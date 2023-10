Tempelhof: 54-Jähriger bei Streit ins Krankenhaus geprügelt

Unbekannte prügeln 54-Jährigen ins Krankenhaus

Schiedsrichter beim Fußball rassistisch beleidigt

In Nikolassee verletzt sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall

Nachtportier ausgeraubt und mit Reizgas besprüht

Ein Zuschauer eines Fußballspiels macht in Richtung eines Schiedsrichters Affengeräusche. In Charlottenburg überfallen Unbekannte ein Hotel. Am Tempelhofer Damm prügeln sechs Personen einen Mann ins Krankenhaus. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Polizeimeldungen aus Berlin und Brandenburg vom 9. Oktober: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

10.17 Uhr: Am Sonntagnachmittag verletzte sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Nikolassee. Wie die Polizei mitteilt, soll gegen 15 Uhr ein 37-jähriger Motorradfahrer von der Potsdamer Chaussee rechts in die Lissabonallee abgebogen sein. Da soll zugleich bei Rot ein 12-jähriges Mädchen bei Rot über die Straße gegangen sein, sodass der Motorradfahrer mit dem Mädchen zusammenstieß. Das Kind zog sich Verletzungen am Kopf und am Arm zu und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin hatten Verletzungen an den Beinen.

Charlottenburg – Nachtportier ausgeraubt

9.17 Uhr: Laut Polizeimitteilung haben in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei maskierte Männer den 35-jährigen Nachtportier eines Hotels in Charlottenburg überfallen. Gegen 0.10 Uhr sollen die beiden Männer das Hotel in der Dahlmannstraße betreten haben. Sie bedrohten den Portier mit einer Schusswaffe und einem Reizgas, forderten von ihm, dass er Geld herausgebe. Dem Duo gelang es, eine Geldkassette und das Portemonnaie des Portiers zu entwenden. Bei der Flucht in unbekannte Richtung sprühten die Männer dem Portier Reizgas ins Gesicht. Seine Augen und seine Gesichtshaut musste ambulant behandelt werden.

Neukölln: Fußball-Schiedsrichter rassistisch beleidigt

9.09 Uhr: Am Sonntagnachmittag hat ein Zuschauer einen Schiedsrichter bei einem Fußballspiel in der Oderstraße rassistisch beleidigt. Kurz vor der Halbzeitpause sei es zu einem Streit zwischen dem Schiri und dem Fan gekommen sein, der den Referee rassistisch beschimpft und Affengeräusche gemacht haben soll. Danach sei er abgehauen.

Tempelhof: Mann ins Krankenhaus geprügelt

9.00 Uhr: Laut Polizeimitteilung war am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr ein 54-jähriger Mann mit zwei Unbekannten in Streit geraten. Das Geschehen spielte sich vor einem Imbiss am Tempelhofer Damm ab. Erst seien nur Worte gewechselt worden, dann sei es allerdings handgreiflich geworden. Vier weitere Männer seien aus dem Imbiss herausgekommen. Die dann sechs Personen sollen auf den 54-Jährigen eingeschlagen, ihn mit einer Glasflasche und einem Klappstuhl verletzt haben. Der Mann musste mit Verletzungen an Arm, Kopf und Oberkörper sowie inneren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Schläger konnten abhauen.