Mehrere Tram-Unfälle in Berlin: Schwerverletzte, Auto eingeklemmt

Die Polizei machte in Neukölln einen illegalen Club dicht. Außerdem eskalierte ein Streit in Schöneberg – die Blaulicht-News im Blog.

Eine Person wurde bei einem Streit in Schöneberg verletzt

Fußgänger wurden in Lichtenberg und Friedrichshain von einer Tram erfasst und schwer verletzt

In Wedding kollidierten eine Tram und ein Auto. Der Pkw wurde zwischen Straßenbahn und Mast eingeklemmt

Polizei und Ordnungsamt schlossen einen illegalen Club in Neukölln

Berlin. Am Freitagabend hat es mehrere schwere Unfälle mit Straßenbahnen gegeben. In Folge der Crashs kam es zu Verkehrsbehinderungen. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. In Neukölln wurde ein illegaler Club geschlossen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 16. September: Person erleidet bei Streit in Schöneberg Stichverletzung

Polizeiwagen stehen unter der Bahn-Brücke am S-Bahnhof Schöneberg.

Foto: Pudwell

5.13 Uhr: Am Bahnsteig des S-Bahnhofs Schöneberg hat es am Samstagmorgen eine Auseinandersetzung gegeben. Dabei soll nach ersten Erkenntnissen eine Person eine Stichverletzung erlitten haben. Der Verletzte wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung.

Fußgänger in Lichtenberg von Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt

Die Glasfront der Tram wurde stark beschädigt.

Foto: Pudwell

5.07 Uhr: Ein Fußgänger ist bei einem Tram-Unfall am Freitag in Lichtenberg lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll die Person gegen 23.40 Uhr an der Kreuzung Landsberger Allee / Zechliner Straße trotz roter Ampel die Gleise überquert haben. Die Tram M6 bremste noch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Fußgänger wurde gegen die Fenster-Front geschleudert und einige Meter mitgeschleift, bevor er auf der Kreuzung liegenblieb. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten den Schwerverletzten zunächst vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Kreuzung war aufgrund der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Der Tramverkehr wurde auch komplett unterbrochen.

Schwerer Tram-Unfall in Wedding – Auto zwischen Zug und Mast eingeklemmt

Das Auto wurde zwischen Mast und Tram eingeklemmt.

Foto: Pudwell

4.43 Uhr: Am Freitag hat sich gegen 19.50 Uhr an der Seestraße in Wedding im Bezirk Mitte ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer war mit einer Tram kollidiert. Der Aufprall war so heftig, dass die Tram entgleiste. Der Mercedes wurde zwischen einem Oberleitungsmast und dem tonnenschweren Zug eingeklemmt. Die Familie konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitten die Personen keine Verletzungen. Der Tramfahrer und die Fahrgäste blieben ebenfalls unverletzt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Feuerwehr bargen den Zug und das Auto. Die Seestraße war für den Verkehr stadteinwärts gesperrt, auch stadtauswärts kam es zu Verkehrsbehinderungen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.

Fußgänger in Friedrichshain von Tram erfasst

4.34 Uhr: Am Freitag gegen 17 Uhr ist an der Landsberger Allee in Höhe des Klinikums im Friedrichshain ein Fußgänger von einer Tram erfasst worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitt er schwere Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.

Polizei und Ordnungsamt schließen illegalen Club in Neukölln

Blick auf die Bar des illegalen Clubs.

Foto: Privat

4.27 Uhr: Polizei und Ordnungsamt haben in der vergangenen Nacht eine Party in einem illegalen Club in einem Gebäude an der Weserstraße in Neukölln beendet. Zu dem Zeitpunkt sollen sich in den Räumen rund 50 Gäste befunden haben. Im Laufe des Abends mussten die Einsatzkräfte rund 200 Personen abweisen. Über soziale Medien konnte man sich auf die Gästeliste schreiben lassen.

Die Polizei wies Gäste ab.

Foto: Privat

Bei der Durchsuchung der Räume fanden die Einsatzkräfte mehrere Kassen und beschlagnahmten sie. Die Personalien eines DJ wurden aufgenommen. Nach der Durchsuchung wurden die Räume verschlossen und versiegelt. Außerdem stellten die Beamten in dem Gebäude zwei bei Airbnb gelistete Wohnungen, für die aber offenbar keine Erlaubnis vorlag. Die Personalien der Bewohner wurden aufgenommen.

Die Polizei beschlagnahmte mehrere Kassen.

Foto: Privat

Bisher ist der Betreiber der Party und der Vermieter/Besitzer der Location nicht bekannt. Der Club soll schon viele Monate existieren. Die Behörden waren auf dem illegalen Club aufmerksam geworden, weil sich ein Anwohner über die vielen Menschen vor dem Gebäude und über dem Lärm auf dem Hinterhof beschwerte.

Foto: Privat

Dem gingen die Beamten am Freitag nun auf dem Grund. Ein Reporter der Berliner Morgenpost, der bei dem Einsatz dabei war, berichtete, dass an einem Hauseingang ein Türsteher mit einer Gästeliste gestanden habe. Die Handy-Kameras seien vom Personal abgeklebt worden. In einem Kellerdurchgang sei Eintritt kassiert worden. Einige Meter habe es eine Garderobe gegeben.

Foto: Privat

Dann sei man zwei Etagen nach oben gegangen. Dort habe es eine Unisex-Toilette gegeben. Auf einer Toilette habe in einer Ecke ein Eppendorfgefäß gelegen. Szenetypisch werden darin Drogen transportiert. Hinter einer schweren Feuerschutztür habe sich ein "Konsumier-Raum" befunden.

Foto: Privat

Hinter einer weiteren Feuerschutztür sei es dann in den Clubbereich gegangen. Die rund 250 Quadratmeter große Bereich in der zweiten Etage habe einen professionellen Eindruck gemacht - Belüftung, Videoüberwachung, gefüllte Kühlschränke im Tresenbereich und Kassen. Auch bequeme Sitzgelegenheiten seien aufgestellt worden.

Ein DJ-Pult stand in dem Club.

Foto: Privat