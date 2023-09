Berlin-Friedrichshagen: Mann bedroht Person mit Pistole, SEK stürmt Wohnung

In Friedrichshagen muss das SEK eine Wohnung stürmen, weil ein Mann eine Schreckschusspistole einsetzt

Bei einem Unfall in Mitte wird ein E-Scooterfahrer schwer verletzt

Berlin. Das Ziehen einer Schreckschusspistole erfordert einen SEK-Einsatz in Treptow-Köpenick. In der Grunerstraße in Mitte ereignet sich am späten Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen vom Vortag lesen Sie in diesem Blog.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 20. September: Person mit Schusswaffe bedroht – SEK-Einsatz

6.43 Uhr: Gegen 2.15 Uhr stürmte das Berliner Spezialeinsatzkommando (SEK) eine Wohnung in der Karl-Pokern-Straße im Treptow-Köpenicker Ortsteil Friedrichshagen.

Das SEK geht in die Wohnung rein.

Foto: Morris Pudwell

Die SEK-Beamten wurden alarmiert, nachdem der 38-jährige Bewohner der Wohnung eine Person mit einer Schusswaffe bedroht hatte. In der Wohnung konnte die geladene Waffe aufgefunden werden. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole eine sogenannte "PTB-Waffe", die von einer echten kaum zu unterscheiden ist. Bei dem Modell handelt es sich um eine "Heckler & Koch P30", Kaliber 9mm. Die Berliner Polizei trägt im Dienst ebenfalls "Heckler & Koch".

Die Waffe wurde als Tatmittel sichergestellt und der Mann auf eine Gefangenensammelstelle (GESA) transportiert. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zu der Bedrohung.

Mitte: E-Scooterfahrer angefahren und schwer verletzt

6.27 Uhr: Gegen 23.45 Uhr kam es in der Grunerstraße (Berlin-Mitte), an einer Fußgängerampel, zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein E-Scooterfahrer die Fahrbahn querte und von dem Fahrer eines Chevrolet Orlando erfasst wurde.

Die Unfallstelle in Berlin-Mitte.

Foto: Morris Pudwell

Der Schwerverletzte wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitäter erstversorgt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert. Nach Informationen vor Ort trug das Opfer schwere Verletzungen davon. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Berliner Polizei hat noch am Unfallort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Grunerstraße war bis zum Morgen stadteinwärts voll gesperrt.