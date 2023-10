Berlin-Hellersdorf: Schwerer Unfall – Zeugen unter Schock

Gleich zwei schwere Unfälle ereignen sich am Samstagabend in Marzahn-Hellersdorf. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin im Blog.

In Hellersdorf erfasst ein Golf zwei Fußgänger auf einem Zebrastreifen

Ein Mazda crasht einen Burger-Lieferanten und landet auf dem Dach

Berlin. In Marzahn-Hellersdorf ereignen sich am Samstagabend gleich zwei schwere Unfälle. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Blaulicht-Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 1. Oktober: Mazda rammt Burger-Lieferanten und landet auf dem Dach

10.05 Uhr: Gegen 22.50 Uhr schoss am späten Samstagabend der Fahrer eines Mazda aus dem Briesener Weg, einer verkehrsberuhigten Einfamilienhausgegend (Tempo 30 Zone Briesener Weg und 30 "Am Rosenhag"), ohne auf den Fließverkehr an der Straße Am Rosenhag zu achten.

Sehr ramponiert: der Mazda, der auf dem Dach landete.

Foto: Morris Pudwell

Daraufhin rammte er einen Burger-Lieferanten. Nach ersten Erkenntnissen wurden beide Fahrer verletzt und vor Ort von einer Notärztin und Notfallsanitäter erstversorgt. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Mazda landete nach dem Crash auf dem Dach. Die Rüstgruppe der Berliner Feuerwehr richtete den Wagen wieder auf. Die Berliner Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Fußgänger auf Zebrastreifen von Golf erfasst

9.57 Uhr: Gegen 19.50 Uhr sind am Samstagabend zwei Fußgänger am S+U-Bahnhof Wuhletal von einem VW Golf-Fahrer erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf dem Zebrastreifen in der Altentreptower Straße.

Die Fußgänger wurden in die Frontscheibe des Wagens geschleudert und blieben nach dem Zusammenstoß auf dem Asphalt liegen. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten die Schwerverletzten und transportierten diese in ein Krankenhaus. Eine leichtverletzte Person wurde vor Ort behandelt. Der Feuerwehr zufolge erlitten vier Zeugen, die den Unfall mitanschauen mussten, einen Schock. Sie wurden vor Ort bis zum Eintreffen eines Seelsorgers betreut.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei ermittelt. Die Altentreptower Straße ist bis auf Weiteres voll gesperrt.