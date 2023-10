Berlin: Mann und Kind bei Abbiegeunfall in Wittenau verletzt

Bei einem Abbiegeunfall in Wittenau wurden zwei Menschen verletzt

Berlin. Ein Mann und ein Kind wurden bei einem Crash in Wittenau verletzt. In Biesdorf tauchte ein verletzter Mann bei seiner Schwester auf. Er soll zuvor von einem Auto angefahren worden sein. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Blaulicht-Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 2. Oktober: Mann taucht mit Verletzungen bei Schwester in Biesdorf auf

10.42 Uhr: Die Polizei hat am Sonntag die Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Fahrerflucht aufgenommen. Wie die Behörde am Montag mitteilte, hatte eine Frau die Rettungskräfte und Polizei zu ihrer Wohnung an der Oberfeldstraße in Biesdorf im Bezirk Marzahn-Hellersdorf alarmiert. Gegenüber den Einsatzkräften gab sie an, dass ihr 26 Jahre alter Bruder gegen 14.50 Uhr mit blutenden Verletzungen am Kopf und Schmerzen in den Beinen bei ihr erschienen sei.

War war zuvor passiert? Nach Angaben des Mannes ging er vom S-Bahnhof Springpfuhl auf dem Gehweg der Eitelstraße in Richtung der Wohnung seiner Schwester. Als er die Eckermannstraße überquerte, soll ein Fahrzeug ihn angefahren haben und weitergefahren sein. Er sei gestürzt und habe sich dabei die Verletzungen zugezogen. Die Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem angezeigten Sachverhalt hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Senior stirbt nach Motorradunfall in Baumschulenweg im Krankenhaus

10.19 Uhr: Ein Mann, der bei einem Unfall Ende September im Bezirk Treptow-Köpenick lebensgefährlich wurde, ist am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 88 Jahre alte Mann war am 22. September im Ortsteil Baumschulenweg von einem Motorrad angefahren worden, als er die Kiefholzstraße in Richtung Ernststraße überqueren wollte. Beide Männer kamen durch den Zusammenstoß zu Fall. Rettungskräfte brachten den 88-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43 Jahre alte Motorradfahrer erlitt zahlreiche Prellungen. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Mann und Kind bei Abbiegeunfall in Wittenau verletzt

10.15 Uhr: Ein Mann und ein Kind sind am Sonntag bei einem Unfall in Wittenau im Bezirk Reinickendorf verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, übersah ein 37 Jahre alter Autofahrer gegen 12.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Roedernallee auf die Straße Am Nordgraben einen entgegenkommenden 46 Jahre alten Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 37-Jährige und ein siebenjähriger Junge, der im Wagen des 46-Jährigen saß, Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Halswirbelbruch, den Jungen mit einem offenen Beinbruch in Krankenhäuser. Die Straße Am Nordgraben musste von 12.45 Uhr bis 13.15 Uhr vollständig gesperrt werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.