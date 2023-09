Berlin: Mann mit Gebetsmütze wird in Neukölln krankenhausreif geschlagen

Nach einem Raub in Wittenau ermittelt die Polizei, in Oder-Spree kam eine Person bei einem Brand ums Leben – Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Zwei Maskierte haben in der vergangenen Nacht einen Lieferdienst in Reinickendorf überfallen. In Neukölln wurde ein Mann mit einer Gebetsmütze krankenhausreif geschlagen. Im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree brannte ein Bungalow. Einsatzkräfte entdeckten in den Trümmern eine tote Person. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Nachrichten vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 25. September: Mann mit Gebetsmütze wird in Neukölln krankenhausreif geschlagen

9.35 Uhr: Ein Mann, der eine islamische Gebetsmütze getragen hat, ist am Sonntag in Neukölln krankenhausreif geschlagen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 34-Jährige gegen 19.10 Uhr in einem Lokal an der Schillerpromenade ein Bier bestellt, als zwei Unbekannte zu ihm kamen. Einer der beiden habe ihn mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm die Kopfbedeckung heruntergerissen. Dabei sollen sie ihm gesagt haben, dass er sich vorher überlegen soll, welche Mütze er trägt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit der Kopfbedeckung in unbekannte Richtung. Der Mann wurde von Rettungskräften mit einer gebrochenen Nase, einer Platzwunde an der Lippe und einem gelockerten Zahn ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt.

Maskierte mit Messer und Pfefferspray überfallen Lieferdienst in Wittenau

9.19 Uhr: Zwei Mitarbeiter eines Pizza-Lieferdienstes sind in der vergangenen Nacht in einer Filiale in Wittenau im Bezirk Reinickendorf überfallen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kamen gegen 22.35 Uhr zwei Maskierte in das Geschäft am Eichborndamm. Sie bedrohten die beiden 16 Jahre alten Angestellten mit einem Messer und einem Pfefferspray. Sie forderten die Tageseinnahmen. Nachdem sie das Geld aus der Kasse sowie die Geldbörsen der Angestellten und ein Handy hatten, flüchteten sie mit einem hellen Motorroller in Richtung Alt-Wittenau. Die beiden jugendlichen Mitarbeiter wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem Raub dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Bungalow auf Campingplatz in Oder-Spree ausgebrannt – Tote Person gefunden

9.03 Uhr: Nach einem Bungalow-Brand auf einem Campingplatz am Schervenzsee in Schernsdorf im Landkreis Oder-Spree ist eine leblose Person gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 6 Uhr am Montag zu dem Campingplatz gerufen. Der Bungalow brannte den Angaben zufolge vollständig ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

In den Trümmern wurde dann eine leblose Person aufgefunden. Die Identität der toten Person ist bislang nicht geklärt. Wie der Brand ausbrach, ist nach Angaben der Polizei ebenfalls unklar. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen.