten am Lastwagen etwa 800 Liter Dieselkraftstoff aus. Die Fahrbahn wurde deshalb von einer Fachfirma gereinigt. Der Autobahnabschnitt blieb zunächst gesperrt. Mittlerweile ist die A10 aber wieder frei.

5.47 Uhr: In der Nacht auf Donnerstag, gegen 0.20 Uhr, alarmierten Bewohner die Feuerwehr in die Holteistraße 32A in Friedrichshain zu einem Wohnungsbrand. Demnach brannte es in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses. Die Einsatzkräfte löschten Einrichtungsgegenstände auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmeter in der Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die 20 Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen und eine Ausbreitung auf die ganze Wohnungen verhindern. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zur Brandursache.

5.41 Uhr: An der Kreuzung Mariendorfer Damm / Buckower Chaussee in Lichtenrade verletzte sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr ein Motorroller-Fahrer im Kreuzungsbereich bei einem Unfall schwer. Der Mann wurde im Kreuzungsbereich von Notärzten und Notfallsanitäter erstversorgt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Marienfelder Damm und die Buckower Chaussee waren für etwa eine Stunde gesperrt.